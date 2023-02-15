«Ювентус» — «Нант»: Щенсного развеселит жалкое нападение «канареек»
16 февраля стартует плей-офф Лиги Европы. В одном из матчей 1/16 финала встретятся «Ювентус» и «Нант». Первая игра противостояния пройдет в Турине на «Альянц Арене», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен португалец Жоау Педру Пиньейру.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года
Букмекеры считают «Старую синьору» огромным фаворитом матча: рынок на победу команды Макса Аллегри открыт с коэффициентом 1.37, вероятность исхода — примерно 71%. Успех «Нанта» доступен с котировкой 9.30 (10%) — это самый малореальный исход встречи. Ничья идет за 5.00 (19%).
Также вы можете попробовать угадать итогового победителя двухматчевого противостояния, который выйдет в следующий раунд плей-офф. Поставить на триумф туринцев можно за 1.23, проход «канареек» предложен за 4.40.
Три наиболее вероятных результата матча в Турине отражают серьезное преимущество «Ювентуса»:
• победа «бьянконери» 2:0 идет за 5.70;
• успех 1:0 — за 5.90;
• разгром 3:0 — за 8.30.
Команды в последний раз пересекались в 1996-м в полуфинале ЛЧ: обменялись домашними победами, но дальше прошел «Ювентус». Поставить на то, что в предстоящей игре французы хотя бы не проиграют, можно за 3.30.
Букмекеры предполагают, что игра в Турине получится достаточно результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 2.00.
«Ювентус» — «Нант»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 16 февраля 2023 года
«Старая синьора» свалилась в Лигу Европы из-за провала в Лиге чемпионов — туринцы заняли третье место в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби». Причем за шесть туров команда набрала лишь три очка — столько же, сколько у оставшихся последними израильтян. Единственную победу в ЛЧ «Юве» оформил как раз в домашнем матче с клубом из Хайфы (3:1).
«Нант» занял второе место в группе Лиги Европы, куда попал благодаря триумфу в Кубке Франции в прошлом сезоне. «Канареек» обогнал только «Фрайбург», а ниже остались «Карабах» и «Олимпиакос». Французы тоже не без проблем проникли в плей-офф — отрыв от третьего места составил всего одно очко.
К очной встрече обе команды подъехали на трехматчевых победных сериях. «Ювентус» дважды выиграл в серии А и еще один раз в Кубке Италии, ни разу не пропустив в этих встречах. «Нант» тоже оформил две сухие победы в чемпионате, а в Кубке Франции после ничьей 1:1 в основное время в серии пенальти дожал «Анже».
«Старая синьора» в текущем сезоне показывает качественную игру в обороне: пропускает в среднем 1.03 гола за матч и одержала уже 14 сухих побед в 30 играх во всех турнирах. На счету вратаря «бьянконери» Войцеха Щенсного уже 11 матчей на ноль, при этом он сыграл лишь в 20 играх — то есть не пропустил больше чем в половине встреч (55%).
«Нант» же только в последнее время набрал неплохую форму. Начало сезона команда провалила: в 15 стартовых играх во всех турнирах одержала лишь две победы, но сейчас смотрится действительно здорово. В чемпионате коллектив Антуана Комбуаре оторвался от зоны вылета, а в Кубке залетел уже в 1/4 финала.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года
«Старая синьора» в этом сезоне настоящий мастер сухих побед, которых набралось уже 14 в 30 матчах во всех турнирах. Сейчас «бьянконери» идут на серии из трех успешных встреч без пропущенных мячей, но даже это не предел. В ноябре коллектив Аллегри выиграл всухую пять матчей подряд.
«Нант» же в этом сезоне действует не слишком результативно, команде объективно будет сложно пробить отлаженную оборону туринцев. «Канарейки» в среднем забивают ровно один мяч за игру — 33 гола в 33 матчах во всех турнирах. А сразу в 13 встречах этого сезона команда Антуана Комбуаре вообще не отличилась.
Рекомендуемая ставка: «Ювентус» победит и не пропустит за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2