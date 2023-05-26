26 мая «Сампдория» проведет последний домашний матч в серии А как минимум до конца следующего сезона. Худшая команда чемпионата встретится с середняком «Сассуоло» на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Главный арбитр поединка Франческо Меравилья даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: на успех черно-зеленых дана котировка 1.96, что составляет около 50% вероятности исхода. Коэффициент на победу «моряков» — 3.78 (25%). Практически такой же предложен на ничью — 3.83 (25%).

Ждете, что «Сассуоло» испортит последний домашний матч «Сампдории» в сезоне? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном итоге принесет 1960 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи как раз намекают на серьезное преимущество команды Алессио Дионизи:

• ничья 1:1 идет за 6.93;

• триумф гостей 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.75.

Игра вполне может получиться яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. Периодически соперники действительно устраивают перестрелки — в половине из последних 10 очных столкновений во всех турнирах они отгрузили на двоих минимум по три мяча.

Вероятность увидеть обмен точными выстрелами оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.37. Оппоненты огорчили друг друга всего в четырех из прошедших 10 матчей в чемпионате.

Также существует комбинированный вариант ТБ 2.5 и «обе забьют». Он предложен с коэффициентом 1.78, обратный рынок можно сыграть за 2.75.