Рублев — Де Минаур: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром в 1/8 финала Australian Open в воскресенье, 21 января. Начало — ориентировочно в 11:00 (по московскому времени).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.
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