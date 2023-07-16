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Сегодня, 21:35

Матч Алькараса и Джоковича уступил всего 11 минут рекордному по длительности финалу Уимблдона

Виктория Кравченко
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Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финале он в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 . Встреча длилась 4 часа 46 минут.

Их матч уступил всего 11 минут рекордному по длительности финалу Уимблдона. В 2019 году Джокович встречался с Роджером Федером в финале. Та встреча длилась 4 часа 57 минут и завершилась победой серба — 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

Карлос Алькарас
Новак Джокович
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