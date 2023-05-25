«Севилья» пожертвует игрой с «Реалом» ради финала ЛЕ. Анчелотти ждут легкие три очка
37-й тур ла лиги украсят несколько ярких поединков, один из них — встреча «Севильи» и «Реала». Матч пройдет 27 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на три очка: поставить на успех бланкос можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 42% вероятности. Триумф хозяев доступен за 3.08 (32%), котировка на ничью — 3.58 (26%).
«Севилья» — удобный соперник для мадридцев: они оформили семь побед в последних восьми столкновениях с красно-белыми в ла лиге и ни разу не уступили. Верите, что в предстоящем матче андалусийцы хотя бы не проиграют? Этот рынок оценен в 1.65.
Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, результаты противостояния намекают на превосходство гостей:
• «мирные» 1:1 идут за 6.74;
• виктория «Реала» 2:1 — за 9.25.
Аналитики полагают, что разборка команд получится яркой: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.36. В последних четырех очных встречах соперники заколачивали минимум три мяча на двоих.
Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.54, обратный вариант доступен за 2.51. Как и ТБ 2.5, «обе забьют» заходил в четырех последних поединках оппонентов в чемпионате.
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«Севилья» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 27 мая 2023 года
Коллектив Хосе Луиса Мендилибара подходит к игре вообще без турнирных задач, но с целью сохранить силы на финал Лиги Европы, который пройдет через четыре дня после свидания с «Реалом» (31 мая). В ла лиге красно-белые после провалов на старте и в середине сезона подлетели на девятую строчку — оторвались от зоны вылета, где находились в декабре — январе, но уже не дотянут до еврокубковой зоны.
«Севилья» набрала неплохой ход: в последних 14 матчах во всех соревнованиях уступила лишь однажды, зато оформила восемь побед. Также за это время андалусийцы справились с несколькими серьезными соперниками: в Лиге Европы прикончили «МЮ» и «Ювентус», в чемпионате расправились с «Атлетиком» и «Вильярреалом».
При этом в последних двух встречах чемпионата красно-белые сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и «Эльче». Если «мировая» в дерби выглядит неплохим результатом, то 1:1 с последней командой ла лиги как будто намекает на полное отсутствие мотивации «Севильи» на чемпионат. Все ее силы брошены на финал Лиги Европы.
«Реал» же борется за второе место с «Атлетиком» и за два поединка до финиша опережает соседей на одно очко. Вероятно, в условиях отсутствия борьбы за трофеи это единственная мотивация сливочных на заключительную часть сезона. Правда, стабильности в результатах это не добавляет: в последних шести турах бойцы Карло Анчелотти чередуют победы и поражения.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Реал»
Вероятно, в предстоящей встрече на «Рамон Санчес Писхуан» полное отсутствие мотивации у хозяев перевесит нестабильность гостей. Через четыре дня после визита мадридцев «Севилье» предстоит финал Лиги Европы, победа в котором обеспечит команде место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Скорее всего, Мендилибар без проблем пожертвует ничем не значащим туром ла лиги и даст передышку важным футболистам перед игрой с «Ромой».
Вдобавок статистика противостояния однозначно говорит в пользу «Реала», который обыграл андалусийцев в семи из последних восьми свиданий в чемпионате. А последний успех красно-белых в матчах со сливочными случился почти пять лет назад — в сентябре 2018-го (3:0 дома), после чего была лишь одна ничья в мае 2021-го (2:2 на выезде).
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.32.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9