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«Зенит» — «Ахмат»: дома Малком и Клаудиньо непобедимы

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Малком.
Фото Global Look Press
У питерцев 17 побед подряд на своем поле.

5 ноября в 16-м туре РПЛ лидирующий в таблице «Зенит» сыграет дома с «Ахматом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 16.00 мск, матч покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности. Ничья идет за 7.60 (13%), успех «Ахмата» — за 14.0 (4%).

Прервут ли грозненцы 17-матчевую домашнюю победную серию «Зенита»? Вариант Х2 оценен в 4.90.

Восемь из десяти игр «Зенита» на «Газпром Арене» в этом сезоне завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 доступен за скромные 1.36, ТБ 3.5 — за 1.94.

Эксперты не верят, что гости забьют даже один мяч, — гол «Ахмата» можно взять за 1.86.

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А обмен голами между командами — за 1.96. Обратный исход предложено оформить за 1.84.

Восемь из десяти побед «Зенита» дома были крупными — с разницей в два и более мяча. Поэтому стоит присмотреться к варианту Ф1(-1.5) за 1.51. Для любителей риска есть Ф1(-2.5) — за 2.20.

Три наиболее точных счета говорят о том, что у «Ахмата» нет ни грамма шансов:

  • 4:0 в пользу «Зенита» — 6.10;

  • 2:0 — 7.00;

  • 3:0 — 7.10;

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года

Действующий чемпион с огромной скоростью движется к очередному титулу: в первом круге «Зенит» только трижды потерял очки (ни одного поражения) и выбил 100% побед дома — семь из семи. Если приплюсовать к ним два успеха в Кубке России, триумф над «Спартаком» в Суперкубке и выигрыши в прошлом сезоне, то получится серия из 17 побед подряд.

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Последний раз сине-бело-голубые не справились с соперником на «Газпром Арене» в феврале этого года — «Бетис» в Лиге Европы оказался сильнее (3:2). В чемпионате же питерцы недобрали баллов в родных стенах 3 декабря 2021-го — сделали 2:2 с «Ростовом». Возможно, никто в этом сезоне у команды Семака очки на ее поле так и не отберет — лютая мотивация сыграть ярко перед своими болельщиками превращает соперников в пыль.

Помимо того что «Зенит» побеждает, на своем стадионе он делает это очень уверенно. В десяти играх в обоих турнирах он всегда забивает больше одного мяча, а в шести случаях отличился свыше двух раз. На ИТБ1 (2.5) в предстоящей встрече котировка — 1.73.

«Ахмат» нестабилен в гостях. В этом сезоне во всех турнирах грозненцы уступили на чужом поле в пяти матчах и победили в четырех, причем чередовали их в шахматном порядке. В каждой проигранной встрече команда Сергея Ташуева пропускала минимум дважды и ни разу не уехала с чужого стадиона без пропущенного мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»

«Зенит» дома играет результативно. Как правило, соперники не выдерживают и пропускают уже в первой половине стартовых 45 минут. По итогам 30 минут сине-бело-голубые становились лидерами в пяти последних матчах.

Оборона «Ахмата» в гостях не является образцом надежности — команда пропускает 2.11 гола во всех турнирах. От Малкома и Вендела, которые на двоих забили 18 мячей, грозненцам не спастись. Поможет им забить быстрый мяч Клаудиньо — на его счету 2+4 в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» выиграет первые 30 минут матча за 1.94.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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