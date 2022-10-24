«РБ Зальцбург» — «Челси»: Кепа не спасет англичан от проблем?
25 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между лидерами квартета E — «Челси» сыграет с «Зальцбургом». Игра пройдет в Австрии на «Ред Булл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире с 19.30 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «РБ Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1.76, это примерно 56% вероятности исхода. На ничью котировка — 3.90 (25%), успех «Зальцбурга» — 4.70 (19%).
Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.14. Первая встреча как раз завершилась вничью — 1:1.
В четырех из пяти последних матчей с участием синих было забито меньше трех мячей, поэтому резонно рассмотреть условие «тотал больше 2.5 гола» — за 1.78. ТМ 2.5 идет за 2.10.
Обмен результативными ударами оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.
Пенальти можете взять за 2.70, удаление — за 4.00. Оба этих события вместе — за 8.00.
Три наиболее вероятных точных счета намекают на превосходство «Челси»:
«РБ Зальцбург» — «Челси»: прогноз и анализ матча 5-го тура ЛЧ 25 октября 2022 года
«Зальцбург» может сотворить сенсацию в Лиге чемпионов, причем второй год подряд. В прошлом сезоне чемпионы Австрии вышли в плей-офф турнира из группы с «Лиллем», «Вольфсбургом» и «Севильей», а теперь могут не пустить в осеннюю часть грозный «Милан». Перед пятым туром команда Маттиаса Яйссле опережает россонери на два балла и, скорее всего, разыграет с миланцами путевку в топ-16 в последнем туре — очный матч пройдет на «Джузеппе Меацца».
Правда, при определенных раскладах «Зальцбург» может обеспечить себе плей-офф уже в этот вторник — для этого нужно победить «Челси» и дождаться потери очков конкурентом во встрече с загребским «Динамо». Первая половина задачи австрийцам точно под силу, потому что дома они играют великолепно. В этой ЛЧ «красные быки» взяли на «РБ Арене» четыре очка: обыграли хорватов (1:0) и сыграли вничью с итальянцами (1:1), причем некоторое время вели в счете.
Результат — отличный, но удивляет то, что чемпионы Австрии отошли от фирменного стиля и сейчас в еврокубках играют довольно оборонительно: забили всего четыре мяча (по одному за матч) и пропустили лишь три (0.75 за 90 минут). На то, что в ближайшей игре «РБ» отличится дважды или более, котировка — 3.20. На ИТМ1 (1.5) — 1.35.
«Челси» вполне может поддержать невысокую результативность соперника: в последних четырех встречах синие забили только пять мячей, а всего в этом сезоне у них лишь две крупные победы с разницей в три мяча. Остальные игры были довольно близкими — либо ничейными, либо заканчивались с минимальным преимуществом. Успех «РБ» с форой (+1.5) мяча можно оформить за 1.38, с форой (0) — за 3.60.
Прогноз и ставка на матч «РБ Зальцбург» — «Челси»
В последнем туре чемпионата Австрии «Зальцбург» не забил и сыграл вничью с вице-лидером — «Штурмом» из Граца (0:0). Это был первый с 20 ноября 2021 года матч, в котором «РБ» не удалось поразить ворота соперника в родных стенах.
В Лиге чемпионов от этой команды в последний раз не пропустил «Атлетико» — в сезоне-2020/21 (выиграл 2:0).
Австрийцам по силам пробить не идеальную оборону лондонцев. Те в свою очередь должны найти ответ: «Челси» не забил только в двух из последних десяти матчей, растранжирив уйму моментов против «Загреба» и «Брентфорда». Шансы на обмен голами велики.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2