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ЦСКА — «Нижний Новгород»: Чалов и Медина исправят ошибки прошлого?

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Федор Чалов.
Фото Global Look Press
В первом круге москвичи упустили преимущество в два мяча.

5 ноября один из претендентов на медали РПЛ — ЦСКА сыграет дома с середняком чемпионата — «Нижним Новгородом». Игру 16-го тура примет «ВЭБ Арена». Матч начнется в 19.00 по московскому времени, за пять минут до этого на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует прямая трансляция.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА очень высокие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.38, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.10 (19%), успех «НН» — за 8.70 (9%).

«Нижний» не проиграл армейцам в первом круге, отыгравшись с 0:2. Вариант Х2 идет за 3.20.

Можете подстраховать гостей с помощью форы (+1.5) мяча, которая оценена в 1.80.

В играх РПЛ с участием ЦСКА забивается в среднем 2.93 мяча, поэтому есть смысл рассмотреть ставку на ТБ 2.5 за 1.73. ТМ 2.5 доступен за 2.18.

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Только в одном из пяти последних матчей «Нижнего» произошел обмен голами. «Обе забьют» предложен с коэффициентом 2.05, обратный исход — за 1.77.

Пенальти можно оформить за 2.35, удаление — за 3.20. В трех официальных встречах между командами оба события случились по разу.

Обе команды чаще всего забивают в промежутке с 65-й по 75-ю минуту — по шесть голов в РПЛ этого сезона. На забитый в эти 15 минут мяч котировка — 2.37.

Наиболее вероятный результат встречи — победа ЦСКА со счетом 2:0 за 6.10.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года

«Как показывает ситуация, ЦСКА не хватает длины скамейки. Не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени», — пожаловался после игры с «Локомотивом» Владимир Федотов. Несмотря на якобы проблемы с составом, армейцы разделались с железнодорожниками и завершили первый круг РПЛ на третьем месте, уступив только «Спартаку» (три очка) и «Зениту» (10).

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Конечно, красно-синие могли быть выше и значительно ближе к лидеру, если бы не несколько обидных осечек. Например, в 10-м туре москвичи сенсационно проиграли «Торпедо» (0:1), а в третьем за тайм упустили победу над «Нижним Новгородом» со счета 2:0 (2:2). За ту неприятную потерю очков москвичи постараются отомстить сопернику в предстоящей встрече.

Возможность набрать три очка хорошая, потому что команда Михаила Галактионова неважно играет в последние полтора месяца: шесть из восьми матчей. При этом даже «Торпедо» у нижегородцев победить не получилось (0:0).

С голами тоже есть проблемы — забито всего семь мячей в восьми играх сезона (в среднем — 0.87 за 90 минут). На то, что гости не преодолеют вторую оборону РПЛ (у ЦСКА 15 пропущенных), коэффициент — 2.00.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»

У ЦСКА неприятная домашняя серия: две ничьи и поражение. Но 1:1 с «Динамо» и 2:2 со «Спартаком» можно списать на уровень соперников, а поражение от «Торпедо» в Кубке России (0:1) — на отсутствие должной мотивации. В чемпионате армейцам расслабляться рано, поэтому Федотов зарядит игроков на победу.

В очередном успехе москвичей сомнений минимум. А на тотал больше двух мячей намекают большое количество пропущенных нижегородцами голов в чемпионате (28) и высокая домашняя результативность красно-синих — на «ВЭБ Арене» они забивают в среднем 2.4 мяча за 90 минут. Плюс хороши Чалов и Медина — у Федора в РПЛ 10+1, у Хесуса — 6+4. Они помогут команде добиться нужного результата.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.06.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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