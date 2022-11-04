«Зенит» — «Ахмат»: дома Малком и Клаудиньо непобедимы
5 ноября в 16-м туре РПЛ лидирующий в таблице «Зенит» сыграет дома с «Ахматом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 16.00 мск, матч покажет сайт matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности. Ничья идет за 7.60 (13%), успех «Ахмата» — за 14.0 (4%).
Прервут ли грозненцы 17-матчевую домашнюю победную серию «Зенита»? Вариант Х2 оценен в 4.90.
Восемь из десяти игр «Зенита» на «Газпром Арене» в этом сезоне завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 доступен за скромные 1.36, ТБ 3.5 — за 1.94.
Эксперты не верят, что гости забьют даже один мяч, — гол «Ахмата» можно взять за 1.86.
А обмен голами между командами — за 1.96. Обратный исход предложено оформить за 1.84.
Восемь из десяти побед «Зенита» дома были крупными — с разницей в два и более мяча. Поэтому стоит присмотреться к варианту Ф1(-1.5) за 1.51. Для любителей риска есть Ф1(-2.5) — за 2.20.
Три наиболее точных счета говорят о том, что у «Ахмата» нет ни грамма шансов:
«Зенит» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года
Действующий чемпион с огромной скоростью движется к очередному титулу: в первом круге «Зенит» только трижды потерял очки (ни одного поражения) и выбил 100% побед дома — семь из семи. Если приплюсовать к ним два успеха в Кубке России, триумф над «Спартаком» в Суперкубке и выигрыши в прошлом сезоне, то получится серия из 17 побед подряд.
Последний раз сине-бело-голубые не справились с соперником на «Газпром Арене» в феврале этого года — «Бетис» в Лиге Европы оказался сильнее (3:2). В чемпионате же питерцы недобрали баллов в родных стенах 3 декабря 2021-го — сделали 2:2 с «Ростовом». Возможно, никто в этом сезоне у команды Семака очки на ее поле так и не отберет — лютая мотивация сыграть ярко перед своими болельщиками превращает соперников в пыль.
Помимо того что «Зенит» побеждает, на своем стадионе он делает это очень уверенно. В десяти играх в обоих турнирах он всегда забивает больше одного мяча, а в шести случаях отличился свыше двух раз. На ИТБ1 (2.5) в предстоящей встрече котировка — 1.73.
«Ахмат» нестабилен в гостях. В этом сезоне во всех турнирах грозненцы уступили на чужом поле в пяти матчах и победили в четырех, причем чередовали их в шахматном порядке. В каждой проигранной встрече команда Сергея Ташуева пропускала минимум дважды и ни разу не уехала с чужого стадиона без пропущенного мяча.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»
«Зенит» дома играет результативно. Как правило, соперники не выдерживают и пропускают уже в первой половине стартовых 45 минут. По итогам 30 минут сине-бело-голубые становились лидерами в пяти последних матчах.
Оборона «Ахмата» в гостях не является образцом надежности — команда пропускает 2.11 гола во всех турнирах. От Малкома и Вендела, которые на двоих забили 18 мячей, грозненцам не спастись. Поможет им забить быстрый мяч Клаудиньо — на его счету 2+4 в РПЛ.
Рекомендуемая ставка: «Зенит» выиграет первые 30 минут матча за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2