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«Аталанта» — «Наполи»: Хвича испепелит бывшую команду Миранчука

Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Хвича Кварацхелия против «Ливерпуля».
Фото Global Look Press
Кварацхелия в этом сезоне оформил уже 18 результативных действий.

В главном матче 13-го тура серии А сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Наполи» и «Аталанта». Игра состоится 5 ноября в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», стартовый свисток Маурицио Мариани прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Наполи

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 47% вероятности. Успех «Аталанты» предложен с котировкой 3.40 (29%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:

  • ничья 1:1 идет за 7.00;
  • победа «Наполи» 2:1 — за 8.30;
  • успех 1:0 — за 8.70.
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Команда Лучано Спаллетти за 12 туров чемпионата еще ни разу не проиграла и лишь дважды потеряла очки. «Аталанта» тоже идет в неплохом графике: уступила всего раз и оформила восемь побед. Думаете, что в предстоящем матче бергамаски как минимум уступят? Этот рынок оценен коэффициентом 1.79.

«Наполи» — самая результативная команда чемпионата (30 забитых мячей), «Аталанта» по голам идет на шестом месте в серии А (18). Если ждете результативный матч, тогда возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 13-го тура серии А 5 ноября 2022 года

Неаполитанцы проводят отличный сезон: лидируют в серии А и заняли первое место в группе Лиги чемпионов. Команда Спаллетти побеждает почти в каждом матче: проиграла только «Ливерпулю» в заключительном туре группового этапа ЛЧ и еще два раза сыграла вничью в серии А. Остальные 15 матчей во всех турнирах «Наполи» выиграл.

«Азурри» много забивают: лидируют по голам в серии А (30 за 12 туров) и в Лиге чемпионов (20 за шесть матчей). Во всех турнирах «Наполи» настрелял уже 50 мячей за 18 игр: в среднем — 2.8 гола за матч. В 11 играх сезона неаполитанцы пробили планку в три забитых мяча.

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Отличную форму набрал Хвича Кварацхелия: экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» — лучший в «Наполи» по системе гол+пас. Грузин за 17 игр во всех турнирах набрал уже 18 результативных действий (8+10).

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 1.88, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

«Аталанта» тоже проводит неплохой сезон: идет второй в серии А и отстает от «Наполи» на пять очков. За 12 туров бергамаски проиграли только «Лацио» (0:2) — это единственное поражение команды в сезоне.

Коллектив Джан Пьеро Гасперини отличался не так часто: лишь раз за три месяца оформил больше двух голов за игру, а в среднем заколачивает 1.5 мяча за матч. Больше одного раза в составе «Аталанты» забили лишь два игрока — Адемола Лукман (5) и Теун Копмайнерс (4).

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

Неаполитанцы шикарно играют и впечатляют в первую очередь силой нападения: заколачивают в среднем почти три гола за игру, а в 11 матчах сезона забили минимум три мяча. Отличную форму набрали нападающие — Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия: нигериец вонзил пять банок в последних трех турах серии А, грузин отличился результативными действиями в пяти из последних шести игр чемпионата. «Аталанта» может пропустить больше одного гола: в последних четырех турах команда из Бергамо лишь раз сыграла на ноль и в двух встречах по два раза вынула мяч из сетки.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.88.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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