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«Ростов» — «Динамо»: Смолов и Комличенко устроят мощную перестрелку

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» 6 ноября 2022 года
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Федор Смолов.
Фото Официальный сайт «Динамо».
Москвичи забивают и пропускают уже семь матчей подряд, серия южан еще продолжительнее.

6 ноября в 16-м туре РПЛ «Ростов» и «Динамо» сыграют предпоследний матч перед зимними каникулами. Понаблюдать за этим в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, прямая трансляция начнется в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» 6 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ не видит однозначного фаворита. Поставить на успех «Динамо» можно за 2.60, это примерно 38% вероятности. Шансы «Ростова» очень близкие, их оценили в 2.70 (37%). Ничью можно взять за 3.70 (25%).

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.53.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.96, Ф2(0) — за 1.90.

В этом сезоне во всех турнирах команды встречались уже трижды, но «верх» по голам прошел только раз. Тем не менее эксперты ждут результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74.

Вариант «обе забьют» играет у «Ростова» уже десять матчей подряд, у «Динамо» — семь. Так что аналитики не сомневаются в голевой перестрелке, коэффициент на событие — 1.62.

«Ростов» за 15 туров РПЛ пробил 11 пенальти — феноменальный результат. «Динамо» 11-метровый дали шесть раз. Если ждете удар с точки в этой встрече, можете поставить на это за 2.35.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.

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«Ростов» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 ноября 2022 года

«Ростов» явно выдохся к концу первого круга. Начинался сезон чудесно — 12-матчевая серия без поражений стала историческим достижением для южан, вот только сменилось все довольно резко и болезненно. «Черный октябрь» — иначе и не назвать десятый месяц года для команды Карпина. Всего две победы в шести матчах при трех поражениях во всех турнирах. В чемпионате «Ростов» рухнул со второго места на четвертое (потенциально может опустить на пятое). В Кубке желто-синие были фаворитами группы, но теперь могут даже пролететь мимо плей-офф.

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Правда, было в октябре и хорошее. «Ростов» впервые за много лет победил «Краснодар» в южном дерби, да и под конец месяца серию неудач прервал. И хотя ничью с «Факелом» в Воронеже (притом что хозяева долго играли в меньшинстве) вряд ли можно считать хорошим результатом, балл команда Карпина все же набрала. А в Грозном футболисты и вовсе проявили традиционный для этого сезона характер, отыгрались против «Ахмата» с 0:1 и добыли три очка. Это уже третья волевая победа ростовчан в сезоне. Если ждете волевой победы в матче, поставьте на это за 5.00. Если ждете ее персонально от «Ростова», такой вариант доступен за 10.0.

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У «Динамо» ситуация обратная — москвичи неважно стартовали в РПЛ, но нащупали игру и победили в четырех встречах подряд во всех турнирах. Общий счет — 15:5, чего трудно было ожидать от закрытого футбола Славиши Йокановича. Однако с выводами спешить не нужно — динамовцы победили полуторный состав «Ростова» (3:1) в Кубке, «Локомотив» (правда, в доминирующем стиле — 12:2 по ударам в створ) и разгромили «Химки» (6:1). Реально тяжелых соперников за эту серию у динамовцев на пути не было.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Динамо»

Южане и москвичи близки по силам, что подтверждают места в таблице РПЛ (четвертое и пятое соответственно). В октябре мощный «Ростов» попал в кризис, проиграв три из шести матчей, а «Динамо», наоборот, свой черный отрезок преодолело за счет встреч со средними соперниками.

Предсказать результат тяжело, обе команды могут преподнести сюрприз. Но в составах есть Смолов и Комличенко (15 голов на двоих), плюс средняя оборона (пропустили 39 мячей на двоих). А значит, можно ожидать голы в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
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Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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