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Холанн — фаворит, но Месси и Мбаппе не сдадутся. Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?

Евгений Коростелев
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
У норвежца на два гола меньше, чем у француза.

14 февраля возобновится Лига чемпионов. Главный евротурнир континента вернется сумасшедшим противостоянием «ПСЖ» и «Баварии» в 1/8 финала. При этом в составах обеих команд есть игроки, которые претендуют на звание лучшего бомбардира всего соревнования. Но у кого наилучшие шансы выиграть «Золотую бутсу»? Разбираемся вместе с «СЭ».

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У Мбаппе и Холанна нет конкурентов?

Аналитики считают фаворитом гонки бомбардиров Лиги чемпионов Эрлинга Холанна. На победу норвежца можно поставить с коэффициентом 2.70, несмотря на то что после группового этапа он идет только пятым в списке, отставая на два мяча от Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха (пять голов против семи у лидеров). Также форварда «Сити» опережают Роберт Левандовски и Мехди Тареми, однако поляк с «Барселоной» уже вылетели из турнира, а у иранца с «Порту» не так много шансов пройти «Интер».

Холанн забивает пачками — в этом сезоне на его счету четыре хет-трика и пять дублей, в том числе два на групповом этапе ЛЧ в ворота «Севильи» и «Копенгагена». Эксперты рассчитывают, что скандинав приведет «горожан» к победе в турнире, а сам легко опередит конкурентов.

Главный из них — Килиан Мбаппе. Француз куражился во встречах с «Ювентусом», «Маккаби» и «Бенфикой», но «ПСЖ» все равно финишировал вторым и получил в соперники «Баварию». С учетом силы мюнхенцев и травмы Черепашки (он может пропустить первую встречу 1/8) шансы Мбаппе удержать лидерство в гонке бомбардиров не выглядят такими уж высокими. А коэффициент на его успех — 3.30.

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На третьей позиции расположился Мохамед Салах (3.50). Египтянин что есть мочи тащил проблемный «Ливерпуль» в плей-офф и достиг цели — красные вышли со второго места следом за «Наполи». Наверняка Мо планирует провести команду во второй подряд еврокубковый финал и заодно стать главной звездой турнира, но сделать это будет тяжело. Мерсисайдцы находятся в кошмарном состоянии и проигрывают в чемпионате даже «Брайтону» с «Вулверхэмптоном». А ведь в 1/8 им играть с вполне бойким мадридским «Реалом», который только-только на кураже выиграл клубный чемпионат мира.

Месси совершит новое чудо?

Лео — четвертый в списке претендентов на «Золотую бутсу» ЛЧ (25.0). На групповом этапе он забил четыре мяча, но планирует пополнить счет уже в ближайшие дни, когда на «Парк де Пренс» пожалует «Бавария». Правда, обойти соперников в гонке ему могут помешать все те же причины, что и Мбаппе, — недавняя травма и возможный вылет уже по итогам этого раунда.

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За 35.0 можно поставить на Садио Мане и Джакомо Распадори. У сенегальца три гола, у итальянца — четыре, но у обоих большие проблемы. Нападающий «Баварии» до сих пор не залечил травму, из-за которой пропустил чемпионат мира. Когда Садио вернется в строй — неизвестно. А форвард «Наполи» банально попал в ловушку: он был хорош на групповой стадии, но в плей-офф будет дальней подменой на случай травмы Осимхена или кого-то еще из игроков группы атаки.

Более-менее неплохие шансы побороться есть у Лероя Сане (40.0), Оливье Жиру (45.0) и Винисиуса (50.0) — у обоих по четыре забитых мяча. Однако всех их объединяет возможность пролететь даже мимо 1/4: «Баварии» играть с «ПСЖ», «Милану» — с «Тоттенхэмом», «Реалу» — с «Ливерпулем».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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