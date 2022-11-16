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«Ак Барс» — СКА: Ротенберг и Хайруллин отправят Знарка в отставку?

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Олег Знарок.
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс».
Бывший тренер сборной России топит казанцев.

17 ноября лидер КХЛ СКА проведет очередной матч в регулярном чемпионате. Соперник — «Ак Барс», игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены». Начало в 19.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.55, это примерно 38% вероятности. Успех СКА предложен с чуть большей котировкой 2.65 (36%), ничья идет за 3.60 (26%).

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Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.30, Ф2(+1.5) — за 1.30;

• Ф2(-1.5) идет за 3.50, Ф1(+1.5) — за 1.28.

В прошлом сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате КХЛ. Казанцы ни разу не уступили в основное время: выиграли на выезде (3:1) и проиграли дома в овертайме (3:4). Верите, что «барсы» не уступят и в предстоящем матче? Этот рынок оценен в 1.45.

Команды не часто играют друг с другом результативно: за пять последних встреч в КХЛ всего дважды забросили на двоих больше четырех шайб. ТБ 4.5 можно оформить за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.15.

«Ак Барс» — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 17 ноября 2022 года

Петербуржцы проводят отличный сезон: лидируют в Западной конференции и общей турнирной таблице. Отрыв от преследующего СКА в обеих таблицах ЦСКА составляет уже 11 очков. «Ак Барс», наоборот, разочаровывает: казанцы идут седьмыми на «Востоке» и рискуют пролететь мимо плей-офф. Боссы клуба уже подумывают над увольнением возглавившего летом команду Олега Знарка.

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СКА — самая результативная команда лиги: за 31 матч армейцы забросили уже 111 шайб, в среднем оформляют 3.58 гола. В последнем матче петербуржцы разорвали минское «Динамо» 7:2. В команде выступает третий бомбардир чемпионата Марат Хайруллин: у него уже 29 набранных очков. Также за СКА зажигает лучший защитник-снайпер КХЛ Игорь Ожиганов (семь голов), а сразу шесть игроков преодолели отметку в 20 результативных действий.

В 14 матчах сезона армейцы забрасывали минимум четыре шайбы, а меньше трех голов забили лишь в шести встречах. Ждете еще один результативный матч от команды Романа Ротенберга? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайб можно взять за 2.05, обратный исход идет за 1.72.

«Ак Барс» отличается намного реже: за 29 матчей забросил всего 69 раз — хуже казанцев по реализации только шесть команд лиги. В среднем за игру коллектив Знарка оформляет 2.38 гола. В 16 играх сезона «барсы» не преодолели планку даже в три заброшенные шайбы. Единственный игрок, который набрал 20 очков, — Александр Радулов. При этом в Казани выступает достаточно топовых нападающих, например Станислав Галиев и Вадим Шипачев.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года

СКА очень результативно выступает в этом сезоне: забросил больше всех в КХЛ и лишь в шести играх из 31 оформил меньше трех голов. «Ак Барс» же не слишком надежно действует в обороне: пропускает в среднем 2.62 шайбы за матч, а в трех последних встречах КХЛ получал в свои ворота минимум четыре гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.05.

Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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