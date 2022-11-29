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Саудовская Аравия — Мексика: даже Очоа не предотвратит голевой фейерверк

Прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия в рамках чемпионата мира по футболу 30 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Гильермо Очоа.
Фото Global Look Press
Обеим командам нужна победа и голы.

30 ноября в заключительном для себя матче на групповом этапе чемпионата мира в Катаре сборная Саудовской Аравии сыграет с Мексикой. Встреча третьего тура состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Саудовская Аравия
Мексика

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Саудовская Аравия — Мексика 30 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение сборной Мексики. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 4.50 (22%), успех Саудовской Аравии предложено оформить за 4.80 (19%).

Получится ли у саудовцев сотворить еще одну сенсацию? Вариант 1Х идет за 2.32.

В обоих матчах с участием Мексики на этом чемпионате мира состоялся «низ» по голам, у Саудовской Аравии — в одном из двух. Тотал меньше 2.5 мяча в предстоящей игре доступен за 2.17, ТБ 2.5 — за 1.77.

Забьют ли обе команды? Обмен голами оценен котировкой 1.74, противоположный исход — 2.10.

Саудовцы притягивают пенальти: в первом туре 11-метровый был назначен в их ворота, во втором — в чужие (в польские). Удар с точки в противостоянии с Мексикой идет за 2.75, удаление — за 4.00.

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У Мексиканцев ноль голов в Катаре. На то, что они не забьют и в последней встрече, котировка — 5.70.

Гол головой можно взять за 2.75, ногой — за 1.09, со штрафного — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.40;

  • 1:0 в пользу Мексики — 7.60;

  • 2:1 — 7.90.

Саудовская Аравия — Мексика: прогноз и анализ матча ЧМ 30 ноября 2022 года

Сборная Саудовской Аравии — главное открытие чемпионата мира в Катаре. После победы над Аргентиной в первом туре (2:1), во втором она показала очень симпатичный и остроатакующий футбол против Польши. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу европейцев, но такой результат максимально несправедлив: саудовцы превзошли соперника по ударам (16-9), по владению мячом (64-36), по успешным попыткам дриблинга (7-4), по выигранным единоборствам (20-15) и по угловым (5-4). В конце первого тайма команда Эрве Ренара не реализовала пенальти, а по итогам матча набила больше xG, чем поляки, — 1.73 на 1.56.

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Несмотря на поражение, у Саудовской Аравии остаются шансы на выход из группы — для этого нужно не проиграть Мексике и дождаться крупного поражения Польши от Аргентины. Учитывая, что в 2022 году «Орлы пустыни» уже добивались положительного результата в играх с другими участниками ЧМ США (0:0), Эквадором (0:0) и Австралией (1:0), набрать очки против Мексики им вполне по силам.

Например, на то, что Саудовская Аравия не проиграет, а в матче будет забито меньше 2.5 мяча, котировка — 3.70.

Мексиканцы набрали одно очко в двух встречах, хотя могли замыкать таблицу с нулем баллов — если бы Левандовски забил пенальти в первом туре. Против Аргентины они вообще ничего не показали — нанесли всего четыре удара и только раз попали в створ. Знаменитая контратакующая игра у команды Херардо Мартино вообще не получилась. Пока не понятно, как зеленые собираются побеждать любого соперника, не только Саудовскую Аравию — в последних пяти встречах у них всего один успех, против скромной команды Ирана.

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Прогноз и ставка на матч Саудовская Аравия — Мексика

Мексике в этом матче нужна только победа. Саудовскую Аравию при условии поражения Польши в четыре мяча от Аргентины устроит и ничья, но рассчитывать на это не стоит. Значит, тоже нужно атаковать.

Саудовцы в обоих матчах на ЧМ показали, что могут здорово комбинировать и выходить к чужим воротам. Но во встрече с Польшей также проявилась проблема — команда Ренара допускает очень много опасных эпизодов у своих ворот, когда увлекается атаками. В игре, когда 0:0 не устраивает ни одну команду, нужно ждать голы. Даже Очоа не должен этому помешать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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