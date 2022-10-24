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«Лейпциг» — «Реал»: мадридцы справятся и без Бензема?

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «Лейпциг» — «Реал» 25 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карим Бензема на вручении «Золотого мяча».
Фото Global Look Press
Анчелотти есть кем заменить травмированных.

25 октября действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» сразится с немецким «Лейпцигом». Встреча пятого тура группового этапа состоится в Германии на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее известный итальянский рефери Даниэле Орсато. Прямую трансляцию игры в 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Лига чемпионов. Группа F
25 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Лейпциг» — «Реал» 25 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» небольшим фаворитом. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.48, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех «Лейпцига» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.60 (26%).

Команда Марка Розе не проигрывает уже семь матчей подряд. Получится ли у нее сдержать лучший коллектив Европы? Вариант 1Х идет за 1.58.

И «Реал», и «Лейпциг» в последних трех играх оформили на пару с соперниками «верх» по голам, поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2.5 мяча за 1.67. ТМ 2.5 доступен при этом за 2.20.

Сочнейший коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 2.04. «Бланкос» на групповом этапе забивают ровно два мяча за 90 минут.

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Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00.

На победу «Реала» хотя бы в одном тайме котировка — 1.68, на успех «Лейпцига» — 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.90;

  • выигрыш «Реала» 2:1 — 8.90;

  • триумф «Лейпцига» с таким же счетом — 9.60.

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Мадридский «Реал» — один из трех клубов топ-5 чемпионатов Европы, который еще не знал горечи поражения в этом сезоне. Компанию «бланкос» составляют «ПСЖ» и «Наполи», которые уверенно движутся как в своих чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. В последнем туре команда Карло Анчелотти не заметила на пути другого участника элитного еврокубка — «Севилью» (3:1), причем сделала это в отсутствие новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Француз испытывает мышечный дискомфорт и временно получил отдых — по этой причине он пропустит и матч с «Лейпцигом».

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Еще одна, но в нынешних обстоятельствах даже более значимая потеря — Феде Вальверде. Уругваец забил три мяча в последних трех встречах и выполняет сумасшедший объем работы, но, по данным медиа, также не избежал проблем с мышцами и, вероятно, не сыграет в Германии. К счастью для фанатов «Реала», обоих лидеров есть кем заменить: свой шанс ждут Родриго и Лукас Васкес. Последний получил 14 минут против «Севильи» и забил победный мяч.

Нельзя забывать о том, что в состав вернулся великолепный Тибо Куртуа. Это придаст уверенности обороне мадридцев, которая и так играет на очень высоком уровне: «Королевский клуб» пропустил всего девять мячей в 11 матчах примеры (0.81 за игру), а в ЛЧ вообще всего два (0.5). Еще ни разу в этом сезоне мадридцы не позволили противникам отличиться больше одного раза за 90 минут. Поэтому присмотритесь к варианту ИТМ1 (1.5) за 1.66.

Тем более у «Лейпцига» проблем чуть ли не больше, чем у «Реала». Во-первых, из-за болезни не сыграет Тимо Вернер — Кристоферу Нкунку должно быть грустно в атаке. Но неприятнее всего то, что в заявку не попали Лаймер, Клостерманн, Хальстенберг и Гулачи — важная четверка игроков, призванная оборонять ворота. В их отсутствие мадридцы могут даже рассчитывать на крупную победу, как в последних трех матчах, в том числе против «Барсы» (3:1). Ф2(-1.5) идет за 4.40.

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Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Реал»

«Лейпциг» не проигрывает уже семь матчей подряд (пять побед и две ничьи), но в течении этой серии у команды Марко Розе не было ни одного по-настоящему мощного соперника. «Реал», даже без Вальверде и Бензема, никак нельзя сравнить с «Бохумом» или «Гертой» — сопротивление будет значительно выше.

У мадридцев на кураже играет Винисиус. Эксперты отмечают, что бразилец очень вырос с начала сезона и стал намного команднее, часто ассистирует партнерам. К нему в ближайшей встрече примкнут другие молодые игроки — Камавинга, Родриго, Тчуамени. Атака и полузащита гостей будет летучей и наверняка справится с обороной соперника, в которой не хватает нескольких лидеров, — не зря «Лейпциг» пропустил уже 18 мячей в бундеслиге и семь за четыре матча Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.80.

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1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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