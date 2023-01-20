Australian Open, 20 января: Хачанов — Тиафу, Корда — Медведев и другие матчи третьего круга

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Расписание и результаты матчей третьего круга Australian Open 2023 в мужском одиночном разряде в пятницу, 20 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Мужчины, одиночный разряд. Третий круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Янник Синнер (Италия, 15) — 03.00 (по московскому времени)

Андрей Рублев (Россия, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — 03.00

Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) — 03.00

Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — 03.00

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 04.30

Маккензи Макдональд (США) — Йошихито Нишиока (Япония, 31) — 06. 30

Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 07.00

Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — Иржи Легечка (Чехия) — 07.30

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Денис Шаповалов (Канада, 20) — 11.00

Карен Хачанов (Россия, 18) — Фрэнсис Тиафу (США, 16) — 11.00

Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия) — 12.30

*время начала матчей может быть изменено

Расписание и все результаты Australian Open-2023 здесь