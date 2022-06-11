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Швейцария — Португалия: Роналду с партнерами повторят на бис?

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
В стартовом матче все было очень легко.

12 июня 2022 года Криштиану Роналду с товарищами проведут матч четвертого тура Лиги наций, в котором встретятся со Швейцарией. Матч пройдет на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Хорватии Фран Йович.

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Португалия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Португалии шансов победить значительно больше. На успех гостей коэффициент 2.03, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа Швейцарии за чуть большие 3.90 (23%).

Возьмет ли Швейцария реванш за надругательство 0:4 в первом круге? 1Х идет за 1.84.

Португальцы знают, как забивать сопернику — их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча доступен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.82. У Швейцарии тот же рынок оценен в 3.00 и 1.38 соответственно.

На общий тотал больше 2.5 гола котировка 1.95, на ТМ 2.5 — 1.92.

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На этот раз соперники обменяются точными ударами? Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.81, обратный результат — за 2.00.

На то, что Португалия откроет счет в матче, коэффициент 1.70. Те же условия, но в пользу Швейцарии идут за 2.50. «Голов не будет» — 11.5.

Швейцария — Португалия: прогноз и анализ матча четвертого тура Лиги наций 12 июня 2022 года

«Нам повезло, что в первом тайме Португалия не забила еще два-три мяча», — такой фразой завершил монолог после первого матча капитан сборной Швейцарии Гранит Джака. Полузащитник осознавал, что 0:4 при наличии у соперника моментов на еще несколько голов — плохой прецедент. В Лиссабоне команда Мурата Якина попросту развалилась — она не противодействовала и ничего не создавала впереди.

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Португалия играла на кураже. После ничьей с Испанией команда во главе с Криштиану Роналду бросилась доказывать, что тот результат не был случайным и она готова всерьез претендовать на первое место в группе. Пока все идет по плану: бойцы Фернанду Сантуша добыли семь очков и возглавляют квартет.

Еще одна победа над Швейцарией станет предзнаменованием светлого будущего Португалии в Лиге наций. За два тура до конца турнира «команда избранных» будет впереди Испании минимум на два балла, а ответный матч с прямым конкурентом проведет дома.

В ближайшем противостоянии вряд ли что-то поменяется по сравнению с предыдущим матчем. Португалия просто слишком сильна и разнообразна для соперника, в составе которого нет сравнимых по уровню футболистов. Даже несмотря на то, что игра пройдет в Швейцарии, португальцы, подгоняемые Криштиану Роналду, продолжат задорно играть в футбол. Поэтому нельзя исключать повторения счета первой встречи — на ИТБ2 (2.5) коэффициент 4.20, на точный результат 4:0 — 25.0.

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — Португалия

Букмекеры предлагают невероятно сладкую котировку на успех гостей. Не нужно ничего страховать или увеличивать при помощи форы. Португалия сделает то, что должна — расправится с намного более слабым и бесхарактерным соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии за 2.03.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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