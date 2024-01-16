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Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: матчи Андреевой и Корнеевой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото AFP
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 17 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

17 января во втором круге турнира сыграют россиянки Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Алина Корнеева, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Также на корт выйдут Арина Соболенко, Коко Гауфф и Онс Жабер.

17 января, среда

03.00 Аманда Анисимова (США) — Надя Подороска (Аргентина)

03.00 Каролин Возняцки (Дания, WC) — Мария Тимофеева (Россия, Q)

03.00 Тамара Корпач (Германия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

03.00 Камилла Рахимова (Россия) — Диан Парри (Франция)

03.00 Лейла Фернандес (Канада, 32) — Алисия Паркс (США)

04.00 Онс Жабер (Тунис, 6) — Мирра Андреева (Россия)

04.30 Анастасия Захарова (Россия, Q) — Кая Юван (Словения)

05.00 Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

05.00 Лаура Зигемунд (Германия) — Сторм Хантер (Австралия, Q)

05.00 Алина Корнеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)

06.00 Кэролайн Доулхайд (США) — Коко Гауфф (США, 4)

06.30 Каролин Гарсия (Франция, 16) — Магдалена Фрех (Польша)

06.30 Леся Цуренко (Украина, 28) — Ребека Масарова (Испания)

09.00 Марта Костюк (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25)

11.00 Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

13.00 Мария Саккари (Греция, 8) — Элина Аванесян (Россия)

*время начала матчей предварительное

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
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