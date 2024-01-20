Australian Open — расписание и результаты 21 января: матчи Андреевой и Тимофеевой, Соболенко — Анисимова

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 21 января.

21 января в Мельбурне свои матчи проведут россиянки Мария Тимофеева и Мирра Андреева, а также белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.

Начало игрового дня — в 4.00 по московскому времени.

21 января, воскресенье

4.00. Магдалена Фрех (Польша) — Коко Гауфф (США, 4)

5.00. Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

5.00. Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q)

7.30. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

Расписание и все результаты Australian Open-2024