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«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд испортит настроение Хави и Левандовски?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
В 2023 году Маркус забивает практически в каждом матче.

После длительной паузы в футбол возвращаются еврокубки. 16 февраля стартует плей-офф Лиги Европы: в главном противостоянии 1/16 финала встретятся топ-клубы — «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе каталонцев «Камп Ноу» и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «МЮ» предложен с котировкой 4.80 (20%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья доступна за 4.10 (24%).

В последний раз команды встречались в апреле 2019-го: в четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы без проблем забрали оба матча (1:0 и 3:0). Победная серия «Барселоны» в официальных играх против «МЮ» насчитывает уже четыре матча. Поставить на то, что манкунианцы не уступят в предстоящей встрече и прервут серию поражений, можно за 2.17.

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Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата отражают скромные шансы «Манчестера» на положительный итог:

• ничья 1:1 идет за 7.50;

• победа «Барселоны» 1:0 — за 7.80;

• успех хозяев 2:1 — за 7.90.

Аналитики ожидают достаточно результативную игру: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.

Вероятность увидеть забитые мячи сразу от обеих команд оценена в 1.71, обратный рынок доступен за 2.12.

На проход «МЮ» в 1/8 финала можно поставить за 2.30, на «Барсу» — за 1.74.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Команды попали в 1/16 финала Лиги Европы разными путями. Каталонцы заняли третье место в группе Лиги чемпионов и свалились в турнир попроще, а манкунианцы изначально стартовали во втором по значимости еврокубке и заняли второе место в квартете (победитель залетает сразу в 1/8 финала).

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Соперники подошли к возобновлению евросезона в хорошей форме. «Красные дьяволы» за последние 16 матчей во всех турнирах одержали 13 побед и проиграли всего раз. Сине-гранатовые идут на серии из 10 побед во всех соревнованиях — правда, успех над «Интерсити» в Кубке добыт в дополнительное время, а над «Бетисом» в Суперкубке — по пенальти. Последнее поражение каталонцы потерпели еще 26 октября — уступили «Баварии» (0:3) в матче группового этапа ЛЧ.

Из-за травм у «МЮ и у «Барсы» вылетело несколько важных игроков. В команде Эрика тен Хага главная потеря — Кристиан Эриксен. Датчанин не вернется до апреля. Также против каталонцев не сыграют Скотт Мактоминай, Донни ван де Бек, Аарон Ван-Биссака, Антони и Антони Марсьяль. У «блауграны» недоступны Серхио Бускетс и Усман Дембеле.

Считаете, что проблемы с составом сильнее помешают гостям? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.67, ИТМ1 (1.5) идет за 2.20.

Команды ярко выступали в еврокубках. Каталонцы на групповом этапе Лиги чемпионов наколотили 12 мячей — в среднем это ровно два гола за игру. «Красные дьяволы» за шесть матчей в группе ЛЕ настреляли 10 мячей (1.66). К игре в отличной форме подошел лидер манкунианцев Маркус Рэшфорд: в 2023 году он оформил уже 9+4 по системе «гол+пас» во всех турнирах.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

Обе команды показывают высокую результативность: манкунианцы в среднем по сезону отличаются 1.88 раза за игру, каталонцы — 2.22 раза. Также «Барса» за 31 матч во всех турнирах не забила лишь в четырех, «Манчестер» за 35 игр — в трех. В 10 из последних 11 матчах «красные дьяволы» заколачивали минимум два мяча. А предыдущая встреча без голов для них состоялась еще 16 октября, у сине-гранатовых — 26 октября.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 6 1 2
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