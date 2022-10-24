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«РБ Зальцбург» — «Челси»: Кепа не спасет англичан от проблем?

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «РБ Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Кепа Аррисабалага.
Фото Global Look Press
Чемпионы Австрии забивают дома всем подряд.

25 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между лидерами квартета E — «Челси» сыграет с «Зальцбургом». Игра пройдет в Австрии на «Ред Булл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире с 19.30 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «РБ Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1.76, это примерно 56% вероятности исхода. На ничью котировка — 3.90 (25%), успех «Зальцбурга» — 4.70 (19%).

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.14. Первая встреча как раз завершилась вничью — 1:1.

В четырех из пяти последних матчей с участием синих было забито меньше трех мячей, поэтому резонно рассмотреть условие «тотал больше 2.5 гола» — за 1.78. ТМ 2.5 идет за 2.10.

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Обмен результативными ударами оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.

Пенальти можете взять за 2.70, удаление — за 4.00. Оба этих события вместе — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета намекают на превосходство «Челси»:

  • ничья 1:1 выставлена за 7.20;

  • успех гостей 1:0 — за 7.40;

  • 2:1 — за 7.90.

«РБ Зальцбург» — «Челси»: прогноз и анализ матча 5-го тура ЛЧ 25 октября 2022 года

«Зальцбург» может сотворить сенсацию в Лиге чемпионов, причем второй год подряд. В прошлом сезоне чемпионы Австрии вышли в плей-офф турнира из группы с «Лиллем», «Вольфсбургом» и «Севильей», а теперь могут не пустить в осеннюю часть грозный «Милан». Перед пятым туром команда Маттиаса Яйссле опережает россонери на два балла и, скорее всего, разыграет с миланцами путевку в топ-16 в последнем туре — очный матч пройдет на «Джузеппе Меацца».

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Правда, при определенных раскладах «Зальцбург» может обеспечить себе плей-офф уже в этот вторник — для этого нужно победить «Челси» и дождаться потери очков конкурентом во встрече с загребским «Динамо». Первая половина задачи австрийцам точно под силу, потому что дома они играют великолепно. В этой ЛЧ «красные быки» взяли на «РБ Арене» четыре очка: обыграли хорватов (1:0) и сыграли вничью с итальянцами (1:1), причем некоторое время вели в счете.

Результат — отличный, но удивляет то, что чемпионы Австрии отошли от фирменного стиля и сейчас в еврокубках играют довольно оборонительно: забили всего четыре мяча (по одному за матч) и пропустили лишь три (0.75 за 90 минут). На то, что в ближайшей игре «РБ» отличится дважды или более, котировка — 3.20. На ИТМ1 (1.5) — 1.35.

«Челси» вполне может поддержать невысокую результативность соперника: в последних четырех встречах синие забили только пять мячей, а всего в этом сезоне у них лишь две крупные победы с разницей в три мяча. Остальные игры были довольно близкими — либо ничейными, либо заканчивались с минимальным преимуществом. Успех «РБ» с форой (+1.5) мяча можно оформить за 1.38, с форой (0) — за 3.60.

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Прогноз и ставка на матч «РБ Зальцбург» — «Челси»

В последнем туре чемпионата Австрии «Зальцбург» не забил и сыграл вничью с вице-лидером — «Штурмом» из Граца (0:0). Это был первый с 20 ноября 2021 года матч, в котором «РБ» не удалось поразить ворота соперника в родных стенах.

В Лиге чемпионов от этой команды в последний раз не пропустил «Атлетико» — в сезоне-2020/21 (выиграл 2:0).

Австрийцам по силам пробить не идеальную оборону лондонцев. Те в свою очередь должны найти ответ: «Челси» не забил только в двух из последних десяти матчей, растранжирив уйму моментов против «Загреба» и «Брентфорда». Шансы на обмен голами велики.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Челси
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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