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Сегодня, 21:50

Додиг и Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Остин Крайчек и Иван Додиг.
Фото AFP

Хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В финале они обыграли бельгийских теннисистов Сандера Жилле и Йорана Влигена со счетом 6:3, 6:1.

Додиг во второй раз выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде: первый был в 2015 году с Марсело Мело. Также для него это третий титул «Большого шлема». Крайчек впервые выиграл ТБШ.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 4) — Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия) — 6:3, 6:1

Теннис
Roland Garros
Иван Додиг
Остин Крайчек
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