Уэльс — Англия: Кейн, Сака и Стерлинг встрепенутся после скучного матча с США
29 ноября в последнем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре схлестнутся соседи по континенту — сборные Уэльса и Англии. Выяснять отношения они начнут в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире понаблюдать за этим можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в номинальных гостей. Поставить на Англию можно за 1.48, это примерно 66% вероятности. Ничья оценена в 4.40 (22%), победа валлийцев — в 8.20 (12%).
Если считаете, что Уэльс повторит подвиг из игры с американцами и не проиграет, оформите ставку 1Х за 2.85.
Или присмотритесь к варианту с форой: Ф1(+1.5) доступна за 1.63, Ф2(-1.5) — за 2.27.
Англия и Уэльс по разу обменялись голами с соперниками на групповом этапе ЧМ. Условие «обе забьют» оценено котировкой 2.07.
В общей сложности команды провели в Катаре уже четыре матча, но лишь в одном пробили «верх» по голам. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 2.00, обратный исход идет за 1.75.
Кейн не забил ни в одном из двух матчей группового этапа. Если думаете, что он припас голы на третью игру, поставьте на его результативный удар за 1.95.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 6.10.
Уэльс — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 29 ноября 2022 года
Валлийцев на этом чемпионате мира хватило на один тайм — они сносно провели вторые 45 минут в матче с США. Там Гарет Бэйл с партнерами продемонстрировали характер и отличную физическую подготовку. Им удалось доминировать над американцами во второй половине встречи и сравнять счет с пенальти — таким образом они заработали первый и единственный балл на мундиале.
Но в матче с Ираном на поле вышел совсем другой Уэльс — уставший и безнадежный. Валлийцы десять раз пробили по воротам соперника, но угрозу представляли только три выстрела. А во второй половине Бэйл с партнерами просели. Иран же показал класс и подсветил все слабые зоны островитян — они совсем не выдерживают скоростных атак: на счету «персидских леопардов» отмененный гол, несколько попаданий в штангу и два красивейших мяча. Конечно, помогло удаление у Уэльса — но ведь вратарь получил красную за фол за пределами штрафной, что лишний раз подтверждает нервозность валлийцев в обороне.
Англичане с радостью воспользуются оборонительными проблемами соперника, хотя после разгромной победы над Ираном (6:2) они довольно сухо и осторожно сыграли против США — нанесли всего три удара в створ. Атакующим игрокам не удавалось так легко вскрывать заходить в финальную треть, как в первом туре. Не сработала и игра Кейна в оттяжке — на этот раз он оказался совершенно бесполезен. Но Уэльсу нужна победа, поэтому он побежит вперед. Шансы будут.
Интересный факт: в матчах с участием Уэльса на этом ЧМ были показаны восемь желтых карточек, с участием англичан — только две. Игра Англия — США прошла вообще без предупреждений, да и сами «Три льва» еще не получили ни одного за весь мундиаль. Поставить на тотал меньше 3.5 ЖК можно за 1.76.
Прогноз и ставка на матч Уэльс — Англия
Обеим командам в предстоящей встрече нужна победа: Уэльсу — чтобы побороться за плей-офф, Англии — чтобы не отдать первую строчку Ирану или США. И все-таки валлийцам три очка необходимы сильнее, а значит, именно от них должна исходить основная активность — команда «Трех львов» вполне могут сыграть на контратаках.
Во встрече против Ирана Кейн, Сака и Стерлинг показали, насколько они хороши при игре на открытом пространстве: в ворота соперника влетели шесть мячей. Разве кто-то удивится, если Уэльс без дисквалифицированного вратаря Уэйна Хеннесси пропустит примерно столько же?
Статистика подтверждает возможность разгрома: валлийцы неубедительно играют в обороне (пропустили в 12 из 13 последних матчей), а за всю историю противостояния Англия победила Уэльс в 11-ти из 12-ти встреч. Семь из них завершились с разницей более чем в один мяч.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2