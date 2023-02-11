Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

В 2023 году Маркус забивает практически в каждом матче.

После длительной паузы в футбол возвращаются еврокубки. 16 февраля стартует плей-офф Лиги Европы: в главном противостоянии 1/16 финала встретятся топ-клубы — «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе каталонцев «Камп Ноу» и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «МЮ» предложен с котировкой 4.80 (20%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья доступна за 4.10 (24%).

В последний раз команды встречались в апреле 2019-го: в четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы без проблем забрали оба матча (1:0 и 3:0). Победная серия «Барселоны» в официальных играх против «МЮ» насчитывает уже четыре матча. Поставить на то, что манкунианцы не уступят в предстоящей встрече и прервут серию поражений, можно за 2.17.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата отражают скромные шансы «Манчестера» на положительный итог:

• ничья 1:1 идет за 7.50;

• победа «Барселоны» 1:0 — за 7.80;

• успех хозяев 2:1 — за 7.90.

Аналитики ожидают достаточно результативную игру: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.

Вероятность увидеть забитые мячи сразу от обеих команд оценена в 1.71, обратный рынок доступен за 2.12.

На проход «МЮ» в 1/8 финала можно поставить за 2.30, на «Барсу» — за 1.74.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Команды попали в 1/16 финала Лиги Европы разными путями. Каталонцы заняли третье место в группе Лиги чемпионов и свалились в турнир попроще, а манкунианцы изначально стартовали во втором по значимости еврокубке и заняли второе место в квартете (победитель залетает сразу в 1/8 финала).

Соперники подошли к возобновлению евросезона в хорошей форме. «Красные дьяволы» за последние 16 матчей во всех турнирах одержали 13 побед и проиграли всего раз. Сине-гранатовые идут на серии из 10 побед во всех соревнованиях — правда, успех над «Интерсити» в Кубке добыт в дополнительное время, а над «Бетисом» в Суперкубке — по пенальти. Последнее поражение каталонцы потерпели еще 26 октября — уступили «Баварии» (0:3) в матче группового этапа ЛЧ.

Из-за травм у «МЮ и у «Барсы» вылетело несколько важных игроков. В команде Эрика тен Хага главная потеря — Кристиан Эриксен. Датчанин не вернется до апреля. Также против каталонцев не сыграют Скотт Мактоминай, Донни ван де Бек, Аарон Ван-Биссака, Антони и Антони Марсьяль. У «блауграны» недоступны Серхио Бускетс и Усман Дембеле.

Считаете, что проблемы с составом сильнее помешают гостям? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.67, ИТМ1 (1.5) идет за 2.20.

Команды ярко выступали в еврокубках. Каталонцы на групповом этапе Лиги чемпионов наколотили 12 мячей — в среднем это ровно два гола за игру. «Красные дьяволы» за шесть матчей в группе ЛЕ настреляли 10 мячей (1.66). К игре в отличной форме подошел лидер манкунианцев Маркус Рэшфорд: в 2023 году он оформил уже 9+4 по системе «гол+пас» во всех турнирах.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

Обе команды показывают высокую результативность: манкунианцы в среднем по сезону отличаются 1.88 раза за игру, каталонцы — 2.22 раза. Также «Барса» за 31 матч во всех турнирах не забила лишь в четырех, «Манчестер» за 35 игр — в трех. В 10 из последних 11 матчах «красные дьяволы» заколачивали минимум два мяча. А предыдущая встреча без голов для них состоялась еще 16 октября, у сине-гранатовых — 26 октября.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.