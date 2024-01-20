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Australian Open — расписание и результаты 20 января: матчи Хачанова и Рублева, Джокович — Маннарино

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Андрей Рублев.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 21 января.

21 января в Мельбурне свои матчи проведут россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов, а также серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.

Начало игрового дня — в 5.30 по московскому времени.

21 января, воскресенье

05:30. Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20)

05:30. Тэйлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

08:00. Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15)

11:00. Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

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