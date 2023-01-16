Хуркач, Синнер и Черундуло прошли во второй круг Australian Open

Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро в первом круге Australian Open-2023 — 7:6 (7:1), 6:2, 6:2.

В следующем круге он сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Нуну Боржес (Португалия).

Итальянец Янник Синнер был сильнее британца Кайла Эдмунда — 6:4, 6:0, 6:2.

Синнера во втором круге ждет матч против аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри, который в первом круге обыграл Грегуара Баррера — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Аргентинец Франсиско Черундуло победил соотечественника Гвидо Пелью — 6:4, 6:4, 6:3. Он сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Ву Йибин (Китай).