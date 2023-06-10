Россиянка Корнеева — о финале юниорского «Ролан Гаррос»: «Это был очень эмоциональный матч для меня»

Российская теннисистка Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

«Я так устала. Потому что я только что прошла допинг-контроль. Я еще не принимала душ, я довольна результатом, но я хочу в душ (улыбается). Я приехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open. Здесь я счастлива, как будто выиграла обычный ТБШ.

Сегодня был очень эмоциональный матч для меня. Мы играли при большом скоплении народа, много людей наблюдало за нами. Я немного нервничала из-за этого. Сегодня было жарко. Из-за этого я чувствовал себя не очень хорошо, не очень энергично в физическом плане. Моя игра сегодня была не такой, как я хотела. Я много промахивалась, но у меня было много хороших ударов, много хороших дропшотов», — сказала Корнеева на пресс-конференции.

Для 15-летней Корнеевой это четвертый титул в карьере. В 2023 году она выиграла юниорский Australian Open.