Швейцария — Португалия: Роналду с партнерами повторят на бис?
12 июня 2022 года Криштиану Роналду с товарищами проведут матч четвертого тура Лиги наций, в котором встретятся со Швейцарией. Матч пройдет на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Хорватии Фран Йович.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Португалии шансов победить значительно больше. На успех гостей коэффициент 2.03, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа Швейцарии за чуть большие 3.90 (23%).
Возьмет ли Швейцария реванш за надругательство 0:4 в первом круге? 1Х идет за 1.84.
Португальцы знают, как забивать сопернику — их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча доступен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.82. У Швейцарии тот же рынок оценен в 3.00 и 1.38 соответственно.
На общий тотал больше 2.5 гола котировка 1.95, на ТМ 2.5 — 1.92.
На этот раз соперники обменяются точными ударами? Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.81, обратный результат — за 2.00.
На то, что Португалия откроет счет в матче, коэффициент 1.70. Те же условия, но в пользу Швейцарии идут за 2.50. «Голов не будет» — 11.5.
Швейцария — Португалия: прогноз и анализ матча четвертого тура Лиги наций 12 июня 2022 года
«Нам повезло, что в первом тайме Португалия не забила еще два-три мяча», — такой фразой завершил монолог после первого матча капитан сборной Швейцарии Гранит Джака. Полузащитник осознавал, что 0:4 при наличии у соперника моментов на еще несколько голов — плохой прецедент. В Лиссабоне команда Мурата Якина попросту развалилась — она не противодействовала и ничего не создавала впереди.
Португалия играла на кураже. После ничьей с Испанией команда во главе с Криштиану Роналду бросилась доказывать, что тот результат не был случайным и она готова всерьез претендовать на первое место в группе. Пока все идет по плану: бойцы Фернанду Сантуша добыли семь очков и возглавляют квартет.
Еще одна победа над Швейцарией станет предзнаменованием светлого будущего Португалии в Лиге наций. За два тура до конца турнира «команда избранных» будет впереди Испании минимум на два балла, а ответный матч с прямым конкурентом проведет дома.
В ближайшем противостоянии вряд ли что-то поменяется по сравнению с предыдущим матчем. Португалия просто слишком сильна и разнообразна для соперника, в составе которого нет сравнимых по уровню футболистов. Даже несмотря на то, что игра пройдет в Швейцарии, португальцы, подгоняемые Криштиану Роналду, продолжат задорно играть в футбол. Поэтому нельзя исключать повторения счета первой встречи — на ИТБ2 (2.5) коэффициент 4.20, на точный результат 4:0 — 25.0.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Португалия
Букмекеры предлагают невероятно сладкую котировку на успех гостей. Не нужно ничего страховать или увеличивать при помощи форы. Португалия сделает то, что должна — расправится с намного более слабым и бесхарактерным соперником.
Рекомендуемая ставка: победа Португалии за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0