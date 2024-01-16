Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: матчи Андреевой и Корнеевой
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
17 января во втором круге турнира сыграют россиянки Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Алина Корнеева, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Также на корт выйдут Арина Соболенко, Коко Гауфф и Онс Жабер.
17 января, среда
03.00 Аманда Анисимова (США) — Надя Подороска (Аргентина)
03.00 Каролин Возняцки (Дания, WC) — Мария Тимофеева (Россия, Q)
03.00 Тамара Корпач (Германия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)
03.00 Камилла Рахимова (Россия) — Диан Парри (Франция)
03.00 Лейла Фернандес (Канада, 32) — Алисия Паркс (США)
04.00 Онс Жабер (Тунис, 6) — Мирра Андреева (Россия)
04.30 Анастасия Захарова (Россия, Q) — Кая Юван (Словения)
05.00 Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
05.00 Лаура Зигемунд (Германия) — Сторм Хантер (Австралия, Q)
05.00 Алина Корнеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)
06.00 Кэролайн Доулхайд (США) — Коко Гауфф (США, 4)
06.30 Каролин Гарсия (Франция, 16) — Магдалена Фрех (Польша)
06.30 Леся Цуренко (Украина, 28) — Ребека Масарова (Испания)
09.00 Марта Костюк (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25)
11.00 Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)
13.00 Мария Саккари (Греция, 8) — Элина Аванесян (Россия)
*время начала матчей предварительное