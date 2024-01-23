Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в рамках 1/4 финала Australian Open в среду, 24 января. Начало — не ранее 12.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Немец и испанец прекрасно играли между собой семь раз. При этом Зверев ведет по личным встречам со счетом 4:3. Более того, Александр победил в последней игре встрече с Алькарасом, которая прошла на Итоговом турнире ATP-2023 (6:7, 6:3, 6:4).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.