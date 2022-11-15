Рублев — Джокович: русскому не остановить легендарного серба
16 ноября в итальянском Турине состоится матч между теннисистом из России Андреем Рублевым и экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Игра второго тура группового этапа Итогового турнира года начнется приблизительно в 16.05 по московскому времени. Счет личных встреч — 1-1.
Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Андрей Рублев — Новак Джокович 16 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича серьезным фаворитом матча. На победу пятикратного чемпиона ATP Finals можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Триумф Рублева оценен котировкой 3.40 (25%).
Эксперты предполагают, что борьбы в этой встрече не получится и она закончится со счетом 2-0 в пользу серба. Такой исход можно взять за 1.88.
Если вам кажется, что мощный форхенд поможет Рублеву навязать борьбу, оформить ставку на его успех с форой (+3.5) гейма предложено за 1.95. Ф2(-3.5) идет за 1.85.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.95, ТМ 22.5 — в 1.85. Есть также варианты ТБ 21.5 за 1.64 и ТБ 23.5 за 2.20.
На то, что матч продлится все три сета, котировка — 2.50.
Возьмет ли Рублев хотя бы одну партию? Поставить на его успех с форой (+1.5) по сетам можно за 1.86.
Условие «Джокович выиграет первый сет и матч» доступно за 1.50.
Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз и анализ матча 2-го тура ATP Finals 16 ноября 2022 года
Неожиданно для многих Андрей Рублев стартовал с победы на Итоговом турнире. Причем одолев не кого-нибудь, а одного из самых неудобных для себя противников — Даниила Медведева.
Матч первого тура между соотечественниками получился очень упорным и продолжался 2.5 часа — исход противостояния решил тай-брейк (6:7, 6:3, 7:6). Для Рублева это была всего вторая в семи матчах победа над Медведевым и вторая в карьере на ATP Finals — в прошлом году Андрей одолел Стефаноса Циципаса.
В прошлом году Рублев также встречался с Джоковичем на групповом этапе — серб очень уверенно разобрался в двух партиях — 6:3, 6:2. В результате Андрей занял третье место и не вышел в плей-офф. Правда, уже в 2022-м он взял реванш, причем в игре за титул на родных для Новака кортах Белграда и с «баранкой» в решающем сете — 6:2, 6:7, 6:0.
Отличие в том, что в Сербии спортсмены встречались на грунте, который стилистически очень подходит Рублеву: ему легче забегать под убойный удар справа, проще находить углы для атаки. Хард же — стихия Новака. Например, в этом сезоне он одержал на данном покрытии 16 побед в 18 матчах, а в первом туре Итогового уверенно расправился с Циципасом — проиграл всего 13 очков на подаче и не отдал ни одного своего гейма.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович
В матче против Медведева Рублев показал сумасшедшие для себя проценты: 69% подач первым мячом, 82% выигранных очков на первой и 60% на второй. Все три показателя выше, чем у Даниила, и стали для Андрея залогом успеха. Но он редко настолько стабилен: например, в Париже против Руне были цифры 65-80-45, против Димитрова в Вене — 61-64-48.
Однако против Джоковича мало хорошо подавать — нужно быть еще более цепким в розыгрышах, а этого Рублеву часто недостает. Особенно в играх против Рафы и Новака, когда мешают нервы. Частые ошибки и отсутствие раскрепощенности делают Андрея слишком уязвимым, а таких соперников серб щелкает очень легко.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) гейма за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2