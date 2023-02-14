«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брёйне покажут, кто в АПЛ короли
15 февраля в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии сойдутся лидеры турнира — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр — Энтони Тэйлор.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года
Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение «горожанам». На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), успех «Арсенала» — за 3.00 (33%).
На то, что «канониры» не уступят, котировка — 1.59.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.80. Три из пяти последних матчей между командами завершились «верхом» по голам.
Условие «обе забьют» предложено за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.12.
Только в двух из десяти предыдущих матчей между соперниками был назначен пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече оценен котировкой 2.90.
Приятный коэффициент на гол лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанна (25 голов) — 2.10. В составе «Арсенала» эксперты ждут результативный удар от Эдди Нкетиа — 3.40.
На победу «горожан» хотя бы в одном тайме можно поставить за 1.71, на успех «канониров» в первой или второй 45-минутках — за 1.92.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
ничья 1:1 — 6.50;
-
1:0 в пользу «Сити» — 8.30;
-
2:1 — 8.90.
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 15 февраля 2023 года
После поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» в 22-м туре (0:1) можно было подумать, что чемпионская гонка в АПЛ захлебнулась, но «Арсенал» сам вдохнул в нее жизнь. Сначала «канониры» проиграли кошмарному «Эвертону», который на тот момент шел на серии из четырех побед (0:1). А затем лондонцы поделили очки с «Брентфордом» (1:1). Правда, стоит отметить, что команду Артеты натурально обокрали — гол Ивана Тони нельзя было засчитывать из-за офсайда, который проморгал ВАР. С другой стороны, кто мешал «Арсеналу» к тому моменту вести крупнее, чем 1:0.
В результате отрыв «канониров» от «Сити» сократился до трех баллов при наличии матча в запасе. В случае победы в очной встрече «горожане» окончательно нагонят противника и вынудят его нервничать. У «Арсенала» больше не будет права на ошибку, хотя еще недавно преимущество над преследователями было почти двузначным.
У действующего чемпиона есть все предпосылки рассчитывать на успех. Во-первых, команда Пепа выиграла недавний матч команд в Кубке Англии (1:0). Да, это не АПЛ, и столичные могли отнестись к противостоянию прохладно, но результат есть результат. Во-вторых, это была шестая подряд победа «горожан» над лондонцами. Плюс «Сити» банально показывает лучший ход: четыре победы в пяти матчах против двух у соперника.
Как всегда важную роль в составе «Манчестера» сыграет Эрлинг Холанн. Норвежец забил 31 мяч в 29 матчах во всех турнирах и отличается раз в 72 минуты, но в последних двух встречах промолчал. Длительная пауза означает, что вскоре форварда должно прорвать. Почему бы не в игре с главным конкурентом? На то, что «Сити» в том числе благодаря Эрлингу забьет два и более мяча, котировка — 2.20.
Проблема для Пепа Гвардиолы в том, что его команда неважно играет на выезде в этом сезоне АПЛ: пять побед, две ничьи и три поражения в десяти матчах. Также «горожане» не очень много забивают на чужом поле — в среднем 1.5 гола. А «Арсенал» — второй по набранным дома очкам: восемь побед и две ничьи, разница голов — 26:11. Но конкретно статистика встреч с «Сити» на «Эмирейтс» у «канониров» отчаянно плохая — семь поражений в восьми играх во всех турнирах.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»
«Арсенал» разочаровывает в последних матчах: забил всего один мяч в трех играх с «Сити» (0:1), «Эвертоном» (0:1) и «Брентфордом» (1:1). При этом все лидеры команды здоровы и играют, но что Нкетиа, что Сака, что Мартинелли и Эдегор — молчат.
«Сити» достаточно уверенно расправился с «Астон Виллой» в предыдущем туре (3:1), а до этого победил «Арсенал» в Кубке (1:0), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Тоттенхэм» (4:2) в АПЛ. Поражение от тех же «шпор» неприятно выделяется на этом фоне, но одна осечка среди череды побед — случайность, а отсутствие побед в трех матчах, как у «канониров», — почти закономерность.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2