«Сочи» — «Спартак»: отставка Гаранина не поможет южанам остановить Промеса и Соболева
5 ноября «Спартак» ждет непростая вылазка на юг России — команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Сочи». Встреча 16-го тура РПЛ состоится на стадионе «Фишт», начало в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», стартует эфир в 13.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество будет на стороне «Спартака». Победу красно-белых можно взять за 2.05, вероятность исхода — примерно 48%. Ничью предложено оформить за 4.10 (23%), а триумф «Сочи» идет за 3.40 (29%).
Сочинцы выиграли у «Спартака» все три домашних матча. Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.82.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40. И у красно-белых, и у их соперников в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах прошел «верх».
На обмен голами коэффициент — 1.56. Но нужно учитывать, что «Спартак» никогда не забивал южанам в гостях.
«Сочи» бьет пенальти почти в каждом втором матче РПЛ (7). 11-метровый оценен в 2.35, удаление — в 3.20.
Вероятность двух голов подряд от одной команды оценена котировкой — 1.61.
Эксперты считают, что матч, вполне возможно, завершится со счетом 1:1 — за 7.40.
«Сочи» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года
«Спартак» восхитительно проводит отрезок сезона перед зимней паузой: красно-белые идут вторыми в чемпионате (семь очков от «Зенита») и уже по итогам четырех туров квалифицировались в плей-офф Кубка России. Последнее поражение команда Гильермо Абаскаля потерпела 11 сентября от «Ростова» — на тот момент оно было вторым подряд, после чего к испанскому тренеру появились вопросы. Однако сейчас их нет, потому что есть результат: в заключительных девяти матчах во всех турнирах у москвичей восемь побед и ничья. Разница мячей на этом отрезке тоже впечатляет: 24:6.
Если сравнивать с прошлым сезоном РПЛ, то «Спартак» уже подпрыгнул на голову выше себя самих: в розыгрыше-2021/22 у красно-белых после 15 матчей было 19 очков, сейчас уже 32. По голам — 17:21 против 37:16. В среднем на данный момент в чемпионате москвичи отличаются 2.46 раза за 90 минут. На то, что в ворота «Сочи» влетит больше гола, котировка — 1.80.
Спартаковцы на ходу, чего нельзя сказать о южанах. Ситуация настолько патовая, что за пару дней до матча 16-го тура им пришлось сменить тренера: после увольнения Вадима Гаранина руководить командой будет Александр Точилин. В этом сезоне «Сочи» потерпел шесть поражений и трижды сыграл вничью в РПЛ. Команда пропустила 31 мяч — хуже обороняются только «Химки» и «Оренбург» (по 34 гола). О происходящем в Кубке говорить вообще стыдно: ноль очков в группе с «Уралом», «Торпедо» и ЦСКА.
Вероятно, так сильно южан накрыло после ухода Федотова, Родригао и Кассьерры. Тренера и защитника уже не вернуть, а вот об обратном переходе колумбийца на этой неделе слухи ходили. Правда, «Зенит» их опроверг. До зимней паузы сочинцам придется ползти с имеющейся обоймой, а уже после набирать более боеспособных игроков.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»
«Спартак» ни разу не выиграл в Сочи и даже не забил ни одного мяча, но тогда красно-белые играли с грозным и интересным клубом. Сейчас же южане в глубоком кризисе, который вряд ли завершится с уходом Гаранина — коллективу нужна более глобальная встряска.
Больше всего тревожит игра команды в обороне: в этом сезоне сочинцы не пропустили только в одном матче (4:0 с «Локомотивом»), а в шести из семи последних во всех турнирах в их ворота влетали как минимум два мяча. «Спартак», у которого продолжают жечь Промес 12+6 в РПЛ) и Соболев (7+5), точно найдет способ забить пару голов. К тому же в первом круге москвичи были намного сильнее — 3:0.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2