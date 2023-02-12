Холанн — фаворит, но Месси и Мбаппе не сдадутся. Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?
14 февраля возобновится Лига чемпионов. Главный евротурнир континента вернется сумасшедшим противостоянием «ПСЖ» и «Баварии» в 1/8 финала. При этом в составах обеих команд есть игроки, которые претендуют на звание лучшего бомбардира всего соревнования. Но у кого наилучшие шансы выиграть «Золотую бутсу»? Разбираемся вместе с «СЭ».
У Мбаппе и Холанна нет конкурентов?
Аналитики считают фаворитом гонки бомбардиров Лиги чемпионов Эрлинга Холанна. На победу норвежца можно поставить с коэффициентом 2.70, несмотря на то что после группового этапа он идет только пятым в списке, отставая на два мяча от Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха (пять голов против семи у лидеров). Также форварда «Сити» опережают Роберт Левандовски и Мехди Тареми, однако поляк с «Барселоной» уже вылетели из турнира, а у иранца с «Порту» не так много шансов пройти «Интер».
Холанн забивает пачками — в этом сезоне на его счету четыре хет-трика и пять дублей, в том числе два на групповом этапе ЛЧ в ворота «Севильи» и «Копенгагена». Эксперты рассчитывают, что скандинав приведет «горожан» к победе в турнире, а сам легко опередит конкурентов.
Главный из них — Килиан Мбаппе. Француз куражился во встречах с «Ювентусом», «Маккаби» и «Бенфикой», но «ПСЖ» все равно финишировал вторым и получил в соперники «Баварию». С учетом силы мюнхенцев и травмы Черепашки (он может пропустить первую встречу 1/8) шансы Мбаппе удержать лидерство в гонке бомбардиров не выглядят такими уж высокими. А коэффициент на его успех — 3.30.
На третьей позиции расположился Мохамед Салах (3.50). Египтянин что есть мочи тащил проблемный «Ливерпуль» в плей-офф и достиг цели — красные вышли со второго места следом за «Наполи». Наверняка Мо планирует провести команду во второй подряд еврокубковый финал и заодно стать главной звездой турнира, но сделать это будет тяжело. Мерсисайдцы находятся в кошмарном состоянии и проигрывают в чемпионате даже «Брайтону» с «Вулверхэмптоном». А ведь в 1/8 им играть с вполне бойким мадридским «Реалом», который только-только на кураже выиграл клубный чемпионат мира.
Месси совершит новое чудо?
Лео — четвертый в списке претендентов на «Золотую бутсу» ЛЧ (25.0). На групповом этапе он забил четыре мяча, но планирует пополнить счет уже в ближайшие дни, когда на «Парк де Пренс» пожалует «Бавария». Правда, обойти соперников в гонке ему могут помешать все те же причины, что и Мбаппе, — недавняя травма и возможный вылет уже по итогам этого раунда.
За 35.0 можно поставить на Садио Мане и Джакомо Распадори. У сенегальца три гола, у итальянца — четыре, но у обоих большие проблемы. Нападающий «Баварии» до сих пор не залечил травму, из-за которой пропустил чемпионат мира. Когда Садио вернется в строй — неизвестно. А форвард «Наполи» банально попал в ловушку: он был хорош на групповой стадии, но в плей-офф будет дальней подменой на случай травмы Осимхена или кого-то еще из игроков группы атаки.
Более-менее неплохие шансы побороться есть у Лероя Сане (40.0), Оливье Жиру (45.0) и Винисиуса (50.0) — у обоих по четыре забитых мяча. Однако всех их объединяет возможность пролететь даже мимо 1/4: «Баварии» играть с «ПСЖ», «Милану» — с «Тоттенхэмом», «Реалу» — с «Ливерпулем».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2