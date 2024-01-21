Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром в 1/8 финала Australian Open в воскресенье, 21 января. Начало — ориентировочно в 11:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

24-летний Де Минаур — 10-я ракетка мира — он занимает высшее место в мировом рейтинге за свою карьеру. На уровне ATP австралиец взял семь титулов, из них шесть — на хардовом покрытии. 26-летний Рублев является пятой ракеткой мира. Россиянин — олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За свою карьеру Андрей завоевал 15 титулов ATP, в том числе десять — на харде.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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