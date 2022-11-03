ЦСКА — «Нижний Новгород»: Чалов и Медина исправят ошибки прошлого?
5 ноября один из претендентов на медали РПЛ — ЦСКА сыграет дома с середняком чемпионата — «Нижним Новгородом». Игру 16-го тура примет «ВЭБ Арена». Матч начнется в 19.00 по московскому времени, за пять минут до этого на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует прямая трансляция.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА очень высокие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.38, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.10 (19%), успех «НН» — за 8.70 (9%).
«Нижний» не проиграл армейцам в первом круге, отыгравшись с 0:2. Вариант Х2 идет за 3.20.
Можете подстраховать гостей с помощью форы (+1.5) мяча, которая оценена в 1.80.
В играх РПЛ с участием ЦСКА забивается в среднем 2.93 мяча, поэтому есть смысл рассмотреть ставку на ТБ 2.5 за 1.73. ТМ 2.5 доступен за 2.18.
Только в одном из пяти последних матчей «Нижнего» произошел обмен голами. «Обе забьют» предложен с коэффициентом 2.05, обратный исход — за 1.77.
Пенальти можно оформить за 2.35, удаление — за 3.20. В трех официальных встречах между командами оба события случились по разу.
Обе команды чаще всего забивают в промежутке с 65-й по 75-ю минуту — по шесть голов в РПЛ этого сезона. На забитый в эти 15 минут мяч котировка — 2.37.
Наиболее вероятный результат встречи — победа ЦСКА со счетом 2:0 за 6.10.
ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года
«Как показывает ситуация, ЦСКА не хватает длины скамейки. Не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени», — пожаловался после игры с «Локомотивом» Владимир Федотов. Несмотря на якобы проблемы с составом, армейцы разделались с железнодорожниками и завершили первый круг РПЛ на третьем месте, уступив только «Спартаку» (три очка) и «Зениту» (10).
Конечно, красно-синие могли быть выше и значительно ближе к лидеру, если бы не несколько обидных осечек. Например, в 10-м туре москвичи сенсационно проиграли «Торпедо» (0:1), а в третьем за тайм упустили победу над «Нижним Новгородом» со счета 2:0 (2:2). За ту неприятную потерю очков москвичи постараются отомстить сопернику в предстоящей встрече.
Возможность набрать три очка хорошая, потому что команда Михаила Галактионова неважно играет в последние полтора месяца: шесть из восьми матчей. При этом даже «Торпедо» у нижегородцев победить не получилось (0:0).
С голами тоже есть проблемы — забито всего семь мячей в восьми играх сезона (в среднем — 0.87 за 90 минут). На то, что гости не преодолеют вторую оборону РПЛ (у ЦСКА 15 пропущенных), коэффициент — 2.00.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»
У ЦСКА неприятная домашняя серия: две ничьи и поражение. Но 1:1 с «Динамо» и 2:2 со «Спартаком» можно списать на уровень соперников, а поражение от «Торпедо» в Кубке России (0:1) — на отсутствие должной мотивации. В чемпионате армейцам расслабляться рано, поэтому Федотов зарядит игроков на победу.
В очередном успехе москвичей сомнений минимум. А на тотал больше двух мячей намекают большое количество пропущенных нижегородцами голов в чемпионате (28) и высокая домашняя результативность красно-синих — на «ВЭБ Арене» они забивают в среднем 2.4 мяча за 90 минут. Плюс хороши Чалов и Медина — у Федора в РПЛ 10+1, у Хесуса — 6+4. Они помогут команде добиться нужного результата.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.06.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2