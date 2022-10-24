«Лейпциг» — «Реал»: мадридцы справятся и без Бензема?
25 октября действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» сразится с немецким «Лейпцигом». Встреча пятого тура группового этапа состоится в Германии на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее известный итальянский рефери Даниэле Орсато. Прямую трансляцию игры в 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Лейпциг» — «Реал» 25 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» небольшим фаворитом. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.48, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех «Лейпцига» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.60 (26%).
Команда Марка Розе не проигрывает уже семь матчей подряд. Получится ли у нее сдержать лучший коллектив Европы? Вариант 1Х идет за 1.58.
И «Реал», и «Лейпциг» в последних трех играх оформили на пару с соперниками «верх» по голам, поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2.5 мяча за 1.67. ТМ 2.5 доступен при этом за 2.20.
Сочнейший коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 2.04. «Бланкос» на групповом этапе забивают ровно два мяча за 90 минут.
Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00.
На победу «Реала» хотя бы в одном тайме котировка — 1.68, на успех «Лейпцига» — 1.85.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Лейпциг» — «Реал»: прогноз и анализ матча 5-го тура ЛЧ 25 октября 2022 года
Мадридский «Реал» — один из трех клубов топ-5 чемпионатов Европы, который еще не знал горечи поражения в этом сезоне. Компанию «бланкос» составляют «ПСЖ» и «Наполи», которые уверенно движутся как в своих чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. В последнем туре команда Карло Анчелотти не заметила на пути другого участника элитного еврокубка — «Севилью» (3:1), причем сделала это в отсутствие новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Француз испытывает мышечный дискомфорт и временно получил отдых — по этой причине он пропустит и матч с «Лейпцигом».
Еще одна, но в нынешних обстоятельствах даже более значимая потеря — Феде Вальверде. Уругваец забил три мяча в последних трех встречах и выполняет сумасшедший объем работы, но, по данным медиа, также не избежал проблем с мышцами и, вероятно, не сыграет в Германии. К счастью для фанатов «Реала», обоих лидеров есть кем заменить: свой шанс ждут Родриго и Лукас Васкес. Последний получил 14 минут против «Севильи» и забил победный мяч.
Нельзя забывать о том, что в состав вернулся великолепный Тибо Куртуа. Это придаст уверенности обороне мадридцев, которая и так играет на очень высоком уровне: «Королевский клуб» пропустил всего девять мячей в 11 матчах примеры (0.81 за игру), а в ЛЧ вообще всего два (0.5). Еще ни разу в этом сезоне мадридцы не позволили противникам отличиться больше одного раза за 90 минут. Поэтому присмотритесь к варианту ИТМ1 (1.5) за 1.66.
Тем более у «Лейпцига» проблем чуть ли не больше, чем у «Реала». Во-первых, из-за болезни не сыграет Тимо Вернер — Кристоферу Нкунку должно быть грустно в атаке. Но неприятнее всего то, что в заявку не попали Лаймер, Клостерманн, Хальстенберг и Гулачи — важная четверка игроков, призванная оборонять ворота. В их отсутствие мадридцы могут даже рассчитывать на крупную победу, как в последних трех матчах, в том числе против «Барсы» (3:1). Ф2(-1.5) идет за 4.40.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Реал»
«Лейпциг» не проигрывает уже семь матчей подряд (пять побед и две ничьи), но в течении этой серии у команды Марко Розе не было ни одного по-настоящему мощного соперника. «Реал», даже без Вальверде и Бензема, никак нельзя сравнить с «Бохумом» или «Гертой» — сопротивление будет значительно выше.
У мадридцев на кураже играет Винисиус. Эксперты отмечают, что бразилец очень вырос с начала сезона и стал намного команднее, часто ассистирует партнерам. К нему в ближайшей встрече примкнут другие молодые игроки — Камавинга, Родриго, Тчуамени. Атака и полузащита гостей будет летучей и наверняка справится с обороной соперника, в которой не хватает нескольких лидеров, — не зря «Лейпциг» пропустил уже 18 мячей в бундеслиге и семь за четыре матча Лиги чемпионов.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2