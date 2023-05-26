«Ювентус» — «Милан»: Леау и Пиоли не подпустят туринцев к ЛЧ
В центральном матче 37-го тура серии А сойдутся итальянские топ-клубы — «Ювентус» и «Милан». Игра пройдет 28 мая на «Альянц Стадиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Милан» 28 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 2.35, это примерно 41% вероятности. Триумф «россонери» доступен с котировкой 3.00 (32%), ничья оценена в 3.35 (27%).
Эксперты не считают «Милан» фаворитом, но в первом круге команда Стефано Пиоли обыграла туринцев (2:0), а общая беспроигрышная серия «дьяволов» против «бьянконери» в серии А составляет уже четыре поединка. Сыграть на непоражение гостей в предстоящей встрече можно за 1.60.
Правда, среди трех наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исходов матча нет ни одного в пользу красно-черных:
• ничья 1:1 идет за 6.50;
• успех «Юве» 1:0 — за 7.50;
• 0:0 — за 8.00.
Схватка вряд ли получится яркой: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75. Противостояние «Ювентуса» и «Милана» действительно сложно назвать результативным: хотя бы три раза на двоих они отличились только в четырех из последних 10 столкновений во всех турнирах.
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Рынок на голы от двух коллективов предложен за 1.80, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.00. Оппоненты обменялись точными выстрелами лишь в половине из прошедших 10 игр во всех соревнованиях.
«Ювентус» — «Милан»: прогноз и анализ матча 37-го тура серии А 28 мая 2023 года
На туринцев все-таки наложили 10 очков штрафа, после чего «бьянконери» выкатились из зоны Лиги чемпионов. Сейчас «старая синьора» занимает седьмую строчку и отстает от топ-4 на пять баллов. Четвертое место занимает как раз «Милан», поэтому очное свидание соперников сильно поджарит интригу в борьбе за последнюю путевку в главный еврокубок, ведь на нее также имеют шансы «Аталанта» и «Рома».
Хозяева нередко допускают осечки в чемпионате: «Ювентус» уступил в половине из последних восьми встречах чемпионата, а победил всего однажды. В предыдущем матче «старую синьору» вообще размазало идущее 14-м «Эмполи» (1:4).
«Милан» проигрывает гораздо реже — всего однажды в последних девяти поединках серии А. Зато бригада Пиоли нередко расходится миром — за тот же промежуток четыре раза сыграла вничью.
Команды входят в топ-6 чемпионата по результативности: «россонери» за 36 туров вонзили 60 мячей, «бьянконери» — 55. В составе «Милана» есть сразу два футболиста, преодолевших отметку в 10 метких ударов за этот сезон в серии А: Рафаэл Леау (13) и Оливье Жиру (11). Лучший снайпер «Юве» Душан Влахович оформил 10 попаданий.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Милан»
Для туринцев победа над «Миланом» — последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Правда, «бьянконери» как будто уже смирились с непопаданием в главный еврокубок — в предыдущем туре безвольно слили «Эмполи» (1:4). «Милан» же редко проигрывает: меньше него (восемь раз) в этом розыгрыше серии А уступил только чемпион «Наполи», а в последних девяти встречах «россонери» потерпели лишь одно поражение.
Также статистика личных противостояний намекает на неплохие шансы красно-черных на позитивный результат: «старая синьора» не может обыграть соперника на протяжении четырех матчей. К тому же для сохранения четвертого места и путевки в ЛЧ отряду Пиоли необходимо набирать очки.
Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9