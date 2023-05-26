«Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года
26 мая худшая команда серии А «Сампдория» примет идущий в середине таблицы «Сассуоло» в матче 37-го тура чемпионата. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Франческо Меравилья. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.
Букмекеры считают черно-зеленых фаворитами матча: поставить на победу «Сассуоло» можно с коэффициентом 1.96, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Сампдории» предложен с котировкой 3.78 (25%), ничья доступна за практически идентичные 3.83 (25%).
Верите в первую за два месяца викторию генуэзцев? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 3780 рублей.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное преимущество «Сассуоло»:
• «мирные» 1:1 идут за 6.93;
• успех гостей 2:1 — за 8.50;
• 1:0 — за 9.75.
Игра вполне может получиться яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. Периодически соперники устраивают перестрелки — в половине из последних 10 очных встреч во всех турнирах они отгрузили на двоих минимум по три мяча.
Вероятность увидеть обмен точными выстрелами оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.37.
Прогноз и ставка на матч серии А «Сампдория» — «Сассуоло»
«Сампа» выступила хуже всех в этом сезоне серии А и досрочно вылетела. «Моряки» ползут на 20-й строчке с 18 очками после 36 туров, а безвыигрышная серия команды насчитывает уже девять поединков. «Сассуоло» тоже выступает не слишком удачно: занимает только 14-е место, но от зоны вылета оторвался на 14 баллов.
Два последних противостояния между «Сампдорией» и черно-зелеными получились яркими — оба раза победили нынешние хозяева (2:1 и 4:0). Вероятно, тренд на результативность сохранится: недавние матчи команд в чемпионате получались веселыми — генуэзцы в прошедших пяти встречах дважды пропустили по пять мячей, а гости проиграли в двух минувших турах (2:4 и 1:2).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.66.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9