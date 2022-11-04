«Ростов» — «Динамо»: Смолов и Комличенко устроят мощную перестрелку
6 ноября в 16-м туре РПЛ «Ростов» и «Динамо» сыграют предпоследний матч перед зимними каникулами. Понаблюдать за этим в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, прямая трансляция начнется в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» 6 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ не видит однозначного фаворита. Поставить на успех «Динамо» можно за 2.60, это примерно 38% вероятности. Шансы «Ростова» очень близкие, их оценили в 2.70 (37%). Ничью можно взять за 3.70 (25%).
Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.53.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.96, Ф2(0) — за 1.90.
В этом сезоне во всех турнирах команды встречались уже трижды, но «верх» по голам прошел только раз. Тем не менее эксперты ждут результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74.
Вариант «обе забьют» играет у «Ростова» уже десять матчей подряд, у «Динамо» — семь. Так что аналитики не сомневаются в голевой перестрелке, коэффициент на событие — 1.62.
«Ростов» за 15 туров РПЛ пробил 11 пенальти — феноменальный результат. «Динамо» 11-метровый дали шесть раз. Если ждете удар с точки в этой встрече, можете поставить на это за 2.35.
Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.
«Ростов» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 ноября 2022 года
«Ростов» явно выдохся к концу первого круга. Начинался сезон чудесно — 12-матчевая серия без поражений стала историческим достижением для южан, вот только сменилось все довольно резко и болезненно. «Черный октябрь» — иначе и не назвать десятый месяц года для команды Карпина. Всего две победы в шести матчах при трех поражениях во всех турнирах. В чемпионате «Ростов» рухнул со второго места на четвертое (потенциально может опустить на пятое). В Кубке желто-синие были фаворитами группы, но теперь могут даже пролететь мимо плей-офф.
Правда, было в октябре и хорошее. «Ростов» впервые за много лет победил «Краснодар» в южном дерби, да и под конец месяца серию неудач прервал. И хотя ничью с «Факелом» в Воронеже (притом что хозяева долго играли в меньшинстве) вряд ли можно считать хорошим результатом, балл команда Карпина все же набрала. А в Грозном футболисты и вовсе проявили традиционный для этого сезона характер, отыгрались против «Ахмата» с 0:1 и добыли три очка. Это уже третья волевая победа ростовчан в сезоне. Если ждете волевой победы в матче, поставьте на это за 5.00. Если ждете ее персонально от «Ростова», такой вариант доступен за 10.0.
У «Динамо» ситуация обратная — москвичи неважно стартовали в РПЛ, но нащупали игру и победили в четырех встречах подряд во всех турнирах. Общий счет — 15:5, чего трудно было ожидать от закрытого футбола Славиши Йокановича. Однако с выводами спешить не нужно — динамовцы победили полуторный состав «Ростова» (3:1) в Кубке, «Локомотив» (правда, в доминирующем стиле — 12:2 по ударам в створ) и разгромили «Химки» (6:1). Реально тяжелых соперников за эту серию у динамовцев на пути не было.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Динамо»
Южане и москвичи близки по силам, что подтверждают места в таблице РПЛ (четвертое и пятое соответственно). В октябре мощный «Ростов» попал в кризис, проиграв три из шести матчей, а «Динамо», наоборот, свой черный отрезок преодолело за счет встреч со средними соперниками.
Предсказать результат тяжело, обе команды могут преподнести сюрприз. Но в составах есть Смолов и Комличенко (15 голов на двоих), плюс средняя оборона (пропустили 39 мячей на двоих). А значит, можно ожидать голы в обе стороны.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2