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Уэльс — Англия: Кейн, Сака и Стерлинг встрепенутся после скучного матча с США

Прогноз на матч Уэльс — Англия в рамках чемпионата мира по футболу 29 ноября 2022 года в Катаре
Артем Белинин
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Англичане.
Фото Global Look Press
Уэльс ждет участь Ирана.

29 ноября в последнем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре схлестнутся соседи по континенту — сборные Уэльса и Англии. Выяснять отношения они начнут в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире понаблюдать за этим можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в номинальных гостей. Поставить на Англию можно за 1.48, это примерно 66% вероятности. Ничья оценена в 4.40 (22%), победа валлийцев — в 8.20 (12%).

Если считаете, что Уэльс повторит подвиг из игры с американцами и не проиграет, оформите ставку 1Х за 2.85.

Или присмотритесь к варианту с форой: Ф1(+1.5) доступна за 1.63, Ф2(-1.5) — за 2.27.

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Англия и Уэльс по разу обменялись голами с соперниками на групповом этапе ЧМ. Условие «обе забьют» оценено котировкой 2.07.

В общей сложности команды провели в Катаре уже четыре матча, но лишь в одном пробили «верх» по голам. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 2.00, обратный исход идет за 1.75.

Кейн не забил ни в одном из двух матчей группового этапа. Если думаете, что он припас голы на третью игру, поставьте на его результативный удар за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 6.10.

Уэльс — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 29 ноября 2022 года

Валлийцев на этом чемпионате мира хватило на один тайм — они сносно провели вторые 45 минут в матче с США. Там Гарет Бэйл с партнерами продемонстрировали характер и отличную физическую подготовку. Им удалось доминировать над американцами во второй половине встречи и сравнять счет с пенальти — таким образом они заработали первый и единственный балл на мундиале.

Но в матче с Ираном на поле вышел совсем другой Уэльс — уставший и безнадежный. Валлийцы десять раз пробили по воротам соперника, но угрозу представляли только три выстрела. А во второй половине Бэйл с партнерами просели. Иран же показал класс и подсветил все слабые зоны островитян — они совсем не выдерживают скоростных атак: на счету «персидских леопардов» отмененный гол, несколько попаданий в штангу и два красивейших мяча. Конечно, помогло удаление у Уэльса — но ведь вратарь получил красную за фол за пределами штрафной, что лишний раз подтверждает нервозность валлийцев в обороне.

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Англичане с радостью воспользуются оборонительными проблемами соперника, хотя после разгромной победы над Ираном (6:2) они довольно сухо и осторожно сыграли против США — нанесли всего три удара в створ. Атакующим игрокам не удавалось так легко вскрывать заходить в финальную треть, как в первом туре. Не сработала и игра Кейна в оттяжке — на этот раз он оказался совершенно бесполезен. Но Уэльсу нужна победа, поэтому он побежит вперед. Шансы будут.

Интересный факт: в матчах с участием Уэльса на этом ЧМ были показаны восемь желтых карточек, с участием англичан — только две. Игра Англия — США прошла вообще без предупреждений, да и сами «Три льва» еще не получили ни одного за весь мундиаль. Поставить на тотал меньше 3.5 ЖК можно за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч Уэльс — Англия

Обеим командам в предстоящей встрече нужна победа: Уэльсу — чтобы побороться за плей-офф, Англии — чтобы не отдать первую строчку Ирану или США. И все-таки валлийцам три очка необходимы сильнее, а значит, именно от них должна исходить основная активность — команда «Трех львов» вполне могут сыграть на контратаках.

Во встрече против Ирана Кейн, Сака и Стерлинг показали, насколько они хороши при игре на открытом пространстве: в ворота соперника влетели шесть мячей. Разве кто-то удивится, если Уэльс без дисквалифицированного вратаря Уэйна Хеннесси пропустит примерно столько же?

Статистика подтверждает возможность разгрома: валлийцы неубедительно играют в обороне (пропустили в 12 из 13 последних матчей), а за всю историю противостояния Англия победила Уэльс в 11-ти из 12-ти встреч. Семь из них завершились с разницей более чем в один мяч.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.66.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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