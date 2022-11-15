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Рублев — Джокович: русскому не остановить легендарного серба

Прогноз и ставка на матч ATP Finals Андрей Рублев — Новак Джокович 16 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Новак очень силен на туринских хардовых кортах.

16 ноября в итальянском Турине состоится матч между теннисистом из России Андреем Рублевым и экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Игра второго тура группового этапа Итогового турнира года начнется приблизительно в 16.05 по московскому времени. Счет личных встреч — 1-1.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Андрей Рублев — Новак Джокович 16 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича серьезным фаворитом матча. На победу пятикратного чемпиона ATP Finals можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Триумф Рублева оценен котировкой 3.40 (25%).

Эксперты предполагают, что борьбы в этой встрече не получится и она закончится со счетом 2-0 в пользу серба. Такой исход можно взять за 1.88.

Если вам кажется, что мощный форхенд поможет Рублеву навязать борьбу, оформить ставку на его успех с форой (+3.5) гейма предложено за 1.95. Ф2(-3.5) идет за 1.85.

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Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.95, ТМ 22.5 — в 1.85. Есть также варианты ТБ 21.5 за 1.64 и ТБ 23.5 за 2.20.

На то, что матч продлится все три сета, котировка — 2.50.

Возьмет ли Рублев хотя бы одну партию? Поставить на его успех с форой (+1.5) по сетам можно за 1.86.

Условие «Джокович выиграет первый сет и матч» доступно за 1.50.

Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз и анализ матча 2-го тура ATP Finals 16 ноября 2022 года

Неожиданно для многих Андрей Рублев стартовал с победы на Итоговом турнире. Причем одолев не кого-нибудь, а одного из самых неудобных для себя противников — Даниила Медведева.

Матч первого тура между соотечественниками получился очень упорным и продолжался 2.5 часа — исход противостояния решил тай-брейк (6:7, 6:3, 7:6). Для Рублева это была всего вторая в семи матчах победа над Медведевым и вторая в карьере на ATP Finals — в прошлом году Андрей одолел Стефаноса Циципаса.

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В прошлом году Рублев также встречался с Джоковичем на групповом этапе — серб очень уверенно разобрался в двух партиях — 6:3, 6:2. В результате Андрей занял третье место и не вышел в плей-офф. Правда, уже в 2022-м он взял реванш, причем в игре за титул на родных для Новака кортах Белграда и с «баранкой» в решающем сете — 6:2, 6:7, 6:0.

Отличие в том, что в Сербии спортсмены встречались на грунте, который стилистически очень подходит Рублеву: ему легче забегать под убойный удар справа, проще находить углы для атаки. Хард же — стихия Новака. Например, в этом сезоне он одержал на данном покрытии 16 побед в 18 матчах, а в первом туре Итогового уверенно расправился с Циципасом — проиграл всего 13 очков на подаче и не отдал ни одного своего гейма.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович

В матче против Медведева Рублев показал сумасшедшие для себя проценты: 69% подач первым мячом, 82% выигранных очков на первой и 60% на второй. Все три показателя выше, чем у Даниила, и стали для Андрея залогом успеха. Но он редко настолько стабилен: например, в Париже против Руне были цифры 65-80-45, против Димитрова в Вене — 61-64-48.

Однако против Джоковича мало хорошо подавать — нужно быть еще более цепким в розыгрышах, а этого Рублеву часто недостает. Особенно в играх против Рафы и Новака, когда мешают нервы. Частые ошибки и отсутствие раскрепощенности делают Андрея слишком уязвимым, а таких соперников серб щелкает очень легко.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) гейма за 1.85.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Новак Джокович
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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