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28 мая, 23:45

«Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хесус Навас («Севилья»).
Фото Global Look Press
Особенный даст очередной мастер-класс по «парковке автобуса».

31 мая состоится один из главных матчей сезона — финал Лиги Европы. Самому титулованному клубу этого еврокубка — «Севилье» — будет противостоять «Рома» во главе с Жозе Моуринью. Команды разыграют трофей в Будапеште на «Пушкаш Арене». Английский судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
Рома

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Взять триумф «нервионцев» можно с коэффициентом 2.70, что составляет примерно 35% вероятности исхода. Успех «волков» доступен с котировкой 2.90 (33%). Ничья в основное время идет за 3.00 (32%) — это наименее ожидаемый итог.

Вы можете поставить на итоговую победу одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.82, на «Рому» — за 1.98.

Жозе Моуринью, как всегда, осторожен в еврокубках: семь из восьми матчей «Ромы» в плей-офф ЛЕ не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мячей идет за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.50.

В весенней части Лиги Европы «Севилья» обменялась точными выстрелами в трех из восьми встреч, а «Рома» — лишь в одной. Опцию «обе забьют» можно взять за 2.08, обратный рынок доступен за 1.75.

Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. На этот результат FONBET предложил котировку 6.00.

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«Севилья» — «Рома»: прогноз и анализ финала Лиги Европы 31 мая 2023 года

«Нервионцы» ужасно стартовали в этом сезоне, стояли на вылет в ла лиге, уволили двух менеджеров (Хулен Лопетеги и Хорхе Сампаоли). В результате команду принял бюджетный Хосе Луис Мендилибар, который упростил игру и добился восьми побед в 12 матчах. Это стабилизировало «Севилью» в примере (10-е место), а Лига Европы стала для клуба главным турниром кампании-2022/23.

Шестикратные триумфаторы второго по статусу еврокубка вышли в седьмой по счету финал, выбив по пути ПСВ, «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». «Нервионцы» проиграли в плей-офф лишь два раза, оба — в гостях (ПСВ — 0:2, «Фенер» — 0:1). Дома парни Мендилибара выиграли все четыре поединка, причем в каждом отличились дважды или больше. Самым сильным оппонентам — «МЮ» и «Юве» — не уступили даже на выезде. Более того, «Старая синьора» в первом полуфинале еле спаслась на последних секундах компенсированного времени (1:1).

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В матчах на вылет отлично проявил себя лучший бомбардир «Севильи» — Юссеф Эн-Несири (18). Помимо победного гола ПСВ форвард забил важнейшие мячи в поздних стадиях плей-офф. В ответном четвертьфинале против «Юнайтед» оформил дубль и вывел красно-белых в 1/2 финала. А затем огорчил «Ювентус» в Турине.

Марокканец точно будет в заявке на финал, чего не скажешь о центральном защитнике Ньянзу Куасси, который получил травму. Также не выйдет на поле лидер команды Маркос Акунья — левый защитник дисквалифицирован за перебор карточек.

«Нервионцы» встречались с «Ромой» однажды — в ковидный сезон в одноматчевой 1/8 финала ЛЕ андалусийцы оказались сильнее (2:0).

«Волки» при Моуринью вышли во второй еврокубковый финал подряд — в прошлом году Жозе подарил Риму победу в Лиге конференций. Столько же финалов в Европе у клуба было за всю историю до португальца.

Но заветная цель «Ромы» — возвращение в Лигу чемпионов спустя пять лет. И до нее пока далеко. В серии А джаллоросси бредут на шестой позиции, до четвертой строчки с «Миланом» им еще четыре очка — и это за два тура до конца забега. Шансов не много. При этом у парней Моуринью спад формы: всего одна виктория в восьми матчах во всех турнирах. Только завоевание Лиги Европы подарит им телепортацию в ЛЧ-2023/24.

Римляне прошли тяжелый маршрут в Будапешт: проиграли «Бетису» (1:2) и «Лудогорцу» (1:2) в группе, на старте плей-офф оконфузились с «Ред Буллом» на выезде (0:1), но затащили в ответке на Олимпийском стадионе (2:0). А в полуфинале устроили нервотрепку с «Байером» (1:0, 0:0).

После домашней победы в ответной игре против немцев подчиненные Моуринью изобразили неприступный МФЦ. Расписаться на табло гости так и не смогли, хотя стукнули в сторону ворот 23 раза. А «волки» ударили однажды — и протиснулись в финал.

У «Ромы» есть потенциальные потери. Неделю назад повредил лодыжку капитан и любимец Рима — Лоренцо Пеллегрини. Его возвращение возможно к 28 мая, за три дня финала. Более напряженная ситуация с лучшим бомбардиром «волков» в этом сезоне — Пауло Дибалой (16). Аргентинец лечит щиколотку и вернется на день позже партнера. Смогут ли лидеры отыграть финал на максимуме — вопрос.

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Рома»

«Севилья» вышла в финал в седьмой раз, выиграв шесть предыдущих, — гигантский опыт на стороне номинальных хозяев. Кроме того, клуб доказал уровень, выбив двух топов подряд— «МЮ» и «Ювентус». В отличной форме лучший форвард команды, умеющий все решать в одиночку, — Эн-Несери. Андалусийцы выдали мощную серию из 14 матчей, в которых уступили всего однажды. При этом парни Мендилибара никогда не лезли на рожон: пять из восьми последних разборок «Севильи» в ЛЕ были «низовыми» по голам.

«Рома» тоже уверенно консервирует ворота. В пяти из восьми поединков в плей-офф римляне на пару с соперниками забивали один мяч или меньше. Но сейчас у «волков» спад — лишь одна победа за восемь встреч во всех турнирах. А Дибала и Пеллегрини готовятся к битве с «Севильей» на фоне травм. Так что в финале Моуринью повторит тактику полуфинала с «Байером» и сыграет от защиты. Стоит ждать очередную осаду замка.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 2
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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