Матч Алькараса и Джоковича уступил всего 11 минут рекордному по длительности финалу Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финале он в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 . Встреча длилась 4 часа 46 минут.

Их матч уступил всего 11 минут рекордному по длительности финалу Уимблдона. В 2019 году Джокович встречался с Роджером Федером в финале. Та встреча длилась 4 часа 57 минут и завершилась победой серба — 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.