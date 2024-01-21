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Сегодня, 07:16

Тимофеева проиграла украинке Костюк в четвертом круге Australian Open

Руслан Минаев
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Россиянка Мария Тимофеева проиграла украинке Марте Костюк в четвертом круге Australian Open — 2:6, 1:6.

Матч длился 1 час 16 минут. Тимофеева допустила за игру 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. У Костюк — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

После окончания матча теннисистки не пожали друг другу руки. Для 20-летней россиянки это первый турнир «Большого шлема» в карьере, ранее она никогда не выходила в основную сетку.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Костюк сыграет с американкой Коко Гауфф.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q) — 6:2, 6:1

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
Марта Костюк
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