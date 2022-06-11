Прогноз и ставка на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года

В стартовом матче все было очень легко.

12 июня 2022 года Криштиану Роналду с товарищами проведут матч четвертого тура Лиги наций, в котором встретятся со Швейцарией. Матч пройдет на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Хорватии Фран Йович.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Португалии шансов победить значительно больше. На успех гостей коэффициент 2.03, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа Швейцарии за чуть большие 3.90 (23%).

Возьмет ли Швейцария реванш за надругательство 0:4 в первом круге? 1Х идет за 1.84.

Португальцы знают, как забивать сопернику — их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча доступен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.82. У Швейцарии тот же рынок оценен в 3.00 и 1.38 соответственно.

На общий тотал больше 2.5 гола котировка 1.95, на ТМ 2.5 — 1.92.

На этот раз соперники обменяются точными ударами? Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.81, обратный результат — за 2.00.

На то, что Португалия откроет счет в матче, коэффициент 1.70. Те же условия, но в пользу Швейцарии идут за 2.50. «Голов не будет» — 11.5.

Швейцария — Португалия: прогноз и анализ матча четвертого тура Лиги наций 12 июня 2022 года

«Нам повезло, что в первом тайме Португалия не забила еще два-три мяча», — такой фразой завершил монолог после первого матча капитан сборной Швейцарии Гранит Джака. Полузащитник осознавал, что 0:4 при наличии у соперника моментов на еще несколько голов — плохой прецедент. В Лиссабоне команда Мурата Якина попросту развалилась — она не противодействовала и ничего не создавала впереди.

Португалия играла на кураже. После ничьей с Испанией команда во главе с Криштиану Роналду бросилась доказывать, что тот результат не был случайным и она готова всерьез претендовать на первое место в группе. Пока все идет по плану: бойцы Фернанду Сантуша добыли семь очков и возглавляют квартет.

Еще одна победа над Швейцарией станет предзнаменованием светлого будущего Португалии в Лиге наций. За два тура до конца турнира «команда избранных» будет впереди Испании минимум на два балла, а ответный матч с прямым конкурентом проведет дома.

В ближайшем противостоянии вряд ли что-то поменяется по сравнению с предыдущим матчем. Португалия просто слишком сильна и разнообразна для соперника, в составе которого нет сравнимых по уровню футболистов. Даже несмотря на то, что игра пройдет в Швейцарии, португальцы, подгоняемые Криштиану Роналду, продолжат задорно играть в футбол. Поэтому нельзя исключать повторения счета первой встречи — на ИТБ2 (2.5) коэффициент 4.20, на точный результат 4:0 — 25.0.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Португалия

Букмекеры предлагают невероятно сладкую котировку на успех гостей. Не нужно ничего страховать или увеличивать при помощи форы. Португалия сделает то, что должна — расправится с намного более слабым и бесхарактерным соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии за 2.03.