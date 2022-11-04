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«Сочи» — «Спартак»: отставка Гаранина не поможет южанам остановить Промеса и Соболева

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press
На двоих у форвардов в РПЛ 19 голов в РПЛ.

5 ноября «Спартак» ждет непростая вылазка на юг России — команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Сочи». Встреча 16-го тура РПЛ состоится на стадионе «Фишт», начало в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», стартует эфир в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество будет на стороне «Спартака». Победу красно-белых можно взять за 2.05, вероятность исхода — примерно 48%. Ничью предложено оформить за 4.10 (23%), а триумф «Сочи» идет за 3.40 (29%).

Сочинцы выиграли у «Спартака» все три домашних матча. Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40. И у красно-белых, и у их соперников в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах прошел «верх».

На обмен голами коэффициент — 1.56. Но нужно учитывать, что «Спартак» никогда не забивал южанам в гостях.

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«Сочи» бьет пенальти почти в каждом втором матче РПЛ (7). 11-метровый оценен в 2.35, удаление — в 3.20.

Вероятность двух голов подряд от одной команды оценена котировкой — 1.61.

Эксперты считают, что матч, вполне возможно, завершится со счетом 1:1 — за 7.40.

«Сочи» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года

«Спартак» восхитительно проводит отрезок сезона перед зимней паузой: красно-белые идут вторыми в чемпионате (семь очков от «Зенита») и уже по итогам четырех туров квалифицировались в плей-офф Кубка России. Последнее поражение команда Гильермо Абаскаля потерпела 11 сентября от «Ростова» — на тот момент оно было вторым подряд, после чего к испанскому тренеру появились вопросы. Однако сейчас их нет, потому что есть результат: в заключительных девяти матчах во всех турнирах у москвичей восемь побед и ничья. Разница мячей на этом отрезке тоже впечатляет: 24:6.

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Если сравнивать с прошлым сезоном РПЛ, то «Спартак» уже подпрыгнул на голову выше себя самих: в розыгрыше-2021/22 у красно-белых после 15 матчей было 19 очков, сейчас уже 32. По голам — 17:21 против 37:16. В среднем на данный момент в чемпионате москвичи отличаются 2.46 раза за 90 минут. На то, что в ворота «Сочи» влетит больше гола, котировка — 1.80.

Спартаковцы на ходу, чего нельзя сказать о южанах. Ситуация настолько патовая, что за пару дней до матча 16-го тура им пришлось сменить тренера: после увольнения Вадима Гаранина руководить командой будет Александр Точилин. В этом сезоне «Сочи» потерпел шесть поражений и трижды сыграл вничью в РПЛ. Команда пропустила 31 мяч — хуже обороняются только «Химки» и «Оренбург» (по 34 гола). О происходящем в Кубке говорить вообще стыдно: ноль очков в группе с «Уралом», «Торпедо» и ЦСКА.

Вероятно, так сильно южан накрыло после ухода Федотова, Родригао и Кассьерры. Тренера и защитника уже не вернуть, а вот об обратном переходе колумбийца на этой неделе слухи ходили. Правда, «Зенит» их опроверг. До зимней паузы сочинцам придется ползти с имеющейся обоймой, а уже после набирать более боеспособных игроков.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

«Спартак» ни разу не выиграл в Сочи и даже не забил ни одного мяча, но тогда красно-белые играли с грозным и интересным клубом. Сейчас же южане в глубоком кризисе, который вряд ли завершится с уходом Гаранина — коллективу нужна более глобальная встряска.

Больше всего тревожит игра команды в обороне: в этом сезоне сочинцы не пропустили только в одном матче (4:0 с «Локомотивом»), а в шести из семи последних во всех турнирах в их ворота влетали как минимум два мяча. «Спартак», у которого продолжают жечь Промес 12+6 в РПЛ) и Соболев (7+5), точно найдет способ забить пару голов. К тому же в первом круге москвичи были намного сильнее — 3:0.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.80.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
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 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

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 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
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 14 1 3
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Торпедо М

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Сочи

 12 1 2
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