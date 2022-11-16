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Сегодня, 13:00

БЕТСИТИ разыгрывает 1 000 000 рублей за прогноз на ЧМ-2022!

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Карим Бензема и Тео Эрнандес.
Фото Getty Images
Акция.
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БЕТСИТИ разыгрывает 1 000 000 рублей за прогноз на ЧМ-2022 и дарит до 3000 рублей за регистрацию.

Для участия перейди на страницу акции и выполни простые условия:

  • Сделай прогноз на ЧМ-2022 и получи уникальный промокод;
  • Зарегистрируйся по нему на сайте или в приложении БЕТСИТИ и получи до 3000 рублей;
  • Сделай от трех ставок от 300 рублей и поборись за 1 000 000 рублей.

Среди выполнивших все условия акции участников будут разыграны четыре фрибета по 250 000 рублей.

Акция продлится с 14 ноября до 2 декабря и действует в приложении и на сайте БЕТСИТИ.

Полные правила на акции.

Акция.
Акция.
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Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
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