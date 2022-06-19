Уимблдон-2022: Серена Уильямс вернулась за 24-й победой на «Шлеме»?

Королева тенниса год не выходила на корт.

27 июня 2022 года в Великобритании стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Соревнования на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут проходить в течение двух недель и примут сильнейших теннисистов планеты, за исключением спортсменов из России и Белоруссии — они дисквалифицированы организаторами.

В этом году решением ATP и WTA турнир лишен начисления очков, поэтому стал немного товарищеским, хотя не потерял свой легендарный статус и престиж. А интереса ему добавит возвращение легенды — Серена Уильямс не играла ровно год и вернется в тур как раз на Уимблдоне. Остальные теннисистки в страхе будут ждать встречи с ней.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кого считают фаворитами предстоящего турнира.

Серена прервет удивительную победную серию Швёнтек?

Предварительно, первая ракетка мира из Польши — главная претендентка на титул у женщин. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на итоговую победу Швёнтек с коэффициентом 2.50. На то, что Ига не возьмет титул, котировка 1.53.

Лучшая теннисистка мира недавно выиграла «Ролан Гаррос», одержав в финале 35-ю победу подряд. Конечно, никто не сомневался, что она возглавит рейтинг фаворитов Уимблдона. Правда, на этом турнире ее шансы забрать трофей почти в два раза ниже, чем в Париже.

Дело в том, что на взрослом уровне Швёнтек не выиграла ни одного соревнования на траве, а ее победа на Уимблдоне в 2018-м случилась в юниорском возрасте. В прошлом году Ига остановилась в Великобритании в четвертом круге, и это до сих пор ее лучший результат. А еще она совсем не играла на траве в этом сезоне — после «Ролан Гаррос» чемпионка испытывает проблемы с плечом.

Помешать Швёнтек выиграть второй «Шлем» подряд постарается Симона Халеп (12.0). Румынская теннисистка забрала Уимблдон в 2018-м, одолев в финале саму Серену Уильямс. Также она находится в неплохой форме в преддверии нового турнира — дошла до полуфинала в Бирмингеме.

Третий фаворит — неожиданность от аналитиков. Они считают, что высокие шансы победить у Эммы Радукану (12.0) — такие же, как у Симоны Халеп. Британка все еще будоражит теннисный мир после победы на US Open, а Уимблдон будет для нее домашним турниром. Только вот перед ним Эмма получила травму и даже не доиграла матч в Ноттингеме против Виктории Голубиц.

В топ-5 главных претендентов также попали две американки. Одна из них — легендарная Серена Уильямс (13.0). Несмотря на то что 40-летняя теннисистка не играла в течение года, а ее форма вызывает большие вопросы, за счет опыта и высочайшего класса она способна пройти нескольких соперниц. Хотя многое будет зависеть от жребия — Серена сыграет на турнире по уайлд-кард, так как ее рейтинг упал ниже 1000-х ракеток. Поэтому в первом круге она может попасть на кого угодно, даже на Швёнтек.

Выше Серены и следом за Швентёк расположилась Кори Гауфф (11.0). Финалистка «Ролан Гаррос» проводит неплохие недели на травяных турнирах, дошла до 1/2 в Берлине. Ей по силам снова сыграть за титул, но теперь на Уимблдоне.

На кого еще стоит обратить внимание?

Онс Жабер из Туниса проводит выдающийся сезон. Она начала показывать уверенную игру еще на харде, затем продолжила на грунте (хоть и вылетела в первом круге «Ролан Гаррос»). Теперь же недурно выступает на траве. Коэффициент на ее успех — 17.0.

За котировку 18.0 можно взять победы Марии Саккари, Паулы Бадосы или многоопытной Петры Квитовой — двукратной победительницы Уимблдона 2011 и 2014 годов.

Коэффициентом 20.0 оценена возможность триумфа Анетт Контавейт, Белинды Бенчич, Гарбинье Мугурусы и Каролины Плишковой. Чешка, между прочим, — прошлогодняя финалистка турнира.