Российская юниорка выиграла второй «Большой шлем» подряд. Такого в теннисе не было очень давно

Алина Корнеева после триумфа в Австралии стала и чемпионкой «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». Юниорки. Финал

Алина Корнеева (Россия) — Луксиана Перес-Алакрон (Перу) — 7:6 (7:2), 7:5

Россиянка Алина Корнеева выиграла в юниорском разряде второй турнир «Большого шлема» подряд. Вслед за Australian Open, где 15-летняя теннисистка в сложнейшем матче одолела соотечественницу Мирру Андрееву, Алина победила и на «Ролан Гаррос» — 2023. В финале Корнеева обыграла 18-летнюю перуанку Луксиану Перес-Аларкон, которая ранее выбила двух россиянок подряд. Но справиться с Алиной перуанка не смогла, уступив нашей восходящей звезде в двух партиях.

Опыт взрослых турниров

Если Мирра Андреева после поражения в финале юниорского Australian Open начала взрослую карьеру и уже успела блеснуть на супертурнире в Мадриде и нынешнем «Ролан Гаррос», то победившая ее Корнеева минувшей весной оставалась на фоне ярких выступлений Мирры в некоторой тени. Хотя и она после триумфа в Мельбурне играла до Открытого чемпионата Франции только на взрослых турнирах. Причем весьма результативно — на турнире ITF $ 25 000 в Претории (ЮАР) в начале марта она из квалификации пробилась в четвертьфинал, а неделю спустя на более крупном ITF $ 60 000 там же, в Претории, выиграла с учетом квалификации семь матчей и завоевала чемпионский титул, причем в финале одолела сильную венгерку Тимею Бабош.

Этот успех позволил Алине отыграть двести с лишним позиций в рейтинге WTA — она стала 354-й. Правда, еще два взрослых турнира сыграла неудачно — в Стамбуле вылетела на старте, а в итальянском Градо — в четвертьфинале. Тем не менее в рейтинге Корнеева еще чуть подросла — сейчас она занимает 331-е место.

Фото Getty Images

В Париже Алина получила третий номер «посева» на юниорском турнире, причем едва не вылетела уже на старте — 18-летнюю немку Эллу Зайдель удалось обыграть только со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 7:5, отыграв во второй партии матчбол. Но затем Корнеева начала продвигаться по сетке в доминирующем стиле, не отдав ни одной партии. К примеру, в полуфинале она разгромила соотечественницу Алису Октябреву — 6:1, 6:1.

Что касается Перес-Аларкон, то перуанка не позволила превратить полуфиналы «Ролан Гаррос» в своеобразный чемпионат России, выбив в четвертьфинале Алевтину Ибрагимову и отыграв в третьем сете матчбол — 2:6, 6:4, 7:6 (10:5), а затем справилась в полуфинале и с Анастасией Гурьевой — 7:6 (7:2), 7:5.

Повторение успеха Бенчич

Финал получился очень напряженным, особенно первый сет. Перуанка повела в стартовой партии 2:0, затем россиянка взяла четыре гейма подряд, но вскоре Перес-Аларкон вновь вышла вперед — 5:4. Следующий гейм на подаче перуанки стал, пожалуй, ключевым во всей встрече — Корнеева отыграла четыре сетбола и все же сделала обратный брейк. Затем соперницы взяли свои подачи, и все решил тай-брейк, где более мощная и агрессивная игра россиянки принесла свои плоды.

Алина Корнеева и Луксиана Перес-Алакрон. Фото Getty Images

Во втором сете при 1:1 соперницы обменялись брейками, но вскоре Корнеева повела 4:2. И хотя соперница сократила отставание до минимума, Алина вошла во вкус — на своей подаче она сделала два эйса, повела 5:3, после чего перуанка расклеилась и на первом же матчболе россиянки совершила двойную ошибку.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. На «Ролан Гаррос» со мной была большая команда, чем в Австралии, ей я, конечно, также очень благодарна. Спасибо «Ролан Гаррос» за все», — Корнеева в своей чемпионской речи была довольно лаконична. Но главное, на корте она продемонстрировала свой очень высокий потенциал. А также разносторонность, ведь в Мельбурне она первенствовала на харде, а в Париже — на грунте. Отметим, что Алина стала первой российской победительницей Открытого чемпионата Франции среди юниорок за девять лет, с триумфа Дарьи Касаткиной в 2014-м. Кроме того, на «Ролан Гаррос» у юниорок с 1991 года из россиянок побеждала только Надежда Петрова в 1998-м.

Мало того, достижение Корнеевой можно назвать совершенно незаурядным, поскольку последней теннисисткой, выигравшей два юниорских Гранд-слэма подряд, была швейцарка Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка Токио первенствовала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в 2013-м.