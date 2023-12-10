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«Интер» ждет в гости «Сосьедад», чтобы захватить первое место в группе. Но сдвинуть команду Захаряна будет непросто

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Арсен Захарян.
Фото Getty Images
В первом туре соперники поделили очки в Сан-Себастьяне.

12 декабря «Реал Сосьедад» приедет в Милан для разборки с «Интером» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча лидеров квартета D состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22:45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Реал Сосьедад

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали миланцев фаворитами: поставить на коллектив Симоне Индзаги можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Триумф бело-голубых доступен за 5.30 (19%), «мирный» исход — за 4.20 (24%).

В нынешнем групповом турнире «Реал Сосьедад» не уступил ни разу. Верите, что парни Имманоля Альгуасиля наберут очки на «Джузеппе Меацца»? Опция Х2 доступна за 2.25.

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Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

В первом круге соперники огорчили друг друга и закончили вничью (1:1). Рынок на обмен голами представлен за 1.82, обратный вариант дали за 2.00.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению специалистов, 1:0 или 2:0 в пользу «Интера». Оба этих результата оценили в 8.00.

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«Интер» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Баски проводят выдающуюся лигочемпионскую кампанию: досрочно пробились в плей-офф и входят в шестерку команд, которые за пять туров не уступили ни разу. У парней Имманоля Альгуасиля три победы, две ничьих, а еще они пропустили меньше всех на групповом этапе — лишь два мяча. Это позволяет опережать миланцев накануне очной разборки — нерадзурри набрали столько же очков (11), но по дополнительным показателям идут вторыми.

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Друг с другом соперники познакомились в первом туре. Хозяева «Реале Арены» оказались не очень гостеприимны и прошили ворота «Интера» уже на четвертой минуте — Алессандро Бастони зазевался и попал под жесткий прессинг Браиса Мендеса, который и открыл счет. Коллектив Симоне Индзаги отыгрался только за три минуты до финального свистка — Лаутаро Мартинеса забыли на дальней штанге, чем капитан черно-синих и воспользовался. Примечательно, что этот удар аргентинца стал первым и единственным попаданием гостей в створ.

Главная потеря бело-голубых накануне поединка на «Джузеппе Меацца» — Андер Барренечеа. За пять матчей группового этапа вингер отметился голом и ассистом, но в позапрошлом туре ла лиги повредил лодыжку и выбыл до конца года. Травма баска открыла дорогу в старт для Арсена Захаряна. Россиянин провел 90 минут в кубковой встрече с «Андрачем» (1:0), а в эти выходные отметился первым результативным действием за «Сосьедад» — ассистировал Мартину Субименди на 41-й минуте игры с «Вильярреалом» (3:0).

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад»

Стоит ожидать, что в битве за итоговое первое место в квартете D лидеры группы проявят осторожность. В нынешнем турнире это присуще обоим соперникам: баски пробили «низ» по голам в четырех поединках из пяти, миланцы — в трех. Плюс бело-голубые приедут на «Джузеппе Меацца» без одного из лидеров атаки — Андера Барренечеа. В трех играх подряд парни Симоне Индзаги отличились как минимум три раза за 90 минут. Но в первом туре «Сосьедад» позволил «Интеру» добить мяч до створа лишь однажды — Имманоль Альгуасиль уже находил инструменты для того, чтобы остановить атаку нерадзурри. И ему вполне по силам сделать это вновь.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

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ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

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