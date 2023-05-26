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Дзюба вернется после травмы и накажет «Динамо»? Новый контракт — лучшая мотивация

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Артем Дзюба.
Фото Официальный сайт «Локомотива»
Артем продлился с железнодорожниками до конца сезона-2023/24.

28 мая в 29-м туре РПЛ состоится московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр Роман Сафьян.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Динамо» фаворитом предстоящего матча. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (23%), успех «Локомотива» — за 3.30 (30%).

В десяти последних матчах РПЛ больше очков, чем железнодорожники, набрал только ЦСКА. На то, что гости не проиграют, котировка — 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.

Соперники обменялись голами в шести из семи предыдущих очных встреч. Вариант «обе забьют» идет за 1.55, «обе забьют — нет» — за 2.50.

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Забьет ли «Локо» хотя бы дважды в ворота «Динамо» в отсутствие Дзюбы? ИТБ2 (1.5) оценено в 2.40, ИТМ2 (1.5) — в 1.58.

На угловой в первые пять минут встречи можно поставить за 3.05, в первые 10 — за 1.61.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.

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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 28 мая 2023 года

Для московского «Локомотива» сезон натурально разделился на до и после. В первой половине у железнодорожников было все настолько плохо, что даже встреча с «Химками» преподносилась почти как матч равных соперников. Но приход на пост главного тренера Михаила Галактионова и особенно покупка Дзюбы, Глушенкова и Пиняева привели к невероятным метаморфозам. Красно-зеленые почти мгновенно трансформировались из колымаги в спорткар — на все про все хватило двух игр в FONBET Кубке России со «Спартаком» (пусть и проигранных).

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Теперь «Локо» поймал победный ритм: из 10 матчей после зимнего перерыва он выиграл семь и уступил только «Зениту». По набранным на этом отрезке очкам в чемпионате железнодорожников обходит только ЦСКА — 23 против 25. При этом четыре победы команда Галактионова добыла с разницей в три и более мяча, а хедлайнерами выступили все те же — Дзюба, Глушенков и Пиняев при поддержке Миранчука выглядят очень органично.

Правда, в последних играх красно-зеленым было тяжело — в отсутствие Дзюбы они сыграли вничью с «Крыльями» (1:1) и с трудом обыграли «Факел» (1:0). Однако в ближайшей встрече с «Динамо» Артем почти наверняка вернется в строй — он всю неделю тренировался в общей группе. А подписание нового контракта с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год станет для него поводом провести еще один яркий матч

Шансы отблагодарить руководство «Локомотива» за доверие у Дзюбы точно будут. «Динамо» к лету не выглядит таким опасным соперником, как раньше. Из пяти последних матчей бело-голубые проиграли три: «Зениту» (1:3), «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (0:3). А справились лишь с несчастными «Химками» и «Торпедо», которые дружно отправляются в следующем сезоне бороздить просторы ФНЛ.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

«Локомотив» объективно выглядит значительно лучше «Динамо», даже если отбросить два последних матча команды Галактионова. Железнодорожники набрали четыре балла в играх с цепкими и неприятными соперниками в отсутствие Дзюбы, без которого атака выглядит не так бодро и вариативно. Но Артем возвращается, а значит, у небезгрешных защитников «Динамо» добавится проблем. Тот же Изидор получит больше возможностей для непредсказуемых маневров без плотной опеки.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.75.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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