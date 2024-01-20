Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:10

Зверев обыграл Микельсена и вышел в четвертый круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Алекса Микельсена в третьем круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.

В четвертом круге турнира Зверев сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Микельсен (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
2
Читайте также
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Носкова — Свентек: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Australian Open — результаты 20 января: Алькарас и Медведев прошли в четвертый круг
Медведев — Оже-Альяссим: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Медведев, Калинская и Азаренко вышли в четвертый круг, Свентек вылетела. Онлайн-трансляция дня Australian Open
Australian Open — результаты 20 января: Блинкова уступила Паолини, Калинская победила Стивенс
Медведеву надоело страдать на корте. Россиянин провел свой лучший матч на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — Оже-Альяссим: видеообзор матча третьего круга Australian Open

Australian Open — результаты 20 января: Алькарас и Медведев прошли в четвертый круг

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости