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Зверев — Алькарас: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Матч 1/4 финала Australian Open Зверев — Алькарас начнется в 12:45 24 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в рамках 1/4 финала Australian Open в среду, 24 января. Начало — не ранее 12.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Немец и испанец прекрасно играли между собой семь раз. При этом Зверев ведет по личным встречам со счетом 4:3. Более того, Александр победил в последней игре встрече с Алькарасом, которая прошла на Итоговом турнире ATP-2023 (6:7, 6:3, 6:4).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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