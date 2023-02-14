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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брёйне покажут, кто в АПЛ короли

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Кевин де Брёйне.
Фото Global Look Press
Команда Гвардиолы выиграла у «канониров» шесть матчей подряд.

15 февраля в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии сойдутся лидеры турнира — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр — Энтони Тэйлор.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
15 февр, 22:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение «горожанам». На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), успех «Арсенала» — за 3.00 (33%).

На то, что «канониры» не уступят, котировка — 1.59.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.80. Три из пяти последних матчей между командами завершились «верхом» по голам.

Условие «обе забьют» предложено за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.12.

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Только в двух из десяти предыдущих матчей между соперниками был назначен пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече оценен котировкой 2.90.

Приятный коэффициент на гол лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанна (25 голов) — 2.10. В составе «Арсенала» эксперты ждут результативный удар от Эдди Нкетиа — 3.40.

На победу «горожан» хотя бы в одном тайме можно поставить за 1.71, на успех «канониров» в первой или второй 45-минутках — за 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 1:0 в пользу «Сити» — 8.30;

  • 2:1 — 8.90.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 15 февраля 2023 года

После поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» в 22-м туре (0:1) можно было подумать, что чемпионская гонка в АПЛ захлебнулась, но «Арсенал» сам вдохнул в нее жизнь. Сначала «канониры» проиграли кошмарному «Эвертону», который на тот момент шел на серии из четырех побед (0:1). А затем лондонцы поделили очки с «Брентфордом» (1:1). Правда, стоит отметить, что команду Артеты натурально обокрали — гол Ивана Тони нельзя было засчитывать из-за офсайда, который проморгал ВАР. С другой стороны, кто мешал «Арсеналу» к тому моменту вести крупнее, чем 1:0.

В результате отрыв «канониров» от «Сити» сократился до трех баллов при наличии матча в запасе. В случае победы в очной встрече «горожане» окончательно нагонят противника и вынудят его нервничать. У «Арсенала» больше не будет права на ошибку, хотя еще недавно преимущество над преследователями было почти двузначным.

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У действующего чемпиона есть все предпосылки рассчитывать на успех. Во-первых, команда Пепа выиграла недавний матч команд в Кубке Англии (1:0). Да, это не АПЛ, и столичные могли отнестись к противостоянию прохладно, но результат есть результат. Во-вторых, это была шестая подряд победа «горожан» над лондонцами. Плюс «Сити» банально показывает лучший ход: четыре победы в пяти матчах против двух у соперника.

Как всегда важную роль в составе «Манчестера» сыграет Эрлинг Холанн. Норвежец забил 31 мяч в 29 матчах во всех турнирах и отличается раз в 72 минуты, но в последних двух встречах промолчал. Длительная пауза означает, что вскоре форварда должно прорвать. Почему бы не в игре с главным конкурентом? На то, что «Сити» в том числе благодаря Эрлингу забьет два и более мяча, котировка — 2.20.

Проблема для Пепа Гвардиолы в том, что его команда неважно играет на выезде в этом сезоне АПЛ: пять побед, две ничьи и три поражения в десяти матчах. Также «горожане» не очень много забивают на чужом поле — в среднем 1.5 гола. А «Арсенал» — второй по набранным дома очкам: восемь побед и две ничьи, разница голов — 26:11. Но конкретно статистика встреч с «Сити» на «Эмирейтс» у «канониров» отчаянно плохая — семь поражений в восьми играх во всех турнирах.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Арсенал» разочаровывает в последних матчах: забил всего один мяч в трех играх с «Сити» (0:1), «Эвертоном» (0:1) и «Брентфордом» (1:1). При этом все лидеры команды здоровы и играют, но что Нкетиа, что Сака, что Мартинелли и Эдегор — молчат.

«Сити» достаточно уверенно расправился с «Астон Виллой» в предыдущем туре (3:1), а до этого победил «Арсенал» в Кубке (1:0), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Тоттенхэм» (4:2) в АПЛ. Поражение от тех же «шпор» неприятно выделяется на этом фоне, но одна осечка среди череды побед — случайность, а отсутствие побед в трех матчах, как у «канониров», — почти закономерность.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.77.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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Факел – Химки
 - : -
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