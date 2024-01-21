Соболенко обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала Australian Open обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету 25-летней белоруски 6 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 6:2
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