Фернандес не смогла обыграть Паркс во втором круге Australian Open
Канадская теннисистка Лейла Фернандес проиграла американце Алисии Паркс во втором круге Australian Open.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Паркс. Девушки провели на корте 1 час 43 минуты.
В третьем круге турнира 23-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Коко Гауфф (США, 4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада, 32) — 7:5, 6:4
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