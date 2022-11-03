«Аталанта» — «Наполи»: Хвича испепелит бывшую команду Миранчука
В главном матче 13-го тура серии А сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Наполи» и «Аталанта». Игра состоится 5 ноября в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», стартовый свисток Маурицио Мариани прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 47% вероятности. Успех «Аталанты» предложен с котировкой 3.40 (29%), ничья доступна за 3.90 (24%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:
Команда Лучано Спаллетти за 12 туров чемпионата еще ни разу не проиграла и лишь дважды потеряла очки. «Аталанта» тоже идет в неплохом графике: уступила всего раз и оформила восемь побед. Думаете, что в предстоящем матче бергамаски как минимум уступят? Этот рынок оценен коэффициентом 1.79.
«Наполи» — самая результативная команда чемпионата (30 забитых мячей), «Аталанта» по голам идет на шестом месте в серии А (18). Если ждете результативный матч, тогда возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.
«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 13-го тура серии А 5 ноября 2022 года
Неаполитанцы проводят отличный сезон: лидируют в серии А и заняли первое место в группе Лиги чемпионов. Команда Спаллетти побеждает почти в каждом матче: проиграла только «Ливерпулю» в заключительном туре группового этапа ЛЧ и еще два раза сыграла вничью в серии А. Остальные 15 матчей во всех турнирах «Наполи» выиграл.
«Азурри» много забивают: лидируют по голам в серии А (30 за 12 туров) и в Лиге чемпионов (20 за шесть матчей). Во всех турнирах «Наполи» настрелял уже 50 мячей за 18 игр: в среднем — 2.8 гола за матч. В 11 играх сезона неаполитанцы пробили планку в три забитых мяча.
Отличную форму набрал Хвича Кварацхелия: экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» — лучший в «Наполи» по системе гол+пас. Грузин за 17 игр во всех турнирах набрал уже 18 результативных действий (8+10).
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 1.88, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.
«Аталанта» тоже проводит неплохой сезон: идет второй в серии А и отстает от «Наполи» на пять очков. За 12 туров бергамаски проиграли только «Лацио» (0:2) — это единственное поражение команды в сезоне.
Коллектив Джан Пьеро Гасперини отличался не так часто: лишь раз за три месяца оформил больше двух голов за игру, а в среднем заколачивает 1.5 мяча за матч. Больше одного раза в составе «Аталанты» забили лишь два игрока — Адемола Лукман (5) и Теун Копмайнерс (4).
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года
Неаполитанцы шикарно играют и впечатляют в первую очередь силой нападения: заколачивают в среднем почти три гола за игру, а в 11 матчах сезона забили минимум три мяча. Отличную форму набрали нападающие — Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия: нигериец вонзил пять банок в последних трех турах серии А, грузин отличился результативными действиями в пяти из последних шести игр чемпионата. «Аталанта» может пропустить больше одного гола: в последних четырех турах команда из Бергамо лишь раз сыграла на ноль и в двух встречах по два раза вынула мяч из сетки.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2