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«Ювентус» — «Милан»: Леау и Пиоли не подпустят туринцев к ЛЧ

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Милан» 28 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press
Победа над «россонери» — последний шанс «Юве» зацепиться за топ-4.

В центральном матче 37-го тура серии А сойдутся итальянские топ-клубы — «Ювентус» и «Милан». Игра пройдет 28 мая на «Альянц Стадиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Милан» 28 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 2.35, это примерно 41% вероятности. Триумф «россонери» доступен с котировкой 3.00 (32%), ничья оценена в 3.35 (27%).

Эксперты не считают «Милан» фаворитом, но в первом круге команда Стефано Пиоли обыграла туринцев (2:0), а общая беспроигрышная серия «дьяволов» против «бьянконери» в серии А составляет уже четыре поединка. Сыграть на непоражение гостей в предстоящей встрече можно за 1.60.

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Правда, среди трех наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исходов матча нет ни одного в пользу красно-черных:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• успех «Юве» 1:0 — за 7.50;

• 0:0 — за 8.00.

Схватка вряд ли получится яркой: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75. Противостояние «Ювентуса» и «Милана» действительно сложно назвать результативным: хотя бы три раза на двоих они отличились только в четырех из последних 10 столкновений во всех турнирах.

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Рынок на голы от двух коллективов предложен за 1.80, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.00. Оппоненты обменялись точными выстрелами лишь в половине из прошедших 10 игр во всех соревнованиях.

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«Ювентус» — «Милан»: прогноз и анализ матча 37-го тура серии А 28 мая 2023 года

На туринцев все-таки наложили 10 очков штрафа, после чего «бьянконери» выкатились из зоны Лиги чемпионов. Сейчас «старая синьора» занимает седьмую строчку и отстает от топ-4 на пять баллов. Четвертое место занимает как раз «Милан», поэтому очное свидание соперников сильно поджарит интригу в борьбе за последнюю путевку в главный еврокубок, ведь на нее также имеют шансы «Аталанта» и «Рома».

Хозяева нередко допускают осечки в чемпионате: «Ювентус» уступил в половине из последних восьми встречах чемпионата, а победил всего однажды. В предыдущем матче «старую синьору» вообще размазало идущее 14-м «Эмполи» (1:4).

«Милан» проигрывает гораздо реже — всего однажды в последних девяти поединках серии А. Зато бригада Пиоли нередко расходится миром — за тот же промежуток четыре раза сыграла вничью.

Команды входят в топ-6 чемпионата по результативности: «россонери» за 36 туров вонзили 60 мячей, «бьянконери» — 55. В составе «Милана» есть сразу два футболиста, преодолевших отметку в 10 метких ударов за этот сезон в серии А: Рафаэл Леау (13) и Оливье Жиру (11). Лучший снайпер «Юве» Душан Влахович оформил 10 попаданий.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Милан»

Для туринцев победа над «Миланом» — последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Правда, «бьянконери» как будто уже смирились с непопаданием в главный еврокубок — в предыдущем туре безвольно слили «Эмполи» (1:4). «Милан» же редко проигрывает: меньше него (восемь раз) в этом розыгрыше серии А уступил только чемпион «Наполи», а в последних девяти встречах «россонери» потерпели лишь одно поражение.

Также статистика личных противостояний намекает на неплохие шансы красно-черных на позитивный результат: «старая синьора» не может обыграть соперника на протяжении четырех матчей. К тому же для сохранения четвертого места и путевки в ЛЧ отряду Пиоли необходимо набирать очки.

Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет за 1.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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Александр Соболев

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Гленн Бейл

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