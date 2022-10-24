Чемпионы Австрии забивают дома всем подряд.

25 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между лидерами квартета E — «Челси» сыграет с «Зальцбургом». Игра пройдет в Австрии на «Ред Булл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире с 19.30 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «РБ Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1.76, это примерно 56% вероятности исхода. На ничью котировка — 3.90 (25%), успех «Зальцбурга» — 4.70 (19%).

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.14. Первая встреча как раз завершилась вничью — 1:1.

В четырех из пяти последних матчей с участием синих было забито меньше трех мячей, поэтому резонно рассмотреть условие «тотал больше 2.5 гола» — за 1.78. ТМ 2.5 идет за 2.10.

Обмен результативными ударами оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.

Пенальти можете взять за 2.70, удаление — за 4.00. Оба этих события вместе — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета намекают на превосходство «Челси»:

ничья 1:1 выставлена за 7.20;

успех гостей 1:0 — за 7.40;

2:1 — за 7.90.

«РБ Зальцбург» — «Челси»: прогноз и анализ матча 5-го тура ЛЧ 25 октября 2022 года

«Зальцбург» может сотворить сенсацию в Лиге чемпионов, причем второй год подряд. В прошлом сезоне чемпионы Австрии вышли в плей-офф турнира из группы с «Лиллем», «Вольфсбургом» и «Севильей», а теперь могут не пустить в осеннюю часть грозный «Милан». Перед пятым туром команда Маттиаса Яйссле опережает россонери на два балла и, скорее всего, разыграет с миланцами путевку в топ-16 в последнем туре — очный матч пройдет на «Джузеппе Меацца».

Правда, при определенных раскладах «Зальцбург» может обеспечить себе плей-офф уже в этот вторник — для этого нужно победить «Челси» и дождаться потери очков конкурентом во встрече с загребским «Динамо». Первая половина задачи австрийцам точно под силу, потому что дома они играют великолепно. В этой ЛЧ «красные быки» взяли на «РБ Арене» четыре очка: обыграли хорватов (1:0) и сыграли вничью с итальянцами (1:1), причем некоторое время вели в счете.

Результат — отличный, но удивляет то, что чемпионы Австрии отошли от фирменного стиля и сейчас в еврокубках играют довольно оборонительно: забили всего четыре мяча (по одному за матч) и пропустили лишь три (0.75 за 90 минут). На то, что в ближайшей игре «РБ» отличится дважды или более, котировка — 3.20. На ИТМ1 (1.5) — 1.35.

«Челси» вполне может поддержать невысокую результативность соперника: в последних четырех встречах синие забили только пять мячей, а всего в этом сезоне у них лишь две крупные победы с разницей в три мяча. Остальные игры были довольно близкими — либо ничейными, либо заканчивались с минимальным преимуществом. Успех «РБ» с форой (+1.5) мяча можно оформить за 1.38, с форой (0) — за 3.60.

Прогноз и ставка на матч «РБ Зальцбург» — «Челси»

В последнем туре чемпионата Австрии «Зальцбург» не забил и сыграл вничью с вице-лидером — «Штурмом» из Граца (0:0). Это был первый с 20 ноября 2021 года матч, в котором «РБ» не удалось поразить ворота соперника в родных стенах.

В Лиге чемпионов от этой команды в последний раз не пропустил «Атлетико» — в сезоне-2020/21 (выиграл 2:0).

Австрийцам по силам пробить не идеальную оборону лондонцев. Те в свою очередь должны найти ответ: «Челси» не забил только в двух из последних десяти матчей, растранжирив уйму моментов против «Загреба» и «Брентфорда». Шансы на обмен голами велики.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.