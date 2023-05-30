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Сегодня, 11:39

Бенчич — о поражении от Аванесян: «Боролась как могла, но это не тот уровень игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала поражение от россиянки Элины Аванесян (3:6, 6:2, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Честно, даже не знаю, что сказать. Я боролась как могла, но это не тот уровень игры, на который я рассчитываю. В конце концов у меня были шансы, и от этого даже более досадно. Так что было немного неприятно, но я рада, что вернулась и нога в порядке. Мне было совсем не больно, это очевидный плюс. Думаю, мне потребуется несколько недель, чтобы вернуться на прежний уровень. А потом еще несколько, чтобы добиться большего прогресса.

Сейчас мы планируем вернуться на тренировочный корт и снова работать над "физикой" и теннисными моментами, после чего продолжим на траве», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Аванесян сыграет против француженки Леолии Жанжан.

Теннис
Белинда Бенчич
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