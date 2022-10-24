Победы Махачева и Стерлинга принесли игроку букмекера более трех миллионов рублей
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные стал обладателем более трех миллионов рублей. Он взял два поединка из состоявшегося в субботу турнира UFC и добавил к ним пару футбольных матчей. Экспресс из четырех событий образовал коэффициент 9.02, а сумма ставки была — 350 000 рублей. Итоговый выигрыш составил 3 157 000 рублей.
Победный экспресс выглядит следующим образом:
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«Реал» — «Севилья», «обе забьют» — 1.87 (счет — 3:1);
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«Фиорентина» — «Интер», ИТБ2 (1.5) — 2.08 (3:4);
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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, П1 — 1.45;
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Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу, П1 — 1.60.
Итоговый коэффициент: 1.87 х 2.08 х 1.45 х 1.60 = 9.02.
Травма Диллашоу и мощь Махачева предопределили победу
Футбольные матчи были выбраны автором ставки идеально. Например, «Реал» открыл счет во встрече с «Севильей» уже на пятой минуте, а соперник ответил на 54-й — Эрик Ламела проткнул мяч мимо вернувшегося в ворота Тибо Куртуа и организовал необходимый для игрока букмекера обмен голами. В другом матче «Интер» уже к 15-й минуте повел со счетом 2:0 в гостях у «Фиорентины» — ИТБ2 (1.5) сработал идеально.
Наибольшую опасность представляли поединки в UFC, ведь за последнее время организация подарила несколько сенсационных результатов: Камару Усман проиграл титул в полусреднем весе Леону Эдвардсу, а уже в эту субботу Петр Ян судейским решением уступил Шону О'Мэлли. Однако создателю экспресса в каком-то смысле повезло.
В первом бою Алджамейн Стерлинг не оставил шансов Ти Джею Диллашоу, который вышел в клетку с травмой. «Плечо сразу вылетело. Я хочу извиниться перед дивизионом за то, что задержал его. Я травмировал плечо еще в начале апреля, как только мы начали подготовку. Оно вылетело раз 20 за лагерь», — сообщил американец. Естественно, с одной рабочей рукой у претендента не было возможности в полной мере противостоять чемпиону.
Оставалась лишь победа Махачева над Оливейрой — российский боец все сделал красиво и быстро. Ислам доминировал в первом раунде, но не нанес противнику существенного урона. Однако во второй пятиминутке ему удалось уронить бразильца на настил ударом в противоход, а затем задушить его в партере. Таким образом товарищ Хабиба Нурмагомедова стал четвертым чемпионом UFC из РФ, а автор экспресса — обладателем 3 157 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2