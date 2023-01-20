Медведев в трех сетах проиграл американцу Корде в третьем круге Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии проиграл американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 3 часа 1 минуту.

Медведев стартовал на Australian Open с победы над Маркосом Хироном, которому он за игру отдал всего три гейма. В рамках второго круга Даниил переиграл австралийца Джона Миллмана.

Напомним, что россиянин — прошлогодний финалист австралийского мэйджора. По итогам турнира Медведев опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США, 29) — Даниил Медведев (Россия, 7) — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4)