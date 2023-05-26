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«Сампдория» — «Сассуоло»: где смотреть матч серии А 26 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сампдория» — «Сассуоло» 26 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Сампдории» в матче серии А против «Эмполи».
Фото Global Look Press

26 мая «Сампдория» проведет последний домашний матч в серии А как минимум до конца следующего сезона. Худшая команда чемпионата встретится с середняком «Сассуоло» на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Главный арбитр поединка Франческо Меравилья даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 37-й тур
26 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Сассуоло

Букмекеры отдали предпочтение гостям: на успех черно-зеленых дана котировка 1.96, что составляет около 50% вероятности исхода. Коэффициент на победу «моряков» — 3.78 (25%). Практически такой же предложен на ничью — 3.83 (25%).

Ждете, что «Сассуоло» испортит последний домашний матч «Сампдории» в сезоне? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном итоге принесет 1960 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи как раз намекают на серьезное преимущество команды Алессио Дионизи:

• ничья 1:1 идет за 6.93;

• триумф гостей 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.75.

Игра вполне может получиться яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. Периодически соперники действительно устраивают перестрелки — в половине из последних 10 очных столкновений во всех турнирах они отгрузили на двоих минимум по три мяча.

Фабио Квальярелла (&laquo;Сампдория&raquo;) в&nbsp;матче серии А с &laquo;Эмполи&raquo;. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года

Вероятность увидеть обмен точными выстрелами оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.37. Оппоненты огорчили друг друга всего в четырех из прошедших 10 матчей в чемпионате.

Также существует комбинированный вариант ТБ 2.5 и «обе забьют». Он предложен с коэффициентом 1.78, обратный рынок можно сыграть за 2.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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