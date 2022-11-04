На двоих у форвардов в РПЛ 19 голов в РПЛ.

5 ноября «Спартак» ждет непростая вылазка на юг России — команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Сочи». Встреча 16-го тура РПЛ состоится на стадионе «Фишт», начало в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», стартует эфир в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество будет на стороне «Спартака». Победу красно-белых можно взять за 2.05, вероятность исхода — примерно 48%. Ничью предложено оформить за 4.10 (23%), а триумф «Сочи» идет за 3.40 (29%).

Сочинцы выиграли у «Спартака» все три домашних матча. Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40. И у красно-белых, и у их соперников в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах прошел «верх».

На обмен голами коэффициент — 1.56. Но нужно учитывать, что «Спартак» никогда не забивал южанам в гостях.

«Сочи» бьет пенальти почти в каждом втором матче РПЛ (7). 11-метровый оценен в 2.35, удаление — в 3.20.

Вероятность двух голов подряд от одной команды оценена котировкой — 1.61.

Эксперты считают, что матч, вполне возможно, завершится со счетом 1:1 — за 7.40.

«Сочи» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года

«Спартак» восхитительно проводит отрезок сезона перед зимней паузой: красно-белые идут вторыми в чемпионате (семь очков от «Зенита») и уже по итогам четырех туров квалифицировались в плей-офф Кубка России. Последнее поражение команда Гильермо Абаскаля потерпела 11 сентября от «Ростова» — на тот момент оно было вторым подряд, после чего к испанскому тренеру появились вопросы. Однако сейчас их нет, потому что есть результат: в заключительных девяти матчах во всех турнирах у москвичей восемь побед и ничья. Разница мячей на этом отрезке тоже впечатляет: 24:6.

Если сравнивать с прошлым сезоном РПЛ, то «Спартак» уже подпрыгнул на голову выше себя самих: в розыгрыше-2021/22 у красно-белых после 15 матчей было 19 очков, сейчас уже 32. По голам — 17:21 против 37:16. В среднем на данный момент в чемпионате москвичи отличаются 2.46 раза за 90 минут. На то, что в ворота «Сочи» влетит больше гола, котировка — 1.80.

Спартаковцы на ходу, чего нельзя сказать о южанах. Ситуация настолько патовая, что за пару дней до матча 16-го тура им пришлось сменить тренера: после увольнения Вадима Гаранина руководить командой будет Александр Точилин. В этом сезоне «Сочи» потерпел шесть поражений и трижды сыграл вничью в РПЛ. Команда пропустила 31 мяч — хуже обороняются только «Химки» и «Оренбург» (по 34 гола). О происходящем в Кубке говорить вообще стыдно: ноль очков в группе с «Уралом», «Торпедо» и ЦСКА.

Вероятно, так сильно южан накрыло после ухода Федотова, Родригао и Кассьерры. Тренера и защитника уже не вернуть, а вот об обратном переходе колумбийца на этой неделе слухи ходили. Правда, «Зенит» их опроверг. До зимней паузы сочинцам придется ползти с имеющейся обоймой, а уже после набирать более боеспособных игроков.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

«Спартак» ни разу не выиграл в Сочи и даже не забил ни одного мяча, но тогда красно-белые играли с грозным и интересным клубом. Сейчас же южане в глубоком кризисе, который вряд ли завершится с уходом Гаранина — коллективу нужна более глобальная встряска.

Больше всего тревожит игра команды в обороне: в этом сезоне сочинцы не пропустили только в одном матче (4:0 с «Локомотивом»), а в шести из семи последних во всех турнирах в их ворота влетали как минимум два мяча. «Спартак», у которого продолжают жечь Промес 12+6 в РПЛ) и Соболев (7+5), точно найдет способ забить пару голов. К тому же в первом круге москвичи были намного сильнее — 3:0.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.80.