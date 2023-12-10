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«Реал» вышел в плей-офф, а «Унион» мечтает о ЛЕ. Но берлинцам не стоит ждать помощи от Беллингема и Ко

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Реал Мадрид» 12 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Родриго и Джуд Беллингем.
Фото Getty Images
Парни Карло Анчелотти не проиграли в 14 матчах подряд.

12 декабря мадридский «Реал» приедет в Берлин в гости к «Униону» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета C состоится на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут игру в прямом эфире с 22.55 мск.

Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Olympiastadion (Берлин)
Унион Б
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи» 24 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе мадридцев: поставить на «Реал» можно с коэффициентом 1.83, что составляет примерно 52% вероятности результата. Триумф хозяев доступен за 4.09 (24%), «мирный» исход — за те же 4.09 (24%).

«Унион» не уступил в трех матчах ЛЧ и бундеслиги подряд. Считаете, что и теперь берлинцы наберут очки? Опцию 1Х оценили в 2.05.

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Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, обратный вариант — за 2.10.

Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.58, «обе забьют — нет» дали за 2.41.

В двух предыдущих турах Джуд Беллингем и компания не пожалели «Брагу» (3:0) и «Наполи» (4:2). Индивидуальный тотал сливочных больше двух мячей предложили с котировкой 2.25.

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«Унион» — «Наполи»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

За пять лет берлинцы прошли путь от второй бундеслиги до группового этапа главного клубного турнира Европы, но на этом красивая сказка забуксовала. Три поражения в трех стартовых турах лишили «железных» шансов на плей-офф. Ничьи с «Наполи» (1:1) и «Брагой» (1:1) подарили надежду на евровесну — правда, для этого надо одолеть лидирующий в группе «Реал» и надеяться на неудачу португальцев в Италии.

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Реализовать такой сценарий будет непросто, хотя в первом туре «Унион» почти выстоял на «Сантьяго Бернабеу». Но на четвертой компенсированной минуте игроки берлинцев не уследили за Джудом Беллингемом, который и вонзил единственный мяч. Через четыре дня после этого сливочные облажались в мадридском дерби с «Атлетико» (1:3) и сделали верные выводы — в следующих 14 поединках не уступили ни разу. В примере выдали только три ничьи — с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) «Бетисом» (1:1). А в ЛЧ по два раза прихлопнули «Наполи» с «Брагой» с общим счетом 12:5 и сняли вопросы о выходе в плей-офф с первого места за тур до конца.

Для «Униона» осень получилась кошмарной: с третьего сентября по четвертое ноября влетели 12 раз подряд. Отставка Урса Фишера встряхнула берлинцев: с новым тренером Ненадом Бьелицей «железные» не проиграли уже трижды. Раздел очков в Португалии с «Брагой» (1:1) оставил шансы на Лигу Европы, а ничья против «Аугсбурга» (1:1) и победа над гладбахской «Боруссией» (3:1) позволили покинуть зону вылета в бундеслиге.

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Прогноз и ставка на матч «Унион» — «Наполи»

В последнем туре Карло Анчелотти наверняка прибегнет к ротации и предпочтет сыграть в экономрежиме. С турнирной точки зрения поединок для мадридцев ничего не значит, а лазарет и без того полон — рисковать истощенными плотным календарем футболистами основы нет никакой нужды. Но даже в таком контексте берлинцы выглядят андердогами — у «Реала» достаточно класса, чтобы продлить серию без поражений малой кровью.

Рекомендуемая ставка: «Реал» не уступит и ТМ 3.5 мяча за 2.04.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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