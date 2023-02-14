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«Боруссия» — «Челси»: Мудрик и Феликс не выдержат давления «Сигнал Идуна Парк»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Михаил Мудрик («Челси»).
Фото Global Look Press

15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» встретится с кризисным лондонским «Челси». Первая игра пройдет на домашней арене «шмелей» «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Монсано.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Челси
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» 15 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.90 (34%), ничья идет за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3500 рублей.

Синие подошли к возобновлению Лиги чемпионов в ужасной форме: команда Грэма Поттера выиграла лишь дважды в последних 12 матчах во всех турнирах и потерпела за этот промежуток шесть поражений. Поставить на то, что лондонцы не уступят в Дортмунде, можно за 1.55.

Наиболее вероятный результат матча на «Сигнал Идуна Парк» — ничья 1:1. Котировка на этот исход составляет 6.30.

Также вы можете попробовать заранее угадать победителя всего противостояния. Рынок на выход «Боруссии» в четвертьфинал идет за 2.50, на успех «Челси» — за 1.57.

Также доступен широкий выбор ставок на забитые мячи:

• тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90;

• тотал больше 3.5 мяча доступен за 3.30, ТМ 3.5 — за 1.33.

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«Боруссия» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года

Лондонцы подошли к 1/8 финала Лиги чемпионов в кризисе: синие выиграли лишь дважды за последние 12 матчей во всех турнирах, вылетели из всех домашних кубков, а в чемпионате Англии сползли на девятое место. Ради исправления ситуации «Челси» сильно потратился в зимнее трансферное окно — отстегнул на новичков безумные 329 млн евро. Но пока они особо не помогают наладить результаты.

«Боруссия» же, наоборот, в 2023 году демонстрирует потрясающую игру. Коллектив Эдина Терзича еще ни разу не потерял очки в новом году: оформил шесть побед подряд с общим счетом 17:6. Благодаря мощному рывку дортмундцы подтянулись к лидирующей в бундеслиге «Баварии» — разница между командами составляет всего три очка.

Черно-желтые показывают отличную результативность: в 2023-м ни разу не забивали меньше двух мячей за игру, в среднем заколачивали 2.83 гола за матч. Ждете еще одну яркую игру от «Боруссии»? Ее индивидуальный тотал больше 1.5 мяча предложен за 2.32, ИТМ1 (1.5) оценен в 1.61.

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Дортмундцы отлично атакуют, но «Челси», кажется, наладил игру в обороне. За последние четыре игры в АПЛ синие пропустили лишь однажды и оформили три «сухаря» — один из них против «Ливерпуля» (0:0).

Правда, с забитыми мячами у лондонцев есть проблемы: за те же четыре матча они выжали лишь два гола, а в последних 12 играх во всех турнирах отличились жалкие шесть раз. При этом зимой синие основательно укрепили атаку: подписали Михаила Мудрика, Жоау Феликса, Энцо Фернандеса, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана. На всех они оформили 1+1 по системе «гол+пас».

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» 15 февраля 2023 года

«Боруссия» находится в гораздо лучшей форме: выиграла все матчи в 2023 году, много забивая и пропуская в среднем один мяч за игру. «Челси» же за последние 12 матчей во всех турнирах выиграл лишь дважды и потерпел шесть поражений. Вдобавок команда Поттера испытывала огромные проблемы в атаке.

Также дортмундцы отлично выступают дома: за 12 встреч в этом сезоне уступили лишь однажды и оформили восемь побед. На «Сигнал Идуна Парк» черно-желтые не проиграли «Баварии» (2:2) в чемпионате и «Ман Сити» в ЛЧ (0:0). Родные трибуны и ужасное состояние оппонента помогут «Боруссии» и в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.81.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
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