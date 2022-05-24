Новый сезон Килиана Мбаппе в Париже: француз отработает миллионы за отказ «Реалу»?

Надо показать новый максимум.

Сага с переездом Килиана Мбаппе в Мадрид завершилась унижением Флорентино Переса и его команды. Француз уже сидел на чемоданах, чтобы вылететь в столицу Испании и подписать контракт с любимым клубом детства, но в последний момент услышал запах денег и передумал.

По данным Eurosport Espana, Килиан купился на безумное предложение катарских шейхов. Якобы 23-летний нападающий получил 300 млн евро подъемными и 100 млн евро за сезон. Контракт подписан до 2025-го, так что ближайшие три года Мбаппе будет бегать в основном по газону «Парк де Пренс».

Килиан Мбаппе («ПСЖ»). Фото Global Look Press

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались, каких результатов ждать от Килиана в ближайшем будущем.

Сколько Мбаппе забьет в чемпионате Франции-2022/23?

В прошедшем сезоне главный талант мирового футбола стал безоговорочно лучшим в лиге 1. Его 28 голов (лучший бомбардир турнира) и 17 ассистов (тоже лучший) принесли «ПСЖ» 10-й чемпионский титул. Сможет ли Мбаппе повторить успех или даже превзойти его в следующем розыгрыше?

Последние три гола Килиан забил на самом флажке — хет-трик в ворота «Метца» (5:0) позволил ему опередить нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера. Во второй половине сезона Мбаппе мыслями должен был уже находиться в «Реале», но именно весной он совершил существенный рывок и настрелял большую часть голов — 19.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на количество забитых нападающим мячей в следующем чемпионате Франции. На тотал больше 27.5 гола коэффициент 1.85, такой же — на тотал меньше 27.5.

По ассистам Килиан явно перевыполнил план, опередив ближайшего преследователя — Лионеля Месси — на три результативные передачи. Учитывая, что в большинстве матчей Мбаппе играл центрального нападающего, результат выдающийся. Именно поэтому аналитики считают, что в следующем сезоне показатель существенно снизится — на тотал больше 12.5 и на тотал меньше 12.5 ассистов котировки одинаковые — 1.85.

В отличие от обладателя «Золотой бутсы» Роберта Левандовски, который в прошедшем розыгрыше бундеслиги оформил семь дублей, у Мбаппе выстрелов дуплетом только пять. Сделал бы еще пару, и приз ушел бы ему. В следующем сезоне, чтобы пробить тотал больше 5.5 дубля, придется стрелять кучнее. Коэффициент — 1.85.

Хет-трик «Метцу» стал для Килиана вторым в этом сезоне. Также тремя мячами в 31-м туре он огорчил «Клермон». На то, что в розыгрыше-2022/23 таких пострадавших будет как минимум столько же, котировка 2.00. На тотал меньше 1.5 хет-трика можно поставить за 1.72.

Бонусом — автогол от Мбаппе. На его точный удар по своим воротам предложен коэффициент 11.0.

Сколько желтых получит Мбаппе?

Большинство карточек Килиана — реакция на грубость в его сторону. Молодой француз до сих пор не привык, что соперники стараются остановить его любыми методами и иногда переступают черту. Бывает, Мбаппе не выдерживает хамства и отвечает обидчикам, за что получает горчичники.

В прошлом сезоне он 10 раз увидел перед собой желтый свет. Аналитики считают, что в будущем Килиан будет срываться реже. На тотал больше 6.5 предупреждения котировка 1.85, как и на обратный исход.

В этом сезоне красную карточку Мбаппе не получал, и это касается не только лиги 1. Однако за всю карьеру было уже три случая, когда форварду пришлось покинуть поле раньше времени. Веришь, что это повторится снова уже совсем скоро? На ТБ 0.5 удалений коэффициент 4.00, на его отсутствие — 1.20.