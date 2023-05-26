Дзюба вернется после травмы и накажет «Динамо»? Новый контракт — лучшая мотивация
28 мая в 29-м туре РПЛ состоится московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр Роман Сафьян.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Динамо» фаворитом предстоящего матча. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (23%), успех «Локомотива» — за 3.30 (30%).
В десяти последних матчах РПЛ больше очков, чем железнодорожники, набрал только ЦСКА. На то, что гости не проиграют, котировка — 1.75.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.
Соперники обменялись голами в шести из семи предыдущих очных встреч. Вариант «обе забьют» идет за 1.55, «обе забьют — нет» — за 2.50.
Забьет ли «Локо» хотя бы дважды в ворота «Динамо» в отсутствие Дзюбы? ИТБ2 (1.5) оценено в 2.40, ИТМ2 (1.5) — в 1.58.
На угловой в первые пять минут встречи можно поставить за 3.05, в первые 10 — за 1.61.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.
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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 28 мая 2023 года
Для московского «Локомотива» сезон натурально разделился на до и после. В первой половине у железнодорожников было все настолько плохо, что даже встреча с «Химками» преподносилась почти как матч равных соперников. Но приход на пост главного тренера Михаила Галактионова и особенно покупка Дзюбы, Глушенкова и Пиняева привели к невероятным метаморфозам. Красно-зеленые почти мгновенно трансформировались из колымаги в спорткар — на все про все хватило двух игр в FONBET Кубке России со «Спартаком» (пусть и проигранных).
Теперь «Локо» поймал победный ритм: из 10 матчей после зимнего перерыва он выиграл семь и уступил только «Зениту». По набранным на этом отрезке очкам в чемпионате железнодорожников обходит только ЦСКА — 23 против 25. При этом четыре победы команда Галактионова добыла с разницей в три и более мяча, а хедлайнерами выступили все те же — Дзюба, Глушенков и Пиняев при поддержке Миранчука выглядят очень органично.
Правда, в последних играх красно-зеленым было тяжело — в отсутствие Дзюбы они сыграли вничью с «Крыльями» (1:1) и с трудом обыграли «Факел» (1:0). Однако в ближайшей встрече с «Динамо» Артем почти наверняка вернется в строй — он всю неделю тренировался в общей группе. А подписание нового контракта с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год станет для него поводом провести еще один яркий матч
Шансы отблагодарить руководство «Локомотива» за доверие у Дзюбы точно будут. «Динамо» к лету не выглядит таким опасным соперником, как раньше. Из пяти последних матчей бело-голубые проиграли три: «Зениту» (1:3), «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (0:3). А справились лишь с несчастными «Химками» и «Торпедо», которые дружно отправляются в следующем сезоне бороздить просторы ФНЛ.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»
«Локомотив» объективно выглядит значительно лучше «Динамо», даже если отбросить два последних матча команды Галактионова. Железнодорожники набрали четыре балла в играх с цепкими и неприятными соперниками в отсутствие Дзюбы, без которого атака выглядит не так бодро и вариативно. Но Артем возвращается, а значит, у небезгрешных защитников «Динамо» добавится проблем. Тот же Изидор получит больше возможностей для непредсказуемых маневров без плотной опеки.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9