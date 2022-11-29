Саудовская Аравия — Мексика: даже Очоа не предотвратит голевой фейерверк
30 ноября в заключительном для себя матче на групповом этапе чемпионата мира в Катаре сборная Саудовской Аравии сыграет с Мексикой. Встреча третьего тура состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Саудовская Аравия — Мексика 30 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение сборной Мексики. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 4.50 (22%), успех Саудовской Аравии предложено оформить за 4.80 (19%).
Получится ли у саудовцев сотворить еще одну сенсацию? Вариант 1Х идет за 2.32.
В обоих матчах с участием Мексики на этом чемпионате мира состоялся «низ» по голам, у Саудовской Аравии — в одном из двух. Тотал меньше 2.5 мяча в предстоящей игре доступен за 2.17, ТБ 2.5 — за 1.77.
Забьют ли обе команды? Обмен голами оценен котировкой 1.74, противоположный исход — 2.10.
Саудовцы притягивают пенальти: в первом туре 11-метровый был назначен в их ворота, во втором — в чужие (в польские). Удар с точки в противостоянии с Мексикой идет за 2.75, удаление — за 4.00.
У Мексиканцев ноль голов в Катаре. На то, что они не забьют и в последней встрече, котировка — 5.70.
Гол головой можно взять за 2.75, ногой — за 1.09, со штрафного — за 11.0.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Саудовская Аравия — Мексика: прогноз и анализ матча ЧМ 30 ноября 2022 года
Сборная Саудовской Аравии — главное открытие чемпионата мира в Катаре. После победы над Аргентиной в первом туре (2:1), во втором она показала очень симпатичный и остроатакующий футбол против Польши. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу европейцев, но такой результат максимально несправедлив: саудовцы превзошли соперника по ударам (16-9), по владению мячом (64-36), по успешным попыткам дриблинга (7-4), по выигранным единоборствам (20-15) и по угловым (5-4). В конце первого тайма команда Эрве Ренара не реализовала пенальти, а по итогам матча набила больше xG, чем поляки, — 1.73 на 1.56.
Несмотря на поражение, у Саудовской Аравии остаются шансы на выход из группы — для этого нужно не проиграть Мексике и дождаться крупного поражения Польши от Аргентины. Учитывая, что в 2022 году «Орлы пустыни» уже добивались положительного результата в играх с другими участниками ЧМ США (0:0), Эквадором (0:0) и Австралией (1:0), набрать очки против Мексики им вполне по силам.
Например, на то, что Саудовская Аравия не проиграет, а в матче будет забито меньше 2.5 мяча, котировка — 3.70.
Мексиканцы набрали одно очко в двух встречах, хотя могли замыкать таблицу с нулем баллов — если бы Левандовски забил пенальти в первом туре. Против Аргентины они вообще ничего не показали — нанесли всего четыре удара и только раз попали в створ. Знаменитая контратакующая игра у команды Херардо Мартино вообще не получилась. Пока не понятно, как зеленые собираются побеждать любого соперника, не только Саудовскую Аравию — в последних пяти встречах у них всего один успех, против скромной команды Ирана.
Прогноз и ставка на матч Саудовская Аравия — Мексика
Мексике в этом матче нужна только победа. Саудовскую Аравию при условии поражения Польши в четыре мяча от Аргентины устроит и ничья, но рассчитывать на это не стоит. Значит, тоже нужно атаковать.
Саудовцы в обоих матчах на ЧМ показали, что могут здорово комбинировать и выходить к чужим воротам. Но во встрече с Польшей также проявилась проблема — команда Ренара допускает очень много опасных эпизодов у своих ворот, когда увлекается атаками. В игре, когда 0:0 не устраивает ни одну команду, нужно ждать голы. Даже Очоа не должен этому помешать.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2