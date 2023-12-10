«Барселона» — «Жирона»: команда Мичела посягнет на лидерство в ла лиге
10 декабря в центральном матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» сразится с занимающей второе место «Жироной». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Каталонии и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Исидро Диас де Мера Эскудерос.
«Барселона» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.11 (19%), успех «Жироны» — за 5.70 (13%).
Если гости не проиграют, сыграет пари за 2.74. Также вы можете подстраховать их с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.68.
Эксперты уверены, что команды подарят очень результативный матч: ТБ 2.5 оценен в 1.35, ТМ 2.5 — в 3.02. Можете присмотреться к ТБ 3.5 за 1.92.
Условие «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.58. В трех последних официальных матчах соперники голами не обменивались.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Барселоны» за 8.25.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Жирона»
«Барселона» в последние месяцы играет очень скромно — в 14 последних матчах ни разу не победила с разницей в два и более мяча. Зато «Жирона» впечатляет: как в начале чемпионата забралась в лидирующую тройку, так оттуда и не выпала. Более того, в случае победы над каталонцами коллектив Мичела сможет возглавить таблицу. Думаю, побороться с Левандовски и компанией гостям по силам.
Рекомендуемая ставка: победа «Жироны» с форой (+1.5) за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4