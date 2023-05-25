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«Севилья» пожертвует игрой с «Реалом» ради финала ЛЕ. Анчелотти ждут легкие три очка

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Карло Анчелотти, главный тренер «Реала».
Фото Global Look Press
Через четыре дня после свидания с «Мадридом» андалусийцы будут биться за еврокубок.

37-й тур ла лиги украсят несколько ярких поединков, один из них — встреча «Севильи» и «Реала». Матч пройдет 27 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на три очка: поставить на успех бланкос можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 42% вероятности. Триумф хозяев доступен за 3.08 (32%), котировка на ничью — 3.58 (26%).

«Севилья» — удобный соперник для мадридцев: они оформили семь побед в последних восьми столкновениях с красно-белыми в ла лиге и ни разу не уступили. Верите, что в предстоящем матче андалусийцы хотя бы не проиграют? Этот рынок оценен в 1.65.

Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, результаты противостояния намекают на превосходство гостей:

• «мирные» 1:1 идут за 6.74;

• виктория «Реала» 2:1 — за 9.25.

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Аналитики полагают, что разборка команд получится яркой: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.36. В последних четырех очных встречах соперники заколачивали минимум три мяча на двоих.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.54, обратный вариант доступен за 2.51. Как и ТБ 2.5, «обе забьют» заходил в четырех последних поединках оппонентов в чемпионате.

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«Севилья» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 27 мая 2023 года

Коллектив Хосе Луиса Мендилибара подходит к игре вообще без турнирных задач, но с целью сохранить силы на финал Лиги Европы, который пройдет через четыре дня после свидания с «Реалом» (31 мая). В ла лиге красно-белые после провалов на старте и в середине сезона подлетели на девятую строчку — оторвались от зоны вылета, где находились в декабре — январе, но уже не дотянут до еврокубковой зоны.

«Севилья» набрала неплохой ход: в последних 14 матчах во всех соревнованиях уступила лишь однажды, зато оформила восемь побед. Также за это время андалусийцы справились с несколькими серьезными соперниками: в Лиге Европы прикончили «МЮ» и «Ювентус», в чемпионате расправились с «Атлетиком» и «Вильярреалом».

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При этом в последних двух встречах чемпионата красно-белые сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и «Эльче». Если «мировая» в дерби выглядит неплохим результатом, то 1:1 с последней командой ла лиги как будто намекает на полное отсутствие мотивации «Севильи» на чемпионат. Все ее силы брошены на финал Лиги Европы.

«Реал» же борется за второе место с «Атлетиком» и за два поединка до финиша опережает соседей на одно очко. Вероятно, в условиях отсутствия борьбы за трофеи это единственная мотивация сливочных на заключительную часть сезона. Правда, стабильности в результатах это не добавляет: в последних шести турах бойцы Карло Анчелотти чередуют победы и поражения.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Реал»

Вероятно, в предстоящей встрече на «Рамон Санчес Писхуан» полное отсутствие мотивации у хозяев перевесит нестабильность гостей. Через четыре дня после визита мадридцев «Севилье» предстоит финал Лиги Европы, победа в котором обеспечит команде место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Скорее всего, Мендилибар без проблем пожертвует ничем не значащим туром ла лиги и даст передышку важным футболистам перед игрой с «Ромой».

Вдобавок статистика противостояния однозначно говорит в пользу «Реала», который обыграл андалусийцев в семи из последних восьми свиданий в чемпионате. А последний успех красно-белых в матчах со сливочными случился почти пять лет назад — в сентябре 2018-го (3:0 дома), после чего была лишь одна ничья в мае 2021-го (2:2 на выезде).

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.32.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
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Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Динамо – Локомотив
 - : -
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