«Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть
31 мая состоится один из главных матчей сезона — финал Лиги Европы. Самому титулованному клубу этого еврокубка — «Севилье» — будет противостоять «Рома» во главе с Жозе Моуринью. Команды разыграют трофей в Будапеште на «Пушкаш Арене». Английский судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Взять триумф «нервионцев» можно с коэффициентом 2.70, что составляет примерно 35% вероятности исхода. Успех «волков» доступен с котировкой 2.90 (33%). Ничья в основное время идет за 3.00 (32%) — это наименее ожидаемый итог.
Вы можете поставить на итоговую победу одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.82, на «Рому» — за 1.98.
Жозе Моуринью, как всегда, осторожен в еврокубках: семь из восьми матчей «Ромы» в плей-офф ЛЕ не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мячей идет за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.50.
В весенней части Лиги Европы «Севилья» обменялась точными выстрелами в трех из восьми встреч, а «Рома» — лишь в одной. Опцию «обе забьют» можно взять за 2.08, обратный рынок доступен за 1.75.
Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. На этот результат FONBET предложил котировку 6.00.
«Севилья» — «Рома»: прогноз и анализ финала Лиги Европы 31 мая 2023 года
«Нервионцы» ужасно стартовали в этом сезоне, стояли на вылет в ла лиге, уволили двух менеджеров (Хулен Лопетеги и Хорхе Сампаоли). В результате команду принял бюджетный Хосе Луис Мендилибар, который упростил игру и добился восьми побед в 12 матчах. Это стабилизировало «Севилью» в примере (10-е место), а Лига Европы стала для клуба главным турниром кампании-2022/23.
Шестикратные триумфаторы второго по статусу еврокубка вышли в седьмой по счету финал, выбив по пути ПСВ, «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». «Нервионцы» проиграли в плей-офф лишь два раза, оба — в гостях (ПСВ — 0:2, «Фенер» — 0:1). Дома парни Мендилибара выиграли все четыре поединка, причем в каждом отличились дважды или больше. Самым сильным оппонентам — «МЮ» и «Юве» — не уступили даже на выезде. Более того, «Старая синьора» в первом полуфинале еле спаслась на последних секундах компенсированного времени (1:1).
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В матчах на вылет отлично проявил себя лучший бомбардир «Севильи» — Юссеф Эн-Несири (18). Помимо победного гола ПСВ форвард забил важнейшие мячи в поздних стадиях плей-офф. В ответном четвертьфинале против «Юнайтед» оформил дубль и вывел красно-белых в 1/2 финала. А затем огорчил «Ювентус» в Турине.
Марокканец точно будет в заявке на финал, чего не скажешь о центральном защитнике Ньянзу Куасси, который получил травму. Также не выйдет на поле лидер команды Маркос Акунья — левый защитник дисквалифицирован за перебор карточек.
«Нервионцы» встречались с «Ромой» однажды — в ковидный сезон в одноматчевой 1/8 финала ЛЕ андалусийцы оказались сильнее (2:0).
«Волки» при Моуринью вышли во второй еврокубковый финал подряд — в прошлом году Жозе подарил Риму победу в Лиге конференций. Столько же финалов в Европе у клуба было за всю историю до португальца.
Но заветная цель «Ромы» — возвращение в Лигу чемпионов спустя пять лет. И до нее пока далеко. В серии А джаллоросси бредут на шестой позиции, до четвертой строчки с «Миланом» им еще четыре очка — и это за два тура до конца забега. Шансов не много. При этом у парней Моуринью спад формы: всего одна виктория в восьми матчах во всех турнирах. Только завоевание Лиги Европы подарит им телепортацию в ЛЧ-2023/24.
Римляне прошли тяжелый маршрут в Будапешт: проиграли «Бетису» (1:2) и «Лудогорцу» (1:2) в группе, на старте плей-офф оконфузились с «Ред Буллом» на выезде (0:1), но затащили в ответке на Олимпийском стадионе (2:0). А в полуфинале устроили нервотрепку с «Байером» (1:0, 0:0).
После домашней победы в ответной игре против немцев подчиненные Моуринью изобразили неприступный МФЦ. Расписаться на табло гости так и не смогли, хотя стукнули в сторону ворот 23 раза. А «волки» ударили однажды — и протиснулись в финал.
У «Ромы» есть потенциальные потери. Неделю назад повредил лодыжку капитан и любимец Рима — Лоренцо Пеллегрини. Его возвращение возможно к 28 мая, за три дня финала. Более напряженная ситуация с лучшим бомбардиром «волков» в этом сезоне — Пауло Дибалой (16). Аргентинец лечит щиколотку и вернется на день позже партнера. Смогут ли лидеры отыграть финал на максимуме — вопрос.
Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Рома»
«Севилья» вышла в финал в седьмой раз, выиграв шесть предыдущих, — гигантский опыт на стороне номинальных хозяев. Кроме того, клуб доказал уровень, выбив двух топов подряд— «МЮ» и «Ювентус». В отличной форме лучший форвард команды, умеющий все решать в одиночку, — Эн-Несери. Андалусийцы выдали мощную серию из 14 матчей, в которых уступили всего однажды. При этом парни Мендилибара никогда не лезли на рожон: пять из восьми последних разборок «Севильи» в ЛЕ были «низовыми» по голам.
«Рома» тоже уверенно консервирует ворота. В пяти из восьми поединков в плей-офф римляне на пару с соперниками забивали один мяч или меньше. Но сейчас у «волков» спад — лишь одна победа за восемь встреч во всех турнирах. А Дибала и Пеллегрини готовятся к битве с «Севильей» на фоне травм. Так что в финале Моуринью повторит тактику полуфинала с «Байером» и сыграет от защиты. Стоит ждать очередную осаду замка.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9