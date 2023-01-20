Australian Open, 20 января: Хачанов — Тиафу, Корда — Медведев и другие матчи третьего круга
Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. Третий круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Янник Синнер (Италия, 15) — 03.00 (по московскому времени)
Андрей Рублев (Россия, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — 03.00
Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) — 03.00
Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — 03.00
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 04.30
Маккензи Макдональд (США) — Йошихито Нишиока (Япония, 31) — 06. 30
Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 07.00
Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — Иржи Легечка (Чехия) — 07.30
Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Денис Шаповалов (Канада, 20) — 11.00
Карен Хачанов (Россия, 18) — Фрэнсис Тиафу (США, 16) — 11.00
Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия) — 12.30
*время начала матчей может быть изменено
Расписание и все результаты Australian Open-2023 здесь