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Сегодня, 07:10

Тимофеева стала третьим квалифаером в Открытой эре, победившим бывшую чемпионку Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Мария Тимофеева во втором круге Australian Open-2024 обыграла бывшую чемпионку турнира Каролин Возняцки.

Как сообщает Opta, 20-летняя Тимофеева стала третьим квалифаем в Открытой эре, которому удалось победить экс-чемпионку Открытого чемпионата Австралии на этом же турнире. Ранее это сделали Анжелика Гавальдон (против Ганы Мандликовой в 1990 году) и Клара Коукалова (против Моники Селеш в 2003 году).

Следующий соперницей Тимофеевой будет победительница матча Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя.

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Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
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