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«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: Холанн и Беллингем подарят еще один триллер

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Прошлый матч прошел по дикому сценарию.

25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы G — «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток итальянца Давиде Массы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех дортмундцев предложен с котировкой 5.30 (18%), ничья идет за 4.50 (22%).

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа гостей 2:1 идет за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.60;

• успех «Ман Сити» 2:0 — за 9.60.

В игре первого круга «горожане» обыграли черно-желтых 2:1 — с таким результатом закончились три последние встречи команд в Лиге чемпионов. Считаете, что на этот раз коллектив Эдина Терзича хотя бы не проиграет? Такой рынок оценен в 2.40.

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«Манчестер» с 11 мячами — одна из самых результативных команд группового этапа. «Боруссия» за четыре матча оформила девять голов, но в отличие от «горожан» отличалась в каждой игре. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.70.

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 октября 2022 года

Команды встречались во втором туре группового этапа: матч закончился волевой победой «горожан» (2:1), оба мяча коллектив Пепа Гвардиолы забил в последние 10 минут. «Боруссия» большую часть игры успешно сдерживала мощное нападение соперника: «Ман Сити» за 90 минут лишь трижды пробил в створ и набрал 1.2 балла xG — дортмундцы собрали столько же.

То поражение отдалило «Боруссию» от первого места в группе, но команда все равно очень уверенно идет второй и практически решила вопрос с выходом в плей-офф — отрыв от «Севильи» и «Копенгагена» составляет уже пять очков. «Манчестер» же на три балла опережает самих черно-желтых.

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У обеих команд сильная атака: «горожане» всего в шести матчах сезона (из 16) забили меньше трех мячей, «Боруссия» не отличилась лишь в двух играх во всех турнирах (всего — 17). Сумасшедшую форму набрал форвард «Сити» Эрлинг Холанн, которого летом купили как раз из Дортмунда. Норвежец наколотил уже 22 гола во всех турнирах. «Боруссию» в ЛЧ тащит 19-летний Джуд Беллингем: англичанин забил в каждом туре группового этапа, а всего оформил уже восемь мячей во всех турнирах.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.70, ИТМ1 (1.5) — за 1.46. Эти рынки на «Боруссию» предложены с котировками 1.50 и 2.60 соответственно.

Дортмундцы подходят к матчу с множеством травмированных игроков: недоступны Маркой Ройс, Махмуд Дауд, Дониэлл Мален, Джейми Байно-Гиттенс и Тома Менье. У «горожан» тоже есть недоступные футболисты, но их не так много — Кайл Уокер и Келвин Филлипс, которые не выступают уже довольно давно.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

Команды результативно играют друг с другом: за пять официальных встреч только в одной отличилась лишь одна команда, в остальных забили и «Боруссия», и «Манчестер Сити». Также команды в этом сезоне в целом выступают ярко: «горожане» в среднем заколачивают ровно три гола за игру, черно-желтые — 1.9.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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