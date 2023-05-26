Прогноз на матч серии А «Сампдория» — «Сассуоло» 26 мая 2023 года

26 мая худшая команда серии А «Сампдория» примет идущий в середине таблицы «Сассуоло» в матче 37-го тура чемпионата. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Франческо Меравилья. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.

Букмекеры считают черно-зеленых фаворитами матча: поставить на победу «Сассуоло» можно с коэффициентом 1.96, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Сампдории» предложен с котировкой 3.78 (25%), ничья доступна за практически идентичные 3.83 (25%).

Верите в первую за два месяца викторию генуэзцев? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 3780 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное преимущество «Сассуоло»:

• «мирные» 1:1 идут за 6.93;

• успех гостей 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.75.

Игра вполне может получиться яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. Периодически соперники устраивают перестрелки — в половине из последних 10 очных встреч во всех турнирах они отгрузили на двоих минимум по три мяча.

Вероятность увидеть обмен точными выстрелами оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.37.

Прогноз и ставка на матч серии А «Сампдория» — «Сассуоло»

«Сампа» выступила хуже всех в этом сезоне серии А и досрочно вылетела. «Моряки» ползут на 20-й строчке с 18 очками после 36 туров, а безвыигрышная серия команды насчитывает уже девять поединков. «Сассуоло» тоже выступает не слишком удачно: занимает только 14-е место, но от зоны вылета оторвался на 14 баллов.

Два последних противостояния между «Сампдорией» и черно-зелеными получились яркими — оба раза победили нынешние хозяева (2:1 и 4:0). Вероятно, тренд на результативность сохранится: недавние матчи команд в чемпионате получались веселыми — генуэзцы в прошедших пяти встречах дважды пропустили по пять мячей, а гости проиграли в двух минувших турах (2:4 и 1:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.66.