«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: Холанн и Беллингем подарят еще один триллер
25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы G — «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток итальянца Давиде Массы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех дортмундцев предложен с котировкой 5.30 (18%), ничья идет за 4.50 (22%).
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• победа гостей 2:1 идет за 8.00;
• ничья 1:1 — за 8.60;
• успех «Ман Сити» 2:0 — за 9.60.
В игре первого круга «горожане» обыграли черно-желтых 2:1 — с таким результатом закончились три последние встречи команд в Лиге чемпионов. Считаете, что на этот раз коллектив Эдина Терзича хотя бы не проиграет? Такой рынок оценен в 2.40.
«Манчестер» с 11 мячами — одна из самых результативных команд группового этапа. «Боруссия» за четыре матча оформила девять голов, но в отличие от «горожан» отличалась в каждой игре. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.70.
«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 октября 2022 года
Команды встречались во втором туре группового этапа: матч закончился волевой победой «горожан» (2:1), оба мяча коллектив Пепа Гвардиолы забил в последние 10 минут. «Боруссия» большую часть игры успешно сдерживала мощное нападение соперника: «Ман Сити» за 90 минут лишь трижды пробил в створ и набрал 1.2 балла xG — дортмундцы собрали столько же.
То поражение отдалило «Боруссию» от первого места в группе, но команда все равно очень уверенно идет второй и практически решила вопрос с выходом в плей-офф — отрыв от «Севильи» и «Копенгагена» составляет уже пять очков. «Манчестер» же на три балла опережает самих черно-желтых.
У обеих команд сильная атака: «горожане» всего в шести матчах сезона (из 16) забили меньше трех мячей, «Боруссия» не отличилась лишь в двух играх во всех турнирах (всего — 17). Сумасшедшую форму набрал форвард «Сити» Эрлинг Холанн, которого летом купили как раз из Дортмунда. Норвежец наколотил уже 22 гола во всех турнирах. «Боруссию» в ЛЧ тащит 19-летний Джуд Беллингем: англичанин забил в каждом туре группового этапа, а всего оформил уже восемь мячей во всех турнирах.
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.70, ИТМ1 (1.5) — за 1.46. Эти рынки на «Боруссию» предложены с котировками 1.50 и 2.60 соответственно.
Дортмундцы подходят к матчу с множеством травмированных игроков: недоступны Маркой Ройс, Махмуд Дауд, Дониэлл Мален, Джейми Байно-Гиттенс и Тома Менье. У «горожан» тоже есть недоступные футболисты, но их не так много — Кайл Уокер и Келвин Филлипс, которые не выступают уже довольно давно.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года
Команды результативно играют друг с другом: за пять официальных встреч только в одной отличилась лишь одна команда, в остальных забили и «Боруссия», и «Манчестер Сити». Также команды в этом сезоне в целом выступают ярко: «горожане» в среднем заколачивают ровно три гола за игру, черно-желтые — 1.9.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2