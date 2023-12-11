«Брага» сохраняет шансы на плей-офф — но необходимо чудо. «Наполи» не позволит ему случиться
12 декабря в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» примет «Брагу». Встреча участников квартета C состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — словенец Славко Винчич. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут поединок в прямом эфире с 22.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага» 12 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех адзурри можно с коэффициентом 1.50, это примерно 80% вероятности. Триумф «оружейников» оценили в 6.18 (7%), «мирный» исход — за 4.89 (13%).
«Брага» непобедима уже пять матчей во всех турнирах. Считаете, что счастливая серия гостей продолжится? Опция Х2 доступна за 2.74.
В первом круге итальянцы выиграли в гостях с перевесом в один мяч (2:1). На этот раз наиболее вероятным результатом, по мнению экспертов, будет виктория «Наполи» со счетом 2:0. Это событие предложили с котировкой 7.75.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, обратный вариант — за 2.38.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.76, «обе забьют — нет» можно взять за 2.07.
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«Наполи» — «Брага»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года
Последний месяц выдался для адзурри кошмарным в плане результатов: пять поражений в четырех встречах. Сначала неожиданно влетели дома «Эмполи» (0:1), который на тот момент завис в зоне вылета. Выездная победа над «Аталантой» (2:1) позволила забыть об этой досадной осечке. Но затем Хвича Кварацхелия и компания сгорели «Реалу» (2:4), «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1). Две подряд сухие неудачи в серии А аукнулись «Наполи» падением на шестую строчку таблицы. Отставание от лидирующих миланцев составляет уже 14 баллов, от идущих вторыми туринцев — 12.
Выход в плей-офф Лиги чемпионов тоже пока не оформлен: до проигрыша «Мадриду» парни Вальтера Мадзарри поделили очки с «Унионом» (1:1) и отложили вопрос до заключительного тура. «Брага» еще имеет шансы обставить неаполитанцев, но для этого ей необходим триумф с разницей в два мяча и более. Все потому, что первый очный матч соперников на стадионе «Брага Мунисипал» остался за адзурри (2:1). В компенсированное к первому тайму время Джованни Ди Лоренцо вывел гостей вперед, на 84-й Брума сравнял счет, но за две минуты до финального свистка ничью у хозяев украл автогол Сику Ниакате.
После того обидного поражения «оружейники» уступили только дважды — оба раза «Реалу» (1:2 и 0:3). В остальных 13 встречах добыли 10 побед и три ничьих. В чемпионате Португалии «Брага» уверенно закрепилась в топ-4: от делящих первое место «Спортинга» и «Порту» ее отделяет два очка, от «Бенфики» — лишь одно.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Брага»
Адзурри не прошли проверку суровым календарем на старте декабря и полны решимости прервать серию неудач. Португальцы хороши во внутренних турнирах, но в трех последних поединках в ЛЧ имеют противоречивые результаты — помимо двух проигрышей фавориту группы «Реалу» не совладали с аутсайдером «Унионом» (1:1). В нынешнем розыгрыше встречи с участием неаполитанцев и португальцев часто получались «верховыми» — три и четыре раза соответственно. Но на этот раз хозяевам выгоден обратный сценарий — ведь для прохода в плей-офф их устроит и ничья.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.86 (если забьют ровно три мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5