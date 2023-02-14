«Боруссия» — «Челси»: Мудрик и Феликс не выдержат давления «Сигнал Идуна Парк»
15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» встретится с кризисным лондонским «Челси». Первая игра пройдет на домашней арене «шмелей» «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Монсано.
По мнению букмекеров, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.90 (34%), ничья идет за 3.50 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3500 рублей.
Синие подошли к возобновлению Лиги чемпионов в ужасной форме: команда Грэма Поттера выиграла лишь дважды в последних 12 матчах во всех турнирах и потерпела за этот промежуток шесть поражений. Поставить на то, что лондонцы не уступят в Дортмунде, можно за 1.55.
Наиболее вероятный результат матча на «Сигнал Идуна Парк» — ничья 1:1. Котировка на этот исход составляет 6.30.
Также вы можете попробовать заранее угадать победителя всего противостояния. Рынок на выход «Боруссии» в четвертьфинал идет за 2.50, на успех «Челси» — за 1.57.
Также доступен широкий выбор ставок на забитые мячи:
• тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90;
• тотал больше 3.5 мяча доступен за 3.30, ТМ 3.5 — за 1.33.
«Боруссия» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года
Лондонцы подошли к 1/8 финала Лиги чемпионов в кризисе: синие выиграли лишь дважды за последние 12 матчей во всех турнирах, вылетели из всех домашних кубков, а в чемпионате Англии сползли на девятое место. Ради исправления ситуации «Челси» сильно потратился в зимнее трансферное окно — отстегнул на новичков безумные 329 млн евро. Но пока они особо не помогают наладить результаты.
«Боруссия» же, наоборот, в 2023 году демонстрирует потрясающую игру. Коллектив Эдина Терзича еще ни разу не потерял очки в новом году: оформил шесть побед подряд с общим счетом 17:6. Благодаря мощному рывку дортмундцы подтянулись к лидирующей в бундеслиге «Баварии» — разница между командами составляет всего три очка.
Черно-желтые показывают отличную результативность: в 2023-м ни разу не забивали меньше двух мячей за игру, в среднем заколачивали 2.83 гола за матч. Ждете еще одну яркую игру от «Боруссии»? Ее индивидуальный тотал больше 1.5 мяча предложен за 2.32, ИТМ1 (1.5) оценен в 1.61.
Дортмундцы отлично атакуют, но «Челси», кажется, наладил игру в обороне. За последние четыре игры в АПЛ синие пропустили лишь однажды и оформили три «сухаря» — один из них против «Ливерпуля» (0:0).
Правда, с забитыми мячами у лондонцев есть проблемы: за те же четыре матча они выжали лишь два гола, а в последних 12 играх во всех турнирах отличились жалкие шесть раз. При этом зимой синие основательно укрепили атаку: подписали Михаила Мудрика, Жоау Феликса, Энцо Фернандеса, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана. На всех они оформили 1+1 по системе «гол+пас».
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» 15 февраля 2023 года
«Боруссия» находится в гораздо лучшей форме: выиграла все матчи в 2023 году, много забивая и пропуская в среднем один мяч за игру. «Челси» же за последние 12 матчей во всех турнирах выиграл лишь дважды и потерпел шесть поражений. Вдобавок команда Поттера испытывала огромные проблемы в атаке.
Также дортмундцы отлично выступают дома: за 12 встреч в этом сезоне уступили лишь однажды и оформили восемь побед. На «Сигнал Идуна Парк» черно-желтые не проиграли «Баварии» (2:2) в чемпионате и «Ман Сити» в ЛЧ (0:0). Родные трибуны и ужасное состояние оппонента помогут «Боруссии» и в предстоящей игре.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2